Elon Musk vrea să „învie” o aplicație celebră acum 10 ani. Ce platformă ar putea reveni pe piață

Elon Musk vrea să „învie” o aplicație celebră de acum 10 ani, după ce a cumpărat deja Twitter acum câțiva ani.

Elon Musk a anunțat că vrea să „învie” Vine, o aplicație celebră acum 10 ani. Dar aplicația ar reveni online „într-o formă AI”.

Lansată inițial în 2012, Vine permitea utilizatorilor să publice video-uri lungi de 6 secunde, scrie Daily Mail.

Platforma a fost achiziționată 1 an mai târziu de către Twitter, atunci când compania era condusă de Jack Dorsey.

Vine a rămas activă până când a fost închisă în 2017.

Elon Musk vrea să „învie” o aplicație celebră acum 10 ani

Elon Musk vrea să „învie” o aplicație celebră acum 10 ani, potrivit unui mesaj pe care miliardarul l-a publicat pe propria platformă, X (fostul Twitter). În acest mesaj, Musk a sugerat că tot conținutul de pe platformă va fi generat de inteligența artificială.

Mesajul a primit mii de comentarii și mulți utilizatori par încântați de veste. Unii dintre ei au sugerat că noul Vine ar putea intra în competiție directă cu TikTok, pe când alții sunt convinși că acest conținut AI poate înlocui influencerii umani.

Important de reținut e faptul că Musk a sugerat că va învia Vine de când a cumpărat Twitter în 2022 pentru 40 de miliarde de dolari. Pe 30 octombrie 2022, a publicat un chestionar pe Twitter, în care a întrebat utilizatorii dacă ar trebui să aducă înapoi Vine. 69% dintre ei au fost de acord.

Vine a fost o platformă cu 200 de milioane de utilizatori activi. Pe această platformă și-au început cariera numeroși creatori de conținut și vedete, precum Shawn Mendes și Jake Paul.

În 2013, Twitter ar fi cumpărat Vine pentru 30 de milioane de dolari. În urma afacerii, utilizatorii Vine puteau să publice conținutul și pe Twitter, pentru urmăritorii lor.

Vine s-a închis în ianuarie 2017 din cauza unor probleme interne. Printre acestea s-au numărat plata pentru creatori și lipsa investițiilor.

Noul Vine ar avea conținut AI

Atunci când Elon Musk a sugerat că vrea să „învie” Vine, o aplicație celebră acum 10 ani, creatorul de conținut Mr. Beast a declarat: „Dacă ai face asta și chiar ai concura cu TikTok, ar fi amuant.”

Miliardarul l-a întrebat cum ar putea face noul Vine mai bun decât TikTok, la care Mr. Beast a răspuns: „Nimeni nu mai e original, orice faci va fi pe toate celelalte platforme într-o lună, dacă nu există un șanț adânc. YouTube are Shorts, Instagram are Reels, Reddit, Snapchat, Facebook etc, toate au copiat TikTok.”

Rămâne de văzut dacă Musk se va ține de cuvânt de această dată și cum ar putea funcționa o platformă pe care conținutul e generat 100% prin inteligența artificială, așa cum a sugerat miliardarul.

Elon Musk vorbește de o „versiune mai bună a Vine” de aproape 3 ani, dar până acum nu s-a concretizat niciun plan de dezvoltare sau vreo dată la care ar putea reveni platforma.

În acest moment, TikTok e una dintre cele mai folosite aplicații la nivel mondial. Dacă Vine va reveni pe piață, va intra în competiție directă cu această platformă.