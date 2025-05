Experții cred că au găsit cea mai mică galaxie din univers. Ce dimensiune record are

Experții cred că au găsit cea mai mică galaxie din univers, cu o dimensiune record care nu se credea posibilă până acum.

O galaxie e o adunare de milioane sau miliarde de stele. Un grup de stele are doar câteva mii de astfel de corpuri cerești. Chiar și așa, diferențele dintre cele 2 nu sunt atât de clare întotdeauna.

Un exemplu în acest sens e UMa3/U1, ce ar putea fi cea mai mică galaxie din univers descoperită până acum, scrie Live Science.

E relativ ușor pentru astronomi să distingă între galaxii precum Andromeda și Calea Lactee. Acestea sunt galaxii mari, conduse de gravitație și dominate de materia neagră.

E relativ ușor și distingerea grupurilor de stele, precum Pleiadele. Aceste grupuri de stele sunt mai împrăștiate și nu includ materie întunecată.

Dar există și o altă categorie, de galaxii pitice, numite și Galaxii Pitice Ultra-Slabe (UFD). În cazul lor, diferențierea devine mult mai dificilă. În acest context, experții cred că au găsit cea mai mică galaxie din univers, dar sunt necesare mai multe studii pentru a confirma această descoperire.

Aceste galaxii pitice sunt dominate de materie întunecată. Masa Căii Lactee, de exemplu, e compusă în proporție de 85% din materie întunecată. O galaxie pitică are de mii de ori mai multă materie întunecată decât luminoasă.

Din acest motiv au primit și această denumire, pentru că au o luminozitate foarte slabă. Din moment ce aceste galaxii pitice includ unele dintre cele mai vechi stele din univers, astronomii preferă să le studieze pentru indicii legate de originea galaxiilor.

Chiar și denumirea de UMa3/U1 indică o problemă. Dacă acest obiect spațial ar fi o galaxie pitică, atunci ar avea o denumire precum Ursa Major III, din moment ce e o galaxie satelit conectată la Ursa Major. Dacă ar fi un grup de stele antice, atunci ar fi numită UNIONS 1, din moment ce a fost descoperit de Ultraviolet Near Infrared Optical Northern Survey (UNIONS).

Dacă e, într-adevăr, o galaxie pitică, atunci ar fi cea mai mică galaxie din univers descoperită până acum. Dacă e un grup de stele, atunci e cel mai vechi identificat până acum, cu o vârstă de 11 miliarde de ani.

Cât de mare e galaxia UMa3/U1

UMa3/U1 are o dimensiune record. Are un diametru de „doar” 20 de ani-lumină și include aproximativ 60 de stele. În plus, ar avea o masă vizibilă echivalentă cu 16 stele de dimensiunea Soarelui.

În comparație, Pleiadele au aproximativ același diametru, dar acolo se află peste 1.000 de stele și 800 de mase solare.

Așa că întrebarea importantă e dacă UMa3/U1 e dominată de materia întunecată.

În studiul recent, echipa a analizat diferite teste pentru a distinge între grupuri de stele și galaxii pitice. Cele mai multe dovezi ar indica un grup de stele, dat astronomii nu sunt convinși că UMa3/U1 nu e o galaxie pitică. Sunt necesare mai multe studii pentru a determina natura exactă a acestui corp ceresc.