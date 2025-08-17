„Iepurele Frankenstein”, noua descoperire a cercetătorilor. Unde a fost văzută această specie bizară de rozătoare. Cum arată

De curând, o localnică a descoperit în Colorado „iepurele Frankenstein”, o rozătoare care i-a speriat pe toți cu înfățișarea sa.

Iepurele supranumit „iepurele Frankenstein” a devenit recent un subiect de interes petru locuitorii din Fort Collins, Colorado.

Animalul, care la prima vedere pare un monstru sau un iepure modificat genetic, i-a speriat pe locanicii din Colorado.

Cum arată și ce este „iepurele Frankenstein”

Este vorba despre un iepure sălbatic carepare să dezvolte o malformație ciudată și extrem de rară. Oamenii de știință au găsit cu greu o explicație. Din capul și fața acestui iepure sălbatic ies proeminențe negre care seamănă cu tentacule sau coarne bizare.

În cartierele din Fort Collins, mai mulți locuitori au găsit astfel de iepuri cu excrescențe care i-au speriat, gândindu-se că poate au vreo boală care poate fi ușor transmisă și la oameni.

Aceste așa-zise tentacule ce ies din jurul gurii și al ochilor i-au îngrijorat pe localnici, potrivit DailyMail. Susan Mansfield, una dintre localnice, a pozat creatura ciudată și a postat imaginile pe Reddit, acolo unde utilizatorii au fost foarte surprinși să descopere o asemenea vietate.

Mansfield a povestit că iepurele Frankenstein tot reapărea în curtea ei de două ierni consecutive, iar creșterea numărului de astfel de iepuri devenea îngrijorătoare.

„Am crezut că vor muri iarna din cauza gerului, dar nu au murit. S-au întors și în al doilea an și i-a crescut și mai mult antenele”, a povestit femeia oripilată de înfățișarea iepurilor.

Postările care au apărut ulterior pe rețelele sociale au numit aceste rozătoare „zombii”, „extratereștri” sau „creaturi din filme horror”, contribuind la o stare generală de curiozitate amestecată cu groază.

Explicația științifică a cercetătorilor a fost că acești iepuri au contactat virusul Shope papilloma, care i-a făcut să dezvolte această înfățișare ciudată.

Experții, inclusiv cei de la Colorado Parks and Wildlife, au confirmat că înfățișarea ciudată este rezultatul infectării cu virusul Shope papilloma (SPV), cunoscut drept "cottontail papilloma virus" (CRPV). Acesta este un virus ADN ce provoacă tumori asemănătoare negilor, care pot dezvolta structuri keratinizate, precum coarne sau tentacule, în jurul capului, urechilor, pleoapelor sau gurii.

Transmiterea nu se face direct între iepuri, ci prin intermediul insectelor purtătoare ale acestui virus precum muște, țânțari sau căpușe. Deși aceste tumori arată ciudat și par alarmante, în majoritatea cazurilor rămân benigne și nu afectează sănătatea generală a animalului.

Totuși, dacă tumoarea acoperă ochii, gura sau nasul rozătoarei, poate provoca dificultăți la hrănire sau chiar moarte.

Autoritățile forestiere și specialiștii au transmis un mesaj clar locuitorilor din zonă care au văzut de mai multe ori aceste rozătoare. Este indicat să nu fie atinse, hrănite sau deranjate în vreun fel. Chiar dacă virusul nu este transmisibil la oameni, câini sau alte specii, totuși intervenția umană poate stresa iepurii și agrava situația.

Pentru iepurii domestici care ajung să fie infectați, veterinarii pot îndepărta chirurgical leziunile înainte ca acestea să devină maligne, lucru care nu este aplicabil însă pentru animalele sălbatice.

Iepurele supranumit „iepurele Frankenstein” nu este o creatură din filmele de groază, deși ar putea ușor să apară într-o astfel de peliculă, ci un exemplu real de infectare cu SPV, care cauzează aceste excrescențe la nivelul feței.

