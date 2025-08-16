Viermele parazit care ar cauza cancer. Cum îți poate intra în corp fără să îți dai seama

Experții au dezvăluit viermele care ar cauza cancer, ce îți poate intra în corp fără să îți dai seama și care infectează sute de milioane de persoane.

Un vierme parazit produce sute de mii de victime anual | Shutterstock

Schistosoma mansoni e viermele parazit care ar cauza cancer, ce poate atinge lungimi de 17 milimetri.

Viermele cauzează o boală numită schistosomiaza, ce ucide sute de mii de persoane în fiecare an, scrie Daily Mail.

E unul dintre cei mai comuni paraziți care infectează oamenii. În 2021, OMS a estimat că există 251.4 milioane de persoane care au schistosomiază, la nivel mondial.

Boala se găsește mai ales în Africa, America de Sud, Insulele Caraibe și Orientul Mijlociu.

Articolul continuă după reclamă

Viermele parazit care ar cauza cancer

Infecția de schistosomiază apare în timpul contactului cu apă infestată cu viermele parazit care au cauza cancer. Acest lucru se poate întâmpla în activități precum înot, spălatul hainelor sau pescuit.

Larvele pot pătrunde prin pielea oamenilor. Acestea sunt găzduite inițial de melci care au consumat ouă provenite din fecalele persoanelor infectate. Când intră în organism, parazitul eliberează mii de ouă care se pot răspândi prin corp. Acestea infectează organe vitale. Potrivit experților, Schistosoma mansoni e asociat cu un risc mai mare de apariție a cancerului, mai ales de cancer hepatic.

Citește și: Cum poate ajuta prima bombă atomică la tratarea cancerului. Descoperirea care a uimit experții

Un nou studiu pe șoareci a fost realizat de cercetători de la Tulane School of Medicine. Cercetarea a investigat de ce viermii paraziți nu provoacă durere sau mâncărime atunci când pătrund în piele. Studiul a fost publicat în The Journal of Immunology.

Rezultatele arată că viermele reduce activitatea TRPV1+. Aceasta e o proteină care trimite semnale pe care creierul le interpretează ca senzații de căldură, durere sau mâncărime.

Ca urmare, viermele parazit care ar cauza cancer trece adesea de sistemul imunitar. Spre deosebire de alți paraziți sau bacterii care provoacă durere, mâncărime sau erupții.

Infecția poate provoca probleme de sănătate grave

Cunoscută și sub numele de „febra melcului” sau bilharzia (schistosomiaza), infecția poate provoca infertilitate, orbire, leziuni grave ale organelor și chiar cancer de vezică urinară sau cancer hepatic dacă nu este tratată.

Potrivit experților, deși boala era până de curând limitată la Africa sub-sahariană, ea se răspândește acum în zone din sudul Europei.

Au fost raportate focare în lacurile și râuri din destinații europene populare, precum Spania, Portugalia și unele regiuni din Franța. Persoanele infectate pot contamina sursele de apă dulce cu parazitul prin eliminarea ouălor în urină și fecale.

Citește și: Un nou virus din China îngrijorează experții. 7.000 de persoane deja au fost infectate

Pe măsură ce boala evoluează, simptomele includ febră, erupții suplimentare, tuse, diaree, dureri musculare și articulare, dureri abdominale și o stare generală de rău.

Aceste simptome nu sunt cauzate direct de vierme, ci de reacția organismului la eliberarea de ouă.

Experții spun că febra melcului este adesea diagnosticată greșit în acest stadiu, fiind pusă pe seama altor infecții.

Deși boala se poate remite de la sine, pacienții rămân expuși riscului unor complicații grave pe termen lung. Cum ar fi afectarea organelor, deoarece parazitul rămâne în corp. În cazuri rare, ouăle pot ajunge la creier și măduva spinării, provocând o serie de probleme grave de sănătate.