Experții au creat o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice. Cum au folosit AI pentru descoperire

Experții MIT au descoperit o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice, cu ajutorul inteligenței artificiale.

În ultimii ani, bacteriile rezistente la antibiotice au devenit un risc real pentru sănătatea oamenilor, scrie MIT News.

Infecțiile care pot fi combătute prin această soluție sunt cauzate de Neisseria gonorrhoeae și Staphylococcus aureus (MRSA).

Ambele au evoluat pentru a fi rezistente la antibiotice.

Cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială generativă, experții au creat o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice.

Echipa de cercetători a proiectat peste 36 de milioane de compuși posibili și i-a evaluat computațional pentru proprietăți antimicrobiene. Cei mai eficienți compuși sunt structural diferiți față de orice antibiotic existent. În plus, par să acționeze prin mecanisme noi care afectează membranele celulelor bacteriilor. .

Această abordare le-a permis cercetătorilor să genereze și să evalueze compuși teoretici care nu au mai fost văzuți până acum. Ei speră ca strategia să poată fi aplicată pe viitor pentru a identifica și proiecta compuși activi împotriva altor specii de bacterii.

„Suntem entuziasmați de noile posibilități pe care acest proiect le oferă pentru dezvoltarea antibioticelor. Munca noastră arată puterea AI din perspectiva creării medicamentelor și ne permite să explorăm mult mai multe spații chimice care erau anterior inaccesibile,” a declarat James Collins, profesor în cadrul MIT. Collins este autorul principal al studiului, publicat în jurnalul Cell.

În ultimii 45 de ani, doar câteva zeci de antibiotice noi au fost aprobate de FDA. Însă majoritatea sunt variante ale antibioticelor existente. În același timp, rezistența bacteriană la multe dintre aceste medicamente a crescut constant. La nivel global, se estimează că infecțiile bacteriene rezistente la medicamente provoacă aproape 5 milioane de decese pe an. Ca urmare, faptul că experții au creat o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice e un succes semnificativ.

AI a fost folosită pentru a crea noile antibiotice

Collins și alți cercetători din cadrul proiectului MIT Antibiotics-AI au folosit puterea AI pentru a analiza biblioteci imense de compuși chimici existenți. Acest proiect a produs deja câțiva candidați promițători. Printre aceștia se numără halicin și abaucin.

Collins și colegii săi au decis să își extindă căutarea către molecule care nu pot fi găsite în nicio bibliotecă chimică. Folosind AI pentru a genera molecule ipotetic posibile, care nu au fost descoperite, au realizat că este posibil să exploreze o diversitate mult mai mare de compuși potențiali.

În noul lor studiu, cercetătorii au folosit două abordări. În primul rând, au direcționat algoritmii AI generativi să proiecteze molecule pornind de la un fragment chimic specific cu activitate antimicrobiană. Au și lăsat algoritmii să genereze liber molecule, fără să includă un fragment anume.

Cercetătorii au dorit să identifice molecule capabile să ucidă N. gonorrhoeae, o bacterie ce cauzează gonoreea.

„Am vrut să eliminăm tot ce ar semăna cu un antibiotic existent, pentru a aborda criza rezistenței la antibiotice într-un mod fundamental diferit. Prin explorarea unor zone mai puțin cercetate ale spațiului chimic, scopul nostru a fost să descoperim mecanisme de acțiune noi,” spune Aarti Krishnan, un coautor al studiului.