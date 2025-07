Desertul special cerut de Jennifer Lopez pentru concertul ei de duminică din Piața Constituției. Cum arată brownie-ul în stil J.Lo

Jennifer Lopez va concerta pentru prima oară la București pe data de 27 iulie 2025, în Piața Constituției, în cadrul evenimentului Summer in the City.

Pe 27 iulie, în Piața Constituției București, în cadrul evenimentului Summer in the City, Jennifer Lopez va urca pe scenă în fața unuia dintre locurile emblematice din țară. Pentru acest concert eveniment se fac pregătiri intense, inclusiv în materie de gustări.

Braseria Zelateria a primit o comandă specială din partea uneia dintre cele mai iconice artiste ale lumii: brownie cu trei tipuri de ciocolată. Pentru că diva l-a cerut în mod special, personalul nu a stat prea mult pe gânduri și s-a pus imediat pe treabă.

Iar pentru că braseria a copt și câteva negrese cu ciocolată în plus, pofticioșii care vor să încerce desertul cerut de Jennifer Lopez, pot să îl achiziționeze în acest weekend. Iată mai jos cât de bine arată!

„Let’s get loud, let’s get loud! Am primit o comandă specială care ne-a făcut inima să tresalte: brownies pentru una dintre cele mai iconice artiste ale lumii, Jennifer Lopez, care concertează duminică la București. Da, da, ați citit bine!

Suntem fani J.Lo dintotdeauna, așa că muzica divei răsună de multe ori în boxele din laborator, dar nici în cele mai îndrăznețe vise nu ne-am fi imaginat că vor face deserturi delicioase pentru J.Lo și staff-ul ei.

Ne-am suflecat mânecile, am selectat trei tipuri de ciocolată de avangardă Valrhona și am copt brownies with a glow. Perfecte pentru legenda muzicii pop care știe ce înseamnă Excelența.

Am copt câteva triple choc brownies în plus, pe care le găsiți în ediție mega limitată în acest weekend la Braserie. Cereți brownie în stil J.Lo!”, se arată pe pagina de Facebook a braseriei.

Show-ul de la București face parte din noul turneu mondial al artistei, „Up All Night Live”, care, potrivit organizatorilor, promite să fie „un show incendiar, plin de emoție, energie și magie pură”, notează hotnews.ro.

Potrivit D&D East Entertainment, organizatorul evenimentului, Jennifer Lopez și-a dorit în mod special să concerteze în Piața Constituției, în fața emblematicei clădiri a Casei Poporului (care a găzduit cele mai mari concerte ale artiștilor internaționali în Capitală) ca locație pentru „Up All Night”, un spectacol cu care este în turneu în toată Europa și Orient, unde cererea de bilete este foarte mare, unele show-uri fiind deja sold-out.

În cadrul evenimentului Summer in the City, Jennifer Lopez, care a împlinit joi 56 de ani, va oferi publicului român o experiență totală: hituri care au făcut înconjurul lumii, coregrafii electrizante, ținute inspiraționale și o poveste personală transpusă pe scenă ca niciodată până acum într-un spectacol live.

Setlistul turneului „Up All Night: Live in 2025” include un mix de hituri clasice ale lui J.Lo și piese noi, inclusiv „Save Me Tonight”, „Regular”, „Birthday”, „Wreckage of You” și „Free”, mai transmite sursa citată mai sus.

Spectacolul include interpretări energice ale unor piese favorite ale fanilor, precum „On the Floor”, „Get Right” și „Waiting for Tonight”, precum și un tribut adus Selenei cu „Si una vez”.

Din setlistul serii nu vor lipsi nici piese precum „Jenny From the Block”, „Love Don’t Cost a Thing” sau „Let’s Get Loud”.