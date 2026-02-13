Descoperirea mai veche decât piramidele din Egipt care poate rescrie istoria. Ce au găsit experții într-o peșteră

Experții au dezvăluit descoperirea mai veche decât piramidele din Egipt, care poate rescrie istoria într-o arie foarte importantă.

Numeroase obiecte, obiceiuri și concepte sunt mult mai vechi decât își imaginează mulți oameni. Altele se află la polul opus, și sunt mult mai recente în istoria umană.

Unele dintre cele mai importante obiecte din istoria umană nu au lăsat foarte multe urme, tocmai din cauza materialelor din care erau create, scrie Daily Mail.

O descoperire recentă din SUA a încântat experții tocmai pentru că are de-a face cu astfel de obiecte.

Potrivit datelor, descoperirea recente e mai veche decât piramidele din Egipt.

Descoperirea mai veche decât piramidele din Egipt care poate rescrie istoria

Cele mai vechi piese cunoscute de îmbrăcăminte cusută au fost descoperite într-o peșteră din Oregon, ceea ce ar putea rescrie o parte importantă din istoria omenirii.

Cercetători din SUA au scos la iveală bucăți de piele de animal cusute între ele. Acestea ar fi fost create la sfârșitul ultimei Ere Glaciare, în urmă cu aproximativ 12.000 de ani.

Asta ar însemna că oamenii din America de Nord aveau abilități avansate, în special în lucrul cu plantele, animalele și lemnul, cu mii de ani înainte ca Marea Piramidă din Egipt să fie construită.

Descoperirea include o colecție de obiecte antice realizate din materiale care, de obicei, se degradează în timp, cum ar fi pieile de animale.

Totuși, ele au fost ascunse în mai multe peșteri uscate din regiunea nordică a Marelui Bazin din Oregon, ceea ce a ajutat la conservarea lor.

Până acum, cercetătorii credeau că oamenii din teritoriul actual al SUA erau simpli vânători-culegători. Dar noile artefacte reprezintă cea mai bine păstrată dovadă a unei tehnologii sofisticate, precum îmbrăcămintea cusută, coșurile împletite și capcanele de vânătoare din lemn.

În total, arheologul Richard Rosencrance de la Universitatea din Nevada și echipa sa au scos la iveală 55 de obiecte lucrate manual din 15 tipuri diferite de plante și animale, inclusiv câteva relicve despre care autorul principal al studiului e convins că erau fie haine, fie încălțăminte.

Rosencrance a adăugat că această descoperire completează goluri din istorie. Demonstrează că oamenii din America de Nord din Era Glaciară erau inovatori și adaptabili, folosind materiale obișnuite în moduri inteligente, într-o perioadă de dinaintea Epocii Holocene, când au apărut primele civilizații.

Unde au fost descoperite cele mai vechi obiecte de îmbrăcăminte

Principalele descoperiri provin din Peștera Cougar Mountain din sudul Oregonului, unde au fost găsite cea mai veche piele de animal cusută,precum și multe sfori împletite, noduri, piese de capcane din lemn și coșuri.

Fibre antice, inclusiv sfori din plante răsucite, posibile structuri împletite și unele dintre cele mai vechi ace de os folosite la cusut, au fost descoperite în Peșterile Paisley din centrul Oregonului.

Alte situri din apropiere, precum Peșterile Connley și adăpostul stâncos Tule Lake, au conținut, de asemenea, ace fine de os cu ureche, din aceeași perioadă a Ereii Glaciare.

Aceste peșteri erau folosite drept adăposturi principale de către grupuri timpurii de vânători-culegători care se deplasau în funcție de sursele de hrană, acum 12.000 de ani.

Artefactele din Peștera Cougar Mountain au fost descoperite inițial în 1958 de un arheolog amator pe nume John Cowles, care a excavat situl pe cont propriu.

După ce Cowles a murit în anii 1980, colecția sa din Peștera Cougar Mountain a fost donată Muzeului Favell din Klamath Falls, Oregon, unde obiectele sunt păstrate și astăzi.

Artefactele din Peșterile Paisley, Peșterile Connley și alte situri au fost excavate profesional de-a lungul anilor de către arheologi și sunt depozitate în muzee universitare sau colecții de cercetare din Oregon.

Studiul lui Rosencrance, publicat în Science Advances, a analizat din nou aceste colecții vechi folosind teste moderne de laborator, precum datarea cu radiocarbon, pentru a demonstra cât de vechi și de sofisticate erau, de fapt, descoperirile.