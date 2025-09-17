Descoperire neașteptată în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Ce s-a găsit în urma săpăturilor din centrul Capitalei

Arheologii au fost chemați de urgență în urma unei descoperiri neașteptate sub Planșeul Unirii. Zona a fost izolată, iar planurile de șantier s-au oprit temporar pentru a afla ce se ascunde sub pânza de beton.

Lucrările de refacere a planșeului Unirii din centrul Capitalei sunt în plină desfășurare. Astfel, în timpul săpăturilor, muncitorii au făcut o descoperire neașteptată. Autoritățile au chemat imediat arheologii pentru a afla despre ce este vorba, de fapt. Iată ce se afla sub unul dintre cele mai tranzitate locuri din București.

Descoperirea momentului sub Planșeul Unirii. Ce s-a găsit în timpul lucrărilor de refacere

Mai multe vestigii au fost descoperite la Planșeul Unirii, unde muncitorii lucrau de zor la consolidarea unei structuri vechi de aproape 90 de ani. Este vorba despre cărămizi și alte elemente de construcție anterioară într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul. Imaginile au fost publicate în mediul online chiar de trecătorii curioși de ce s-ar putea ascunde sub pânza de beton.

„În filmarea de astăzi se observă ziduri,fundații și bolți de pivniță ale unor case aflate cîndva peste drum de Hanul lui Manuc. După adâncime, stilul arhitectonic dar mai ales după tipul de cărămidă folosit,vestigiile sunt de la sfârșitul secolului al XVII-lea, început de secol XVIII și fiind construite în imediata apropiere a Curții Vechi unde locuia Domnul Țării Românești începînd cu domnia lui Vlad Tepeș.Mai mult,acea zonă fiind în trecut principala piață a Bucureștilor, clădirile aflate astăzi acoperite acolo cu moloz și pămînt reprezintă un interes major pentru studierea trecutului Capitalei și a întregii țări.

Deși mai avem (încă) Facultatea de Istorie,institute și instituții de arheologie și istorici care se consideră că au această menire în viață să studieze trecutul românilor, toată lumea nu vede,nu aude nimic în legătură cu ce se vede în imagini. Se vor acoperi toate aceste vestigii la terminarea lucrărilor de la planșeul din Piața Unirii și vor rămâne pentru mai târziu a fi descoperit ce este astăzi doar o mostră din adevărate comori care pot fi puse spre păstrare acolo.Și nu mă refer la vinurile care erau păstrate în acele beciuri cu 3-4, poate chiar și 5-6 secole în urmă.

Sunt mulțime de lucruri de valoare pe care încă le ascund Bucureștii!”, se arată într-o postare pe Tik Tok.

De îndată ce descoperirea a fost făcută, zona a fost delimitată şi protejată, astfel încât niciun alt tip de intervenţie să nu distrugă posibile vestigii care nu au fost încă cercetate de către specialişti. Autorităţile locale, Primăria Sectorului 4, au confirmat că arheologii au fost chemați de urgență.

De asemenea, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a ținut să specifice că lucrările nu vor fi sistate în urma descoperirii făcute.

„În timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planșeului Unirii au fost găsite cărămizi/ elemente de construcție anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmbovița, în centrul Capitalei.

Conform procedurilor standard, zona respectivă a fost delimitată și protejată, urmând a fi examinată de către specialiști în arheologie.

La finalizarea acestor etape, concluziile vor fi prezentate opiniei publice.

De precizat că lucrările de la Planșeului Unirii NU SUNT SISTATE!

Constructorii lucrează, în prezent, atât la execuția piloților forați, cât și la dezafectarea vechii plăcii de beton, în zona Parcului Unirii, departe de zona în care au fost identificate acele elemente de construcție anterioră.

Aceasta este, de altfel, SINGURA zonă delimitată și protejată în momentul de față”, au comunicat autoritățile pe pagina oficială de Facebook.

Proiectul de refacere a Planșeului Unirii are ca scop regenerarea urbană a spațiilor centrale, modernizarea reţelelor edilitare, dar și renovarea structurii cuvei râului Dâmboviţa şi infrastructura suport precum pasajul de tramvai.

Lucrările au fost împărţite în mai multe zone, de la Hanul lui Manuc, prin Parcul Unirii, zona fântânilor, până spre Pasajul Unirii. Circulația pe Splaiul Independenţei, între Piaţa Naţiunile Unite și Piaţa Unirii, a fost restricționată temporar, pentru a facilita aceste lucrări.