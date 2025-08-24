Antena Căutare
Home News Inedit Experții au creat o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice. Cum au folosit AI pentru descoperire

Experții au creat o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice. Cum au folosit AI pentru descoperire

Cu ajutorul AI, experții au creat o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice, un pericol semnificativ la adresa sănătății publice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 09:00 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 17:12
Numeroase bacterii au devenit rezistente la antibiotice în ultimii ani | Shutterstock

Experții MIT au descoperit o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice, cu ajutorul inteligenței artificiale.

În ultimii ani, bacteriile rezistente la antibiotice au devenit un risc real pentru sănătatea oamenilor, scrie MIT News.

Infecțiile care pot fi combătute prin această soluție sunt cauzate de Neisseria gonorrhoeae și Staphylococcus aureus (MRSA).

Ambele au evoluat pentru a fi rezistente la antibiotice.

Articolul continuă după reclamă

Experții au creat o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice

Cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială generativă, experții au creat o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice.

Echipa de cercetători a proiectat peste 36 de milioane de compuși posibili și i-a evaluat computațional pentru proprietăți antimicrobiene. Cei mai eficienți compuși sunt structural diferiți față de orice antibiotic existent. În plus, par să acționeze prin mecanisme noi care afectează membranele celulelor bacteriilor. .

Citește și: Culoarea dinților poate dezvălui detalii despre sănătatea ta. Ce secrete ascunde

Această abordare le-a permis cercetătorilor să genereze și să evalueze compuși teoretici care nu au mai fost văzuți până acum. Ei speră ca strategia să poată fi aplicată pe viitor pentru a identifica și proiecta compuși activi împotriva altor specii de bacterii.

„Suntem entuziasmați de noile posibilități pe care acest proiect le oferă pentru dezvoltarea antibioticelor. Munca noastră arată puterea AI din perspectiva creării medicamentelor și ne permite să explorăm mult mai multe spații chimice care erau anterior inaccesibile,” a declarat James Collins, profesor în cadrul MIT. Collins este autorul principal al studiului, publicat în jurnalul Cell.

În ultimii 45 de ani, doar câteva zeci de antibiotice noi au fost aprobate de FDA. Însă majoritatea sunt variante ale antibioticelor existente. În același timp, rezistența bacteriană la multe dintre aceste medicamente a crescut constant. La nivel global, se estimează că infecțiile bacteriene rezistente la medicamente provoacă aproape 5 milioane de decese pe an. Ca urmare, faptul că experții au creat o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice e un succes semnificativ.

AI a fost folosită pentru a crea noile antibiotice

Collins și alți cercetători din cadrul proiectului MIT Antibiotics-AI au folosit puterea AI pentru a analiza biblioteci imense de compuși chimici existenți. Acest proiect a produs deja câțiva candidați promițători. Printre aceștia se numără halicin și abaucin.

Collins și colegii săi au decis să își extindă căutarea către molecule care nu pot fi găsite în nicio bibliotecă chimică. Folosind AI pentru a genera molecule ipotetic posibile, care nu au fost descoperite, au realizat că este posibil să exploreze o diversitate mult mai mare de compuși potențiali.

Citește și: Viermele parazit care ar cauza cancer. Cum îți poate intra în corp fără să îți dai seama

În noul lor studiu, cercetătorii au folosit două abordări. În primul rând, au direcționat algoritmii AI generativi să proiecteze molecule pornind de la un fragment chimic specific cu activitate antimicrobiană. Au și lăsat algoritmii să genereze liber molecule, fără să includă un fragment anume.

Cercetătorii au dorit să identifice molecule capabile să ucidă N. gonorrhoeae, o bacterie ce cauzează gonoreea.

„Am vrut să eliminăm tot ce ar semăna cu un antibiotic existent, pentru a aborda criza rezistenței la antibiotice într-un mod fundamental diferit. Prin explorarea unor zone mai puțin cercetate ale spațiului chimic, scopul nostru a fost să descoperim mecanisme de acțiune noi,” spune Aarti Krishnan, un coautor al studiului.

Detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape. Era considerat echivalentul Monte Carlo în antichitate... Un cuplu renova casa, când a descoperit că locuia pe o adevărată comoară. Ce era ascuns sub bucătărie, de sute de ani...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Aroganţa” milionarului român care are “cel mai tare restaurant din Dubai”! Ce achiziţie a putut face &#8220;Aroganţa&#8221; milionarului român care are &#8220;cel mai tare restaurant din Dubai&#8221;! Ce achiziţie a putut face
Observatornews.ro Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure" Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu Luni, 25.08.2025, 09:25
Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Luni, 25.08.2025, 09:05 Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Luni, 25.08.2025, 15:49 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Vineri, 22.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape. Era considerat echivalentul Monte Carlo în antichitate
Detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape. Era considerat echivalentul Monte Carlo în antichitate
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete Catine.ro
Țara europeană care vrea să înlocuiască guvernul corupt cu AI. Un minister ar putea fi condus complet de tehnologie
Țara europeană care vrea să înlocuiască guvernul corupt cu AI. Un minister ar putea fi condus complet de tehnologie
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca:... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat HelloTaste.ro
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil... Gandul
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de... CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x