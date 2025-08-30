Antena Căutare
Home News Inedit După „iepurele Frankenstein”, un alt animal s-a transformat complet. Cum arată „căprioara mutant” care a băgat spaima în localnici

După „iepurele Frankenstein”, un alt animal s-a transformat complet. Cum arată „căprioara mutant” care a băgat spaima în localnici

Un nou animal sălbatic care a suferit transformări sperie atât localnicii cât și internauții. Imaginile cu „căpioara mutant” s-a viralizat. Iată ce se întâmplă cu mamiferele, de fapt.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 30 August 2025, 08:00 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 17:13
Galerie
Imaginile cu „căpioara mutant” s-a viralizat. Iată ce se întâmplă cu mamiferele, de fapt. | Reddit

După „iepurele Frankenstein” și veverițele „zombie” din Colorado, un nou mamifer suferă efectele creșterii excesive. Mai multe căprioare cu negi au fost surprinși, iar imaginile care circulă pe internet au stârnit oroarea interauților.

Imaginile cu „căprioara mutant” s-au viralizat. Ce se întâmplă cu animalele sălbatice, de fapt

Într-o postare de pe Reddit, o persoană a publicat o fotografie cu o căprioară pe care l-a văzut în curtea casei sale, în urmă cu o lună, alături de descrierea: „Nu știu ce are și cum am putea să-l ajutăm. Rănit de gloanțe? Tumori? Artificii? Boali prionice? Nu știu ce să fac”.

Între timp, o altă persoană a postat o fotografie cu o căprioară care avea câteva umflături pe piept și pe față, întrebând: „Ce are cu această căprioară?”.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: „Iepurele Frankenstein”, noua descoperire a cercetătorilor. Unde a fost văzută această specie bizară de rozătoare. Cum arată

Iată ce se întâmplă, de fapt, cu aceste animale. Potrivit Departamentului de Fauna Sălbatica din Maine, aceste noduli sunt rezultatul unei afecțiuni numite fibrom de cerb, care, potrivit acestora, este cauzată de „un papilomavirus specific speciei” – similar cu virusul papilomului iepurelui de câmp (CRPV) care îi afectează pe aceștia.

„Acesta se manifestă sub formă de excrescențe ferme, fixate pe pielea animalului. Au dimensiuni variate (deși majoritatea au doar câțiva centimetri în diametru), sunt de obicei de culoare închisă și lipsite de blană și adesea apar fisurate sau noduroase”, se mai arată pe site.

Similar cu CRPV, fibromul la căprioare nu se poate transmite la oameni sau la alte animale în afara altor căprioare.

Dr. Kristin Mansfield, medic veterinar specializat în animale sălbatice din statul Washington, a declarat pentru FOX13 că acestea pot transmite virusul între ele prin împărtășirea aceluiași loc de hrănire, loc de dormit sau prin frecarea de stâlpi - de obicei un copac pe care masculii îl folosesc pentru a-și marca teritoriul în timpul sezonului de împerechere.

Până în prezent, nu există un tratament eficient pentru această afecțiune, fiind posibilă îndepărtarea chirurgicală a nodulilor de la animalele captive. Din fericire, însă, sistemul imunitar al animalelor învinge virusul, iar negii se micșorează și dispar în cele din urmă după câteva luni.

Cu toate acestea, cea mai bună măsură este să se lase căprioarele infectate în pace. În cele mai grave cazuri, dacă negii împiedică căprioarele să mănânce, să se miște sau să vadă, atunci eutanasia este considerată o opțiune posibilă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Una dintre cele mai mari păsări din istorie ar putea fi readusă la viață. Animalul a dispărut acum 900 de ani

Unul dintre motivele posibile pentru răspândirea acestor afecțiuni este schimbarea climatică, deoarece vremea mai caldă favorizează dezvoltarea țânțarilor și căpușelor.

Făcând referire la consecințele schimbărilor climatice, dr. Omer Awan de la Facultatea de Medicină a Universității din Maryland a declarat pentru dailymail.co.uk că „Aceste schimbări de temperatură duc la apariția unor boli care nu erau endemice în anumite zone.

Dacă ne uităm, de exemplu, la boala Lyme, începe să apară în locuri în care nu era așa obișnuită... locuri precum sudul Canadei, statele nordice de pe coasta de est, precum Maine.

imagine cu o caprioara cu negi
+1
Mai multe fotografii

Oamenii încep să vorbească mai mult despre asta, încep să o documenteze mai mult pe rețelele de socializare și, prin urmare, s-a discutat mult mai mult despre acest subiect”.

Formula pentru vacanța perfectă. Ce trebuie să faci pentru a te relaxa complet... Exces de zel din partea vecinilor. De ce surpriză nu tocmai plăcută a avut parte un cuplu la revenirea din vacanță...
Înapoi la Homepage
AS.ro Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Observatornews.ro Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic Vineri, 29.08.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00
Mai multe
Citește și
Exces de zel din partea vecinilor. De ce surpriză nu tocmai plăcută a avut parte un cuplu la revenirea din vacanță
Exces de zel din partea vecinilor. De ce surpriză nu tocmai plăcută a avut parte un cuplu la revenirea din vacanță
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Formula pentru vacanța perfectă. Ce trebuie să faci pentru a te relaxa complet
Formula pentru vacanța perfectă. Ce trebuie să faci pentru a te relaxa complet
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
O pisică din Vama Veche le „spune” turiștilor care e plicul ei preferat și îi conduce spre raft | VIDEO
O pisică din Vama Veche le „spune” turiștilor care e plicul ei preferat și îi conduce spre raft | VIDEO Libertatea.ro
România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine hub regional pe o piață de zeci de miliarde de dolari anual
România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Lalele comestibile din roșii cu brânză și ceapă verde
Lalele comestibile din roșii cu brânză și ceapă verde HelloTaste.ro
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe totul” 
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat” ProSport
Nu se știe sigur dacă ȘCOALA începe pe 8. Sunt bani de salarii, de burse? Un lucru e cert. TOALETELE sunt tot în curte. Explicațiile lui Daniel David
Nu se știe sigur dacă ȘCOALA începe pe 8. Sunt bani de salarii, de burse? Un lucru e cert. TOALETELE sunt tot în... Gandul
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Suc de morcovi concentrat. Rețetă sănătoasă, fără conservanți
Suc de morcovi concentrat. Rețetă sănătoasă, fără conservanți Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x