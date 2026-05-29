Antena Căutare
Home News Inedit Experții au descoperit dinozaurul „T.rex de ocean”. Ce dimensiune fantastică avea prădătorul care „teroriza” apele

Experții au descoperit dinozaurul „T.rex de ocean”. Ce dimensiune fantastică avea prădătorul care „teroriza” apele

Experții au descoperit dinozaurul „T.rex de ocean”, de o dimensiune impresionantă, care „teroriza” apele în trecut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 15:34 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 15:38
Dinozaurul inedit avea o dimensiune spectaculoasă | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

De mai multe decenii, paleontologii au considerat Tyrannosaurus rex „regele dinozaurilor”, dar se pare că acesta are acum competiție pentru acest titlu.

Experții au descoperit o reptilă marină imensă, ce a primit denumirea Tylosaurus rex, scrie CNN.

Noul „T.rex de ocean” era un mosazaur, un prădător marin de top ce a trăit în urmă cu 80 de milioane de ani.

T.rex a dominat Pământul în urmă cu 68-66 de milioane de ani.

Articolul continuă după reclamă

Experții au descoperit dinozaurul „T.rex de ocean”

„T.rex de ocean” avea o lungime impresionantă de 13 metri. Experții care au făcut investigațiile au identificat specia din fosile atribuite timp de decenii unei specii înrudite de mosazaur.

La fel ca dinozaurul terestru T. rex, această creatură uriașă domina habitatul său. Dinții săi zimțați sfâșiau prada, ce includea pești, broaște țestoase și reptile marine cu gât lung numite plesiozauri. Prădător „practic le zdrobea și le rupea”, susține Amelia Zietlow, paleontolog la Muzeul de Istore din Appleton, Wisconsin.

Citește și: Experții au descoperit fosilele ultimilor dinozauri. Ce mister au dezvăluit reptilele imense

Zietlow e autoarea principală a unui nou studiu care descrie Tylosaurus rex, publicat în jurnalul Bulletin of the American Museum of Natural History.

Fosilele dinozaurului cu bot alungit au fost găsite în ceea ce e astăzi Texas și datează de aproximativ 80 de milioane de ani, din ultima parte a perioadei Cretacice, o epocă în care o mare interioară acoperea parțial continentul nord-american.

„Aici avem doi T. rex. Unul regele dinozaurilor de pe uscat, celălalt regele reptilelor din apă, amândoi de aproximativ aceeași dimensiune, în jur de 13 metri lungime, și amândoi dominanți în vârful lanțului trofic, drept cei mai mari carnivori din ecosistemele lor,” susține paleontologul Steve Brusatte, profesor de paleontologie și evoluție la Universitatea din Edinburgh.

Specia Tylosaurus rex a fost descoperită oficial recent

În 2020, Zietlow era studentă doctorală la Richard Gilder Graduate School din cadrul American Museum of Natural History, unde studia specimenele de mosazauri din colecție.

„Cercetarea mea se concentrează pe variație, așa că voiam să înțeleg gama diferitelor mosazauri din colecție,” a spus Zietlow. O fosilă mare de T. proriger descoperit în Texas în secolul al XIX-lea i-a atras atenția.

„Nu mai auzisem niciodată de Tylosaurus găsit în Texas,” susține experta. „De obicei sunt găsiți în Kansas și Dakota de Sud, așa că asta mi s-a părut neobișnuit.”

Citește și: Ce s-a întâmplat cu asteroidul care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit unde s-ar afla acum

Zietlow a călătorit la 22 de muzee din America de Nord și Europa pentru a colecta date comparative despre fosile presupuse a fi T. proriger din nord-estul Texasului până când a dovedit că fosila aparținea unei specii diferite.

Tylosaurus rex era mai mare decât T. proriger. Craniul celui mai mare specimen depășea 1.7 metri lungime. Reptila marină avea, de asemenea, dinți zimțați, o cavitate osoasă suplimentară în craniu unde se prindeau mușchii gâtului și mușchi ai maxilarului mai puternici, ceea ce îi conferea o mușcătură mai puternică.

Se credea anterior că genul Tylosaurus era mai puțin divers decât alți mosazauri. Adăugarea lui T. rex sugerează că diversitatea tylosaurilor e mai mare decât se credea.

De ce au sticlele de vin adâncituri pe fund. Puțini știu răspunsul adevărat...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis
Observatornews.ro Lecţiile pe care România le poate învăţa de la Ucraina după atacul din Galaţi. Scutaru: Rusia va escalada Lecţiile pe care România le poate învăţa de la Ucraina după atacul din Galaţi. Scutaru: Rusia va escalada
Antena 3 Cum arată apartamentul din Galaţi lovit de dronă. Imagini surprinse din interior Cum arată apartamentul din Galaţi lovit de dronă. Imagini surprinse din interior
SpyNews Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum
Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
AI a descoperit o soluție surprinzătoare pentru o problemă veche de 80 de ani. Și matematicienii au fost uimiți
AI a descoperit o soluție surprinzătoare pentru o problemă veche de 80 de ani. Și matematicienii au fost uimiți
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
De ce nu trebuie să îți freci ochii niciodată, potrivit experților. Riscul la care te expui fără să îți dai seama
De ce nu trebuie să îți freci ochii niciodată, potrivit experților. Riscul la care te expui fără să îți dai...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x