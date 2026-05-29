Experții au descoperit dinozaurul „T.rex de ocean”. Ce dimensiune fantastică avea prădătorul care „teroriza” apele

Experții au descoperit dinozaurul „T.rex de ocean”, de o dimensiune impresionantă, care „teroriza” apele în trecut.

De mai multe decenii, paleontologii au considerat Tyrannosaurus rex „regele dinozaurilor”, dar se pare că acesta are acum competiție pentru acest titlu.

Experții au descoperit o reptilă marină imensă, ce a primit denumirea Tylosaurus rex, scrie CNN.

Noul „T.rex de ocean” era un mosazaur, un prădător marin de top ce a trăit în urmă cu 80 de milioane de ani.

T.rex a dominat Pământul în urmă cu 68-66 de milioane de ani.

„T.rex de ocean” avea o lungime impresionantă de 13 metri. Experții care au făcut investigațiile au identificat specia din fosile atribuite timp de decenii unei specii înrudite de mosazaur.

La fel ca dinozaurul terestru T. rex, această creatură uriașă domina habitatul său. Dinții săi zimțați sfâșiau prada, ce includea pești, broaște țestoase și reptile marine cu gât lung numite plesiozauri. Prădător „practic le zdrobea și le rupea”, susține Amelia Zietlow, paleontolog la Muzeul de Istore din Appleton, Wisconsin.

Zietlow e autoarea principală a unui nou studiu care descrie Tylosaurus rex, publicat în jurnalul Bulletin of the American Museum of Natural History.

Fosilele dinozaurului cu bot alungit au fost găsite în ceea ce e astăzi Texas și datează de aproximativ 80 de milioane de ani, din ultima parte a perioadei Cretacice, o epocă în care o mare interioară acoperea parțial continentul nord-american.

„Aici avem doi T. rex. Unul regele dinozaurilor de pe uscat, celălalt regele reptilelor din apă, amândoi de aproximativ aceeași dimensiune, în jur de 13 metri lungime, și amândoi dominanți în vârful lanțului trofic, drept cei mai mari carnivori din ecosistemele lor,” susține paleontologul Steve Brusatte, profesor de paleontologie și evoluție la Universitatea din Edinburgh.

Specia Tylosaurus rex a fost descoperită oficial recent

În 2020, Zietlow era studentă doctorală la Richard Gilder Graduate School din cadrul American Museum of Natural History, unde studia specimenele de mosazauri din colecție.

„Cercetarea mea se concentrează pe variație, așa că voiam să înțeleg gama diferitelor mosazauri din colecție,” a spus Zietlow. O fosilă mare de T. proriger descoperit în Texas în secolul al XIX-lea i-a atras atenția.

„Nu mai auzisem niciodată de Tylosaurus găsit în Texas,” susține experta. „De obicei sunt găsiți în Kansas și Dakota de Sud, așa că asta mi s-a părut neobișnuit.”

Zietlow a călătorit la 22 de muzee din America de Nord și Europa pentru a colecta date comparative despre fosile presupuse a fi T. proriger din nord-estul Texasului până când a dovedit că fosila aparținea unei specii diferite.

Tylosaurus rex era mai mare decât T. proriger. Craniul celui mai mare specimen depășea 1.7 metri lungime. Reptila marină avea, de asemenea, dinți zimțați, o cavitate osoasă suplimentară în craniu unde se prindeau mușchii gâtului și mușchi ai maxilarului mai puternici, ceea ce îi conferea o mușcătură mai puternică.

Se credea anterior că genul Tylosaurus era mai puțin divers decât alți mosazauri. Adăugarea lui T. rex sugerează că diversitatea tylosaurilor e mai mare decât se credea.