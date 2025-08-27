Elon Musk lansează Microhard, pentru a concura cu Microsoft. Ce va face compania

Elon Musk lansează Microhard, o companie menită să concureze cu Microsoft, dar și să râdă de numele firmei de renume.

Elon Musk are planuri ambițioase pentru o nouă companie AI | Getty Images

Elon Musk lansează Microhard, o companie menită să fie un rival direct pentru Microsoft, una dintre cele mai mari firme tech din lume.

Se pare că numele a fost ales special pentru a glumi pe seama denumirii Microsoft, scrie PC Mag.

„Numele e amuzant, dar proiectul e foarte real!” a scris Elon Musk pe platforma sa de socializare X.

Elon Musk și cofondatorul Microsoft, Bill Gates, au o relație tensionată de mai mulți ani.

Elon Musk lansează Microhard, pentru a concura cu Microsoft

Elon Musk a anunțat că lansează compania Microhard, un competitor direct pentru Microsoft. CEO-ul SpaceX și Tesla plănuiește să concureze cu Microsoft folosind inteligența artificială.

Microsoft e unul dintre finanțatorii companiei OpenAI, care a lansat chatbot-ul ChatGPT, ce a atras atenția mondială asupra AI. Mai mult, Musk a fost unul dintre fondatorii OpenAI, companie pe care a părăsit-o acum mai mulți ani și pe care a și dat-o în judecată de curând.

Dincolo de această asociere cu OpenAI, Elon Musk are și o relație tensionată cu Bill Gates, cofondatorul Microsoft. Miliardarul a investit în acțiuni contra Tesla, ceea ce l-a deranjat pe Musk până în punctul în care a comentat public despre asta.

Musk descrie Macrohard drept o „companie de software pur AI”, care va fi legată de celălalt start-up al său AI, xAI.

„În principiu, având în vedere că firmele de software precum Microsoft nu produc ele însele hardware fizic, ar trebui să fie posibil să le simulăm complet cu ajutorul AI,” a adăugat Musk.

Musk a făcut anunțul la câteva săptămâni după ce xAI a înregistrat marca Macrohard la Oficiul pentru Brevete al SUA. Luna trecută, el a spus, de asemenea, că creează o „companie de software AI multi-agent” care va folosi chatbotul Grok al xAI.

Chiar din 2021, Musk a publicat pe Twitter mesajul: „Macrohard >> Microsoft.”

Ce va face compania Macrohard

Scopul Macrohard este de a genera „sute de agenți specializați în programare și generare/înțelegere de imagini/video, care să lucreze împreună,” a scris Musk pe X.

Aceiași agenți AI ar putea, teoretic, să mimeze utilizatori umani „interacționând cu software-ul cu interfețe virtuale până când rezultatul este excelent.”

„Aceasta este o provocare macro și o problemă dificilă, cu o competiție acerbă! Puteți ghici numele acestei companii?” a scris Musk.

Se pare că Musk pariază pe faptul că AI-ul poate reproduce și livra software de înaltă calitate. El vrea să concureze cu programele Office de la Microsoft, o companie care mizează masiv pe AI generativ. Anul trecut, Musk a menționat și planurile sale de a folosi inteligența artificială pentru a crea jocuri video.

Pentru a dezvolta Macrohard, Musk pare să mizeze pe supercomputerul Colossus, aflat acum în faza de dezvoltare în cadrul sediului xAI din Memphis. Potrivit lui Musk, xAI va cumpăra milioane de GPU-uri Nvidia, la fel cum fac și companii rivale precum OpenAI și Meta, în goana lor după AI de ultimă generație.