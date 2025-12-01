Antena Căutare
Home News Inedit Detașamentul de Cavalerie al Jandarmeriei Române și caii lor, spectacol inedit la parada militară de Ziua Națională a României

Detașamentul de Cavalerie al Jandarmeriei Române și caii lor, spectacol inedit la parada militară de Ziua Națională a României

Apariția superbă i-a înduioșat pe români la parada militară de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Decembrie 2025, 11:08 | Actualizat Luni, 01 Decembrie 2025, 12:41
Detașamentul de Cavalerie al Jandarmeriei Române și caii lor, spectacol inedit la parada militară de Ziua Națională a României | Profimedia Images

România sărbătorește astăzi 107 ani de la înfăptuirea Marii Uniri, iar peste 2.900 de militari au defilat pe sub Arcul de Triumf, alcătuind un cadru impresionant și stârnind multe aplauze, dar și emoții în rândul privitorilor.

Tot astăzi, 1 Decembrie 2025, românii care s-au aflat la fața locului și care au urmărit parada militară de acasă au avut parte de o premieră care nu s-a mai întâmplat din anul 2019 și care i-a impresionat atât pe cei mici, cât și pe cei care au mai văzut astfel de imagini în cadrul ceremoniei oficiale în anii anteriori.

Citește și: Imaginile momentului de la parada militara de 1 decembrie se vad pe observatornews.ro

Premieră la parada militară de la Arcul de Triumf. Apariția superbă care nu a mai avut loc din 2019

Articolul continuă după reclamă

Parada de 1 Decembrie 2025 a început la ora 11:00, iar peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Vamală Română, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, la care s-au alăturat militari străini, au defilat pe sub Arcul de Triumf, impresionând o țară întreagă cu momentele pentru care s-au pregătit intens în ultimele săptămâni.

Cei prezenți au avut parte de emoții puternice, mai ales că parada militară marchează o zi atât de importantă, dar și pentru că a avut loc o premieră pe care mulți au așteptat-o cu sufletul la gură.

Este vorba despre prezența a 25 de cai și a călăreților jandarmi, care au captat atenția tuturor celor prezenți, dar mai ales a celor mici și a iubitorilor de animale.

Momentul a fost extrem de emoționant, deoarece această defilare nu se întâmplă în fiecare an, cu toate că evidențiază cât se poate de bine tradiția militară veche, atunci când cavaleria era o componentă importantă a armatei.

Anul acesta, defilarea cailor a avut din nou farmecul de altă dată, aducându-le celor prezenți bucuria de a putea observa disciplina pe care aceștia o au chiar și în condiții de maxim stres și zgomot puternic.

Exemplarele au oferit un spectacol inedit, ordonat și plin de eleganță, demonstrând din nou cât de importante sunt și cât de mult înseamnă prezența lor în viața oamenilor, chiar și la locul de muncă.

Imaginile apărute la televizor și în mediul online au stârnit imediat reacții înduioșătoare, mai ales că cele 25 de exemplare alese au dat dovadă de un dresaj impecabil, deplasându-se în sincron și cu multă grație în fața a mii de oameni.

Citește și: De ce nu au zburat avioanele ca de obicei la parada de 1 decembrie 2025. Ce s-a întâmplat de Ziua Națională a României

Caii fac parte din rasa Nonius și aparțin Detașamentului de Cavalerie al Jandarmeriei Române. Potrivit instituției, aceștia sunt urmașii unei tradiții născute prin Decretul Regal al regelui Carol.

„Vă invităm mâine, de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, să luați parte la parada militară unde veți putea admira Detașamentul de Cavalerie al Jandarmeriei Române și caii lor din rasa Nonius.

Acești cai, urmași ai tradiției născute prin Decretul Regal al regelui Carol I, vor trece pe sub Arcul de Triumf, ca printr-o adevărată poartă a istoriei, readucând în prezent eleganța și prestigiul vechii gărzi regale.” este mesajul pe care l-a transmis Jandarmeria Română pe pagina oficială de Facebook cu o zi înainte de marele eveniment.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iată ce fotografii superbe au publicat oficialii cu frumoasele exemplare care au făcut spectacol la parada de 1 Decembrie!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul. Este modul în care poți atrage prosperitatea și liniștea ...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro "Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia "Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Antena 3 Moartea misterioasă a unei influencerițe. Dispărută de o săptămână din Austria, a fost găsită în valiză, într-o pădure din Slovenia Moartea misterioasă a unei influencerițe. Dispărută de o săptămână din Austria, a fost găsită în valiză, într-o pădure din Slovenia
SpyNews Cum arată bradul Adelei Popescu. Actrița și familia ei au optat pentru un pom natural de Crăciun Cum arată bradul Adelei Popescu. Actrița și familia ei au optat pentru un pom natural de Crăciun

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul. Este modul în care poți atrage prosperitatea și liniștea în familie
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul. Este modul în care poți atrage prosperitatea și...
Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de sărbători, recomandate de nutriționiști. Ce să alegi
Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de sărbători, recomandate de nutriționiști. Ce să alegi Catine.ro
Știi la ce folosesc aceste mici capse aplicate pe buzunarele blugilor? Sunt mai utile decât îți imaginezi
Știi la ce folosesc aceste mici capse aplicate pe buzunarele blugilor? Sunt mai utile decât îți imaginezi
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată Libertatea.ro
Instituția care își plătește angajații să nu „dea din casă”. Chiar și șoferii iau spor pentru „gestionarea informațiilor clasificate”. Salariile actualizate
Instituția care își plătește angajații să nu „dea din casă”. Chiar și șoferii iau spor... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cea mai norocoasă zi a lunii decembrie 2025 pentru fiecare zodie
Cea mai norocoasă zi a lunii decembrie 2025 pentru fiecare zodie Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia Observator
6 legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate
6 legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate MediCOOL
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x