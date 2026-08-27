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Care e cel mai sigur loc de pe Pământ în caz de catastrofă globală. Experții au dezvăluit zona în care s-ar putea refugia oamenii

Experții au analizat care e cel mai sigur loc de pe Pământ în caz de catastrofă globală, care ar afecta miliarde de persoane.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 August 2026, 17:22 | Actualizat Joi, 27 August 2026, 17:25
Experții au identificat o zonă mai sigură pe Pământ în caz de cataclism | Shutterstock
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În cazul unei catastrofe globale, precum cea cauzată de încălzirea globală, o pandemie sau un război, miliarde de persoane ar fi în pericol.

În primul studiu de acest fel, publicat în Global Challenges, experții au identificat ceea ce pare a fi cel mai sigur loc din lume în cazul unei catastrofe de proporții devastatoare, scrie Science Alert.

Experții avertizează că această zonă nu va fi complet lipsită de pericol, însă.

Doar că acolo există șanse mai mari ca oamenii să reziste în siguranță până când ar reveni echilibrul Pământului.

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Care e cel mai sigur loc de pe Pământ în caz de catastrofă globală

„Australia e probabil cel mai rezistent loc de pe Pământ în ceea ce privește riscurile catastrofale globale,” susțin cercetătorii într-un studiu coordonat de autorul principal, Florian Ulrich Jehn, cercetător de la Universitatea din Hagen, Germania.

Nici măcar Australia nu e complet ferită de riscurile catastrofale globale (GCR), avertizează cercetătorii. E doar țara care, per ansamblu, e cel mai puțin expusă spectrului de potențiale amenințări.

În cadrul studiului, Jehn și colegii săi au analizat literatura științifică privind GCR-urile. Au evaluat sute de studii și rapoarte despre efectele unor dezastre precum impactul asteroizilor cu Pământul, erupțiile vulcanice, atacurile cibernetice de amploare, amenințările reprezentate de boli și multe altele.

Potrivit cercetătorilor, GCR-urile se împart, în general, în 3 mari categorii.

Scenariile de reducere bruscă a luminii solare (ASRS) sunt evenimente care blochează brusc lumina Soarelui. Pot avea loc din cauza unor erupții vulcanice, a unei ierni nucleare sau a norilor de particule produși de impactul unui asteroid.

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Evenimentele care perturbă sistemele societății sunt denumite pierderi catastrofale globale ale infrastructurii (GCIL). Duc la întreruperi ale alimentării cu energie electrică, transportului și producției de alimente. Acestea ar putea fi provocate de furtuni geomagnetice, atacuri cibernetice, pandemii și impulsuri electromagnetice de mare altitudine (HEMP).

A 3-a categorie e reprezentată de riscurile biologice catastrofale globale (GCBR). E un termen folosit pentru amenințările biologice de amploare, naturale sau provocate de oameni, care duc la pierderi masive de vieți omenești și la perturbări grave ale societății la nivel continental sau global.

Pe lângă clasificarea categoriilor de risc, cercetătorii au analizat și studiile privind rezistența. În acest context înseamnă capacitatea unei societăți de a-și menține funcțiile esențiale și bunăstarea populației în fața unor perturbări severe provocate de astfel de catastrofe, în funcție de factori geografici, instituționali și infrastructurali.

De ce e mai sigur acest continent decât altele

Cercetătorii spun că țările tind să fie, în general, mai reziliente la GCR dacă sunt democratice, mai bogate, au un nivel mai scăzut al inegalității, dispun de o bază industrială extinsă și de o influență guvernamentală ridicată, sunt situate în zone izolate, precum insulele mari, au un nivel mai ridicat de descentralizare și diversitate și nu depind în mare măsură de comerțul internațional sau au parteneri comerciali situați în apropiere.

Astfel, Australia se remarcă în cercetările publicate pe această temă datorită izolării sale geografice, producției de alimente, resurselor de combustibili fosili și capacității industriale, printre alți factori.

„Niciun loc de pe Pământ nu e rezistent în fața tuturor riscurilor catastrofale globale, însă Australia e țara identificată cel mai frecvent drept rezistentă,” susțin cercetătorii.

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„Chiar și această țară e însă vulnerabilă la anumite pericole și depinde în continuare de comerțul internațional pentru combustibil, medicamente și îngrășăminte,” continuă aceștia.

În analiza cercetătorilor, Australia a fost singura țară identificată în mod direct drept rezilientă în fața tuturor celor 3 tipuri de GCR. Totuși, avantajele într-un anumit context se pot transforma adesea în vulnerabilități în fața altor amenințări.

În cazul Australiei, statutul de mare insulă îi oferă o protecție considerabilă împotriva anumitor riscuri, dar o face și mai dependentă de sistemele comerciale internaționale pentru importul anumitor bunuri esențiale.

Per ansamblu, în ciuda problemelor cu care se confruntă Australia, oamenii de știință tind să o considere cea mai rezilientă națiune de pe planetă în contextul GCR.

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