Luna se îndepărtează de Pământ, avertizează experții. Cu cât crește distanța în fiecare an

Experții avertizează că Luna se îndepărtează de Pământ și că această distanță în creștere ar putea avea un impact asupra Pământului.

Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 14:43 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 14:45
Luna se află într-un proces natural complex cu Pământul | Shutterstock

Luna se îndepărtează treptat de Pământ, ceea ce ar putea avea un efect semnificativ asupra planetei noastre pe termen lung.

Luna se află în apropierea Pământului de 4.5 miliarde de ani, dar acest lucru se poate schimba, scrie Daily Mail.

Pe măsură ce Luna se îndepărtează ușor de Pământ, efectul ei asupra planetei noastre se poate schimba.

Acum, experții au calculat exact ritmul la care se îndepărtează Luna.

Luna se îndepărtează de Pământ, avertizează experții

Luna se îndepărtează de Pământ și, acum, experții au calculat ritmul la care se întâmplă acest proces natural. Potrivit dr. Stephen DiKerby, expert de la Universitatea de Stat din Michigan, Luna se îndepărtează de planeta noastră cu 3.8 centimetri în fiecare an.

Ca urmare, rotația Pământului încetinește, a explicat el. Și asta înseamnă că, în timp, zilele ar putea deveni mai lungi.

Citește și: O nouă „cvasi-Lună” a fost descoperită în orbita Pământului. Cum a rămas ascunsă de mai multe decenii

Această descoperire ajută la explicarea faptului că, în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani, spre sfârșitul erei dinozaurilor, zilele de pe Pământ aveau doar 23.5 ore.

Pe măsură ce Luna continuă să se îndepărteze, numărul de secunde, minute și, în cele din urmă, ore dintr-o zi va crește treptat. Dar oamenii de acum nu vor trăi până în acel punct, pentru a observa schimbarea.

„Nu vă faceți griji, aceste efecte sunt extrem de mici,” susține expertul. „3.8 centimetri pe an comparativ cu o distanță de 384.000 de kilometri înseamnă doar 0,00000001% pe an.”

„Vom continua să avem eclipse, maree și zile care durează 24 de ore pentru milioane de ani,” a continuat DiKerby.

De ce se îndepărtează Luna de Pământ

Dr. DiKerby a explicat că Luna se îndepărtează de Pământ din cauza mareelor.

Mareele Pământului sunt puternic influențate de atracția gravitațională a Lunii. Satelitul natural al Pământului face ca oceanele noastre să se umfle în două „cocoașe” de apă.

Una este orientată spre Lună, acolo unde forța gravitațională este cea mai puternică. Cealaltă este orientată opus, unde forța este cea mai slabă.

„Aceste cocoașe lichide nu se aliniază perfect cu Luna,” a spus dr. DiKerby. „Ele o „preced” puțin, pentru că Pământul se rotește și le trage înainte.

„În urma acestui proces, Luna accelerează, ceea ce duce la mărirea orbitei sale. Asta înseamnă că luna se îndepărtează ușor de Pământ,” a continuat expertul.

Citește și: Cum ar fi arătat viața pe Marte în trecut. Experții NASA au dezvăluit ce s-a întâmplat cu viețuitoarele de pe Planeta Roșie

Totuși, el a subliniat că efectul este foarte lent și detectabil doar, în medie, pe perioade de ani.

„Dacă am derula înainte zeci de miliarde de ani în viitor, rotația Pământului ar putea încetini până când ar fi blocată mareic cu Luna,” a spus el.

„În acel moment, Luna nu s-ar mai îndepărta, iar ea ar fi vizibilă doar de pe o parte a Pământului,” a declarat expertul.

Dar generațiile viitoare nu vor ajunge însă să asiste la acest fenomen. Peste aproximativ 1 miliard de ani, Soarele va deveni mai strălucitor și va evapora oceanele. Ceea ce înseamnă că mareele nu vor mai exista pentru a influența poziția Lunii pe cer, a explicat el.

