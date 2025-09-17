Antena Căutare
Home News Inedit Descoperire neașteptată în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Ce s-a găsit în urma săpăturilor din centrul Capitalei

Descoperire neașteptată în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Ce s-a găsit în urma săpăturilor din centrul Capitalei

Arheologii au fost chemați de urgență în urma unei descoperiri neașteptate sub Planșeul Unirii. Zona a fost izolată, iar planurile de șantier s-au oprit temporar pentru a afla ce se ascunde sub pânza de beton.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 17:51 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 17:57
Galerie
Arheologii au fost chemați de urgență în urma unei descoperiri neașteptate sub Planșeul Unirii | Profimedia

Lucrările de refacere a planșeului Unirii din centrul Capitalei sunt în plină desfășurare. Astfel, în timpul săpăturilor, muncitorii au făcut o descoperire neașteptată. Autoritățile au chemat imediat arheologii pentru a afla despre ce este vorba, de fapt. Iată ce se afla sub unul dintre cele mai tranzitate locuri din București.

Descoperirea momentului sub Planșeul Unirii. Ce s-a găsit în timpul lucrărilor de refacere

Mai multe vestigii au fost descoperite la Planșeul Unirii, unde muncitorii lucrau de zor la consolidarea unei structuri vechi de aproape 90 de ani. Este vorba despre cărămizi și alte elemente de construcție anterioară într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul. Imaginile au fost publicate în mediul online chiar de trecătorii curioși de ce s-ar putea ascunde sub pânza de beton.

„În filmarea de astăzi se observă ziduri,fundații și bolți de pivniță ale unor case aflate cîndva peste drum de Hanul lui Manuc. După adâncime, stilul arhitectonic dar mai ales după tipul de cărămidă folosit,vestigiile sunt de la sfârșitul secolului al XVII-lea, început de secol XVIII și fiind construite în imediata apropiere a Curții Vechi unde locuia Domnul Țării Românești începînd cu domnia lui Vlad Tepeș.Mai mult,acea zonă fiind în trecut principala piață a Bucureștilor, clădirile aflate astăzi acoperite acolo cu moloz și pămînt reprezintă un interes major pentru studierea trecutului Capitalei și a întregii țări.

Articolul continuă după reclamă

Deși mai avem (încă) Facultatea de Istorie,institute și instituții de arheologie și istorici care se consideră că au această menire în viață să studieze trecutul românilor, toată lumea nu vede,nu aude nimic în legătură cu ce se vede în imagini. Se vor acoperi toate aceste vestigii la terminarea lucrărilor de la planșeul din Piața Unirii și vor rămâne pentru mai târziu a fi descoperit ce este astăzi doar o mostră din adevărate comori care pot fi puse spre păstrare acolo.Și nu mă refer la vinurile care erau păstrate în acele beciuri cu 3-4, poate chiar și 5-6 secole în urmă.

Citește și: Un mister biblic vechi de 5.500 de ani ar fi fost elucidat. Ce au descoperit arheologii în Israel

Sunt mulțime de lucruri de valoare pe care încă le ascund Bucureștii!”, se arată într-o postare pe Tik Tok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De îndată ce descoperirea a fost făcută, zona a fost delimitată şi protejată, astfel încât niciun alt tip de intervenţie să nu distrugă posibile vestigii care nu au fost încă cercetate de către specialişti. Autorităţile locale, Primăria Sectorului 4, au confirmat că arheologii au fost chemați de urgență.

De asemenea, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a ținut să specifice că lucrările nu vor fi sistate în urma descoperirii făcute.

„În timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planșeului Unirii au fost găsite cărămizi/ elemente de construcție anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmbovița, în centrul Capitalei.

Conform procedurilor standard, zona respectivă a fost delimitată și protejată, urmând a fi examinată de către specialiști în arheologie.

La finalizarea acestor etape, concluziile vor fi prezentate opiniei publice.

De precizat că lucrările de la Planșeului Unirii NU SUNT SISTATE!

Constructorii lucrează, în prezent, atât la execuția piloților forați, cât și la dezafectarea vechii plăcii de beton, în zona Parcului Unirii, departe de zona în care au fost identificate acele elemente de construcție anterioră.

Aceasta este, de altfel, SINGURA zonă delimitată și protejată în momentul de față”, au comunicat autoritățile pe pagina oficială de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Descoperirea care poate rescrie istoria umană. Unde au găsit experții o structură cu 7.000 de ani mai veche decât Stonehenge

Proiectul de refacere a Planșeului Unirii are ca scop regenerarea urbană a spațiilor centrale, modernizarea reţelelor edilitare, dar și renovarea structurii cuvei râului Dâmboviţa şi infrastructura suport precum pasajul de tramvai.

colaj foto lucrari la planseul unirii
+10
Mai multe fotografii

Lucrările au fost împărţite în mai multe zone, de la Hanul lui Manuc, prin Parcul Unirii, zona fântânilor, până spre Pasajul Unirii. Circulația pe Splaiul Independenţei, între Piaţa Naţiunile Unite și Piaţa Unirii, a fost restricționată temporar, pentru a facilita aceste lucrări.

Tesla renunță la cel mai ieftin Cybertruck după doar 5 luni de la lansare. Ce probleme are vehiculul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Racheta nucleară care ne-ar putea duce pe Marte. Descoperirea capabilă să schimbe complet explorarea spațială
Racheta nucleară care ne-ar putea duce pe Marte. Descoperirea capabilă să schimbe complet explorarea spațială
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Cum gătești ceapa corect, potrivit experților. Cei mai mulți oameni o prepară greșit
Cum gătești ceapa corect, potrivit experților. Cei mai mulți oameni o prepară greșit
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x