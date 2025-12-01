Apariția superbă i-a înduioșat pe români la parada militară de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf!

Detașamentul de Cavalerie al Jandarmeriei Române și caii lor, spectacol inedit la parada militară de Ziua Națională a României | Profimedia Images

România sărbătorește astăzi 107 ani de la înfăptuirea Marii Uniri, iar peste 2.900 de militari au defilat pe sub Arcul de Triumf, alcătuind un cadru impresionant și stârnind multe aplauze, dar și emoții în rândul privitorilor.

Tot astăzi, 1 Decembrie 2025, românii care s-au aflat la fața locului și care au urmărit parada militară de acasă au avut parte de o premieră care nu s-a mai întâmplat din anul 2019 și care i-a impresionat atât pe cei mici, cât și pe cei care au mai văzut astfel de imagini în cadrul ceremoniei oficiale în anii anteriori.

Premieră la parada militară de la Arcul de Triumf. Apariția superbă care nu a mai avut loc din 2019

Parada de 1 Decembrie 2025 a început la ora 11:00, iar peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Vamală Română, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, la care s-au alăturat militari străini, au defilat pe sub Arcul de Triumf, impresionând o țară întreagă cu momentele pentru care s-au pregătit intens în ultimele săptămâni.

Cei prezenți au avut parte de emoții puternice, mai ales că parada militară marchează o zi atât de importantă, dar și pentru că a avut loc o premieră pe care mulți au așteptat-o cu sufletul la gură.

Este vorba despre prezența a 25 de cai și a călăreților jandarmi, care au captat atenția tuturor celor prezenți, dar mai ales a celor mici și a iubitorilor de animale.

Momentul a fost extrem de emoționant, deoarece această defilare nu se întâmplă în fiecare an, cu toate că evidențiază cât se poate de bine tradiția militară veche, atunci când cavaleria era o componentă importantă a armatei.

Anul acesta, defilarea cailor a avut din nou farmecul de altă dată, aducându-le celor prezenți bucuria de a putea observa disciplina pe care aceștia o au chiar și în condiții de maxim stres și zgomot puternic.

Exemplarele au oferit un spectacol inedit, ordonat și plin de eleganță, demonstrând din nou cât de importante sunt și cât de mult înseamnă prezența lor în viața oamenilor, chiar și la locul de muncă.

Imaginile apărute la televizor și în mediul online au stârnit imediat reacții înduioșătoare, mai ales că cele 25 de exemplare alese au dat dovadă de un dresaj impecabil, deplasându-se în sincron și cu multă grație în fața a mii de oameni.

Caii fac parte din rasa Nonius și aparțin Detașamentului de Cavalerie al Jandarmeriei Române. Potrivit instituției, aceștia sunt urmașii unei tradiții născute prin Decretul Regal al regelui Carol.

„Vă invităm mâine, de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, să luați parte la parada militară unde veți putea admira Detașamentul de Cavalerie al Jandarmeriei Române și caii lor din rasa Nonius.

Acești cai, urmași ai tradiției născute prin Decretul Regal al regelui Carol I, vor trece pe sub Arcul de Triumf, ca printr-o adevărată poartă a istoriei, readucând în prezent eleganța și prestigiul vechii gărzi regale.” este mesajul pe care l-a transmis Jandarmeria Română pe pagina oficială de Facebook cu o zi înainte de marele eveniment.

Iată ce fotografii superbe au publicat oficialii cu frumoasele exemplare care au făcut spectacol la parada de 1 Decembrie!

