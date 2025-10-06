Doi tineri își renovau baia atunci când au trăit o spaimă de zile mari! Au dat oglinda jos și au înlemnit de frică

Antena Căutare
Doi tineri au vrut să își renoveze baia atunci când au făcut o descoperire ce le-a adus o sperietură de zile mari. Descoperă peste ce au putut să dea, când au dat oglinda jos.

Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 16:29
Descoperă ce au găsit doi tineri care își renovau baia | sursa foto: Profimedia

Un cuplu și-a cumpărat o casă veche și a decis să își renoveze baia, Totuși, cei doi tineri au tras o spaimă de zile mari și au înlemnit de frică atunci când au văzut peste ce au putut să dea atunci când au dat oglinda jos. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale.

Aceasta este inedita situație prin care a trecut de curând un cuplu. Cei doi tineri din Winnipeg (Canada) au decis să își cumpere o casă veche, construită în anul 1940 și, fiindcă locuința era veche și plină de tot felul de probleme, aceștia au decis să o renoveze. Nu mică le-a fost surpriza atunci când a venit timpul să se apuce de reparat și zugrăvit baia. Nu bănuiaum atunci că vor trăi ceva ce nu vor uita prea curând!

Citește și: O femeie s-a mutat în casa nouă și a vrut să schimbe tapetul, dar a găsit un bilet misterios pe perete! Ce mesaj a descoperit

Mai exact, când s-au apucat să zugrăvească baia și să dea oglinda jos, cei doi au trăit o spaimă de zile mari! Au pozat totul și au arătat dovada, iar imaginea a devenit virală.

Să găsești obiecte neașteptate în pereți nu e deloc ceva obișnuit și, indiferent de lucrul scos la iveală, surpriza e tot mare. Totuși, acest cuplu nu a dat peste mucegai, găuri neastupate sau infiltrații, ci peste ceva desprins parcă dintr-un film de groază. Mai exact, în spatele oglinzii de baie, foștii proprietari au lăsat un craniu.

Citește și: În dormitor mirosea urât și tinerii au decis să renoveze. Când au privit sub covor, aceștia au făcut o descoperire neașteptată

Apoi, după ce au scos și restul de perete, a ieșit la iveală un schelet întreg, îmbrăcat cu o cămașă, pantaloni și curea. Alături de el se afla o foaie pe care scrie „BOO! Te-am speriat? Jason Lane, 2013” (n.r. „Bau! Te-am speriat? Jason Lane, 2013), arată cei de la mirror.co.uk.

Așa cum era de așteptat, cei doi tineri au realizat că foștii proprietari erau mari amatori de farse și au pozat totul, dezvăluind întâmplarea pe internet. Astfel, imaginea a devenit virală și a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții.

