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Zonele afectate de incendii din Europa se vor tripla până în 2100. Care vor fi cele mai afectate țări

Experții avertizează că zonele afectate de incendii din Europa se vor tripla până în 2100, pe măsură ce încălzirea globală se va amplifica.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 17:13 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 17:15
Europa e grav afectată de încălzirea globală | Shutterstock
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Suprafața afectată de incendiile de vegetație din Europa aproape se va tripla până în 2100, avertizează un studiu îngrijorător.

Experții avertizează că un climat mai cald și mai uscat va face ca incendiile să devină mai frecvente și să se extindă pe suprafețe mai mari în viitor, scrie Daily Mail.

Într-un „scenariu cu emisii ridicate”, în care țările nu iau măsuri pentru reducerea poluării, temperaturile ar putea ajunge cu 3.6 grade Celsius peste media din perioada preindustrială.

Cercetătorii estimează că acest lucru ar crește suprafața Europei afectată de incendii cu 193%, cu până la 53.000 de kilometri pătrați pe an.

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Zonele afectate de incendii din Europa se vor tripla până în 2100

Creșterea s-ar extinde în mare parte din Europa de Vest și Centrală, precum și în regiunea mediteraneană, unde un sezon al incendiilor fără precedent es deja în plină desfășurare. Țări precum Spania, Franța și Germania vor fi în pericol și mai mare în acest scenariu.

Cercetătorii estimează, de asemenea, că schimbările climatice provocate de oameni ar duce la astfel de incidente în regiuni ale Europei care până acum nu au fost afectate de incendii de amploare.

„Incendiile din Franța, Spania și Grecia arată cât de repede condițiile meteo caracterizate de temperaturi ridicate, secetă și vânt puternic pot depăși capacitatea pompierilor și resursele de care dispun,” a declarat coautoarea studiului, dr. Kirsten Thonicke.

„Cu schimbările climatice, condițiile ar putea deveni atât de extreme încât să ajungem la limitele capacității noastre de a preveni și combate incendiile după ce acestea ating o anumită amploare,” a continuat Thonicke.

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Emisiile de gaze cu efect de seră cresc temperatura medie globală și fac ca perioadele lungi de vreme caldă și uscată să devină mai frecvente și mai severe.

Coautorul studiului, profesorul Thomas Hickler, susține că creșterea numărului incendiilor de vegetație din ultimele decenii a fost cauzată „aproape în totalitate” de acțiunile oamenilor.

De asemenea, profesorul Hickler afirmă că „toată” creșterea pe care lumea o va înregistra în viitor va putea fi atribuită direct emisiilor de gaze cu efect de seră produse de oameni.

Cercetătorii au folosit o serie de modele computerizate pentru a estima modul în care schimbările climatice vor afecta amploarea incendiilor de vegetație în viitor.

Aria afectată de incendii va crește

Dacă lumea nu va lua măsuri pentru reducerea emisiilor, simulările prevăd creșteri substanțiale ale suprafețelor arse în întreaga Europă.

Acest lucru se datorează în mare parte creșterii „condițiilor meteorologice extreme favorabile incendiilor”, determinată de secete estivale mai lungi și mai severe.

Cu toate acestea, cercetătorii au descoperit și că suprafața afectată de incendii va crește chiar dacă vom acționa acum pentru reducerea emisiilor.

Într-un „scenariu cu emisii scăzute”, în care încălzirea globală e limitată la 1.8 grade Celsius, cu 39% mai mult teren va fi ars anual până la sfârșitul secolului.

Profesorul Hickler spune că acest lucru se datorează unui fenomen cunoscut drept „încălzirea deja acumulată în sistem”.

„Sistemul climatic reacționează lent,” susține Hickler. „Cea mai mare parte a căldurii suplimentare reținute în atmosferă de cantitatea crescută de gaze cu efect de seră ajunge în oceane. E nevoie de mult timp până când sistemul interconectat ocean-atmosferă ajunge într-o nouă stare de echilibru cu forțarea produsă de gazele cu efect de seră.”

„În plus, am declanșat și alte procese care creează reacții, precum topirea tot mai accentuată a permafrostului, care eliberează dioxid de carbon în atmosferă,” susține expertul.

Politicile eficiente de reducere a emisiilor pot ajuta Europa să evite cea mai gravă creștere a incendiilor de vegetație, însă intensificarea amenințării e acum inevitabilă.

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În întreaga UE, 6.060 de kilometri pătrați de teren au fost deja arși. De peste 2.5 ori mai mult decât media ultimilor 20 de ani pentru această perioadă a anului.

Grecia, Franța, Spania, Belgia, Portugalia și Croația au fost afectate de un nou val de incendii de vegetație, care a dus la evacuarea a mii de oameni.

Săptămâna trecută, un incendiu s-a extins rapid în parcul natural Hautes Fagnes din estul Belgiei, în apropierea graniței cu Germania.

E cel mai mare incendiu înregistrat vreodată în această țară, depășind incendiul din 2011, care a distrus aproape 1.400 de hectare, potrivit datelor European Forest Fire Information System.

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