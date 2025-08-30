După „iepurele Frankenstein”, un alt animal s-a transformat complet. Cum arată „căprioara mutant” care a băgat spaima în localnici

Un nou animal sălbatic care a suferit transformări sperie atât localnicii cât și internauții. Imaginile cu „căpioara mutant” s-a viralizat. Iată ce se întâmplă cu mamiferele, de fapt.

După „iepurele Frankenstein” și veverițele „zombie” din Colorado, un nou mamifer suferă efectele creșterii excesive. Mai multe căprioare cu negi au fost surprinși, iar imaginile care circulă pe internet au stârnit oroarea interauților.

Imaginile cu „căprioara mutant” s-au viralizat. Ce se întâmplă cu animalele sălbatice, de fapt

Într-o postare de pe Reddit, o persoană a publicat o fotografie cu o căprioară pe care l-a văzut în curtea casei sale, în urmă cu o lună, alături de descrierea: „Nu știu ce are și cum am putea să-l ajutăm. Rănit de gloanțe? Tumori? Artificii? Boali prionice? Nu știu ce să fac”.

Între timp, o altă persoană a postat o fotografie cu o căprioară care avea câteva umflături pe piept și pe față, întrebând: „Ce are cu această căprioară?”.

Iată ce se întâmplă, de fapt, cu aceste animale. Potrivit Departamentului de Fauna Sălbatica din Maine, aceste noduli sunt rezultatul unei afecțiuni numite fibrom de cerb, care, potrivit acestora, este cauzată de „un papilomavirus specific speciei” – similar cu virusul papilomului iepurelui de câmp (CRPV) care îi afectează pe aceștia.

„Acesta se manifestă sub formă de excrescențe ferme, fixate pe pielea animalului. Au dimensiuni variate (deși majoritatea au doar câțiva centimetri în diametru), sunt de obicei de culoare închisă și lipsite de blană și adesea apar fisurate sau noduroase”, se mai arată pe site.

Similar cu CRPV, fibromul la căprioare nu se poate transmite la oameni sau la alte animale în afara altor căprioare.

Dr. Kristin Mansfield, medic veterinar specializat în animale sălbatice din statul Washington, a declarat pentru FOX13 că acestea pot transmite virusul între ele prin împărtășirea aceluiași loc de hrănire, loc de dormit sau prin frecarea de stâlpi - de obicei un copac pe care masculii îl folosesc pentru a-și marca teritoriul în timpul sezonului de împerechere.

Până în prezent, nu există un tratament eficient pentru această afecțiune, fiind posibilă îndepărtarea chirurgicală a nodulilor de la animalele captive. Din fericire, însă, sistemul imunitar al animalelor învinge virusul, iar negii se micșorează și dispar în cele din urmă după câteva luni.

Cu toate acestea, cea mai bună măsură este să se lase căprioarele infectate în pace. În cele mai grave cazuri, dacă negii împiedică căprioarele să mănânce, să se miște sau să vadă, atunci eutanasia este considerată o opțiune posibilă.

Unul dintre motivele posibile pentru răspândirea acestor afecțiuni este schimbarea climatică, deoarece vremea mai caldă favorizează dezvoltarea țânțarilor și căpușelor.

Făcând referire la consecințele schimbărilor climatice, dr. Omer Awan de la Facultatea de Medicină a Universității din Maryland a declarat pentru dailymail.co.uk că „Aceste schimbări de temperatură duc la apariția unor boli care nu erau endemice în anumite zone.

Dacă ne uităm, de exemplu, la boala Lyme, începe să apară în locuri în care nu era așa obișnuită... locuri precum sudul Canadei, statele nordice de pe coasta de est, precum Maine.

Oamenii încep să vorbească mai mult despre asta, încep să o documenteze mai mult pe rețelele de socializare și, prin urmare, s-a discutat mult mai mult despre acest subiect”.