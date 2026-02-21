Femeia în vârstă de 50 de ani care a născut tripleți. Cum e posibil și care e explicația medicilor

O femeie în vârstă de 50 de ani, vârsta la care majoritatea femeilor intră la menopauză, a născut tripleți.

Marie Gustavsson, o femeie în vârstă de 50 de ani din Suedia, a împărtășit povestea ei de viață, după ce a devenit de curând mama unor tripleți.

Chiar dacă femeia își pierduse complet speranța că va mai putea deveni mamă la vârsta ei, iată că a avut loc un miracol și a reușit să își îndeplinească visul.

Ea este acum mama unui băiețel pe nume Charlie și a două fetițe pe nume Lara și Lorinne.

Povestea femeii în vârstă de 50 de ani care a născut tripleți

Articolul continuă după reclamă

„La vârsta de 50 de ani am născut tripleți după ce ni s-a spus că șansele ca eu să rămân însărcinată sunt de 5%”, a povestit Marie, care a lucrat ca asistentă medicală.

Femeia împreună cu soțul ei au deja patru băieți împreună, Sebastian, în vârstă de 31 de ani, Jesper, în vârstă de 19 ani, Leo, în vârstă de 8 ani și Louie, în vârstă de 3 ani.

Chiar dacă medicii i-au sfătuit să nu facă embriotransfer cu trei embrioni din cauza riscurilor asociate, Marie și soțul ei și-au asumat acest risc. Astfel, ei au devenit de curând părinții unor tripleți.

Citește și: Un bebeluș care s-a născut prematur era mic cât o doză metalică de suc. Cum arăta și ce a urmat

„În timpul celorlalte sarcini ale mele nu am avut deloc probleme și am rămas însărcinată destul de rapid, dar acum, având în vedere vârsta mea, nu am crezut că va fi așa rapid. De aceea am decis să transferăm trei embrioni pentru a ne crește șansele. Medicii au spus că există o șansă de 5% ca să rămân însărcinată, dar până la urmă toți cei trei embrioni s-au implantat. Am fost atât de șocată și fericită. A fost un dar extraordinar”, a mai spus Marie.

Marie și soțul ei au plătit 5.500 de euro pentru tratament la o clinică din Cipru și testul de sarcină a fost pozitiv la doar trei zile după embriotransfer.

Tripleții s-au născut prin cezariană, iar Charlie a cântărit 1,5 kg, Lorinne a avut la naștere 1,3 kg, iar Lara doar 1 kg.

„Când eram însărcinată cu ei burta mea arăta ca o stâncă imensă. Nu puteam să îi simt pe bebeluși când să mișcă în uter pentru că stăteau foarte înghesuiți”, a mai declarat proaspăta mămică.

Marie și soțul ei au decis să nu își anunțe familiile și prietenii că aveau să devină din nou părinți până când ea nu a născut pentru că nu știau sigur dacă toți cei trei copii aveau să supraviețuiască.

Citește și: O femeie a născut un bebeluș "gigant". Cum arată nou-născutul de aproape 6 kilograme care i-a uimit pe medici

„A fost un șoc pentru toată lumea. Unii au fost dezamăgiți, dar majoritatea prietenilor și rudelor s-au bucurat pentru noi. Unii chiar ne-au întrebat cum avem de gând să avem grijă de ei. Pentru câteva săptămâni am fost îngrijorată și mă întrebam cum o să facem față, dar am găsit o bonă minunată care ne ajută”, a mai explicat proaspăta mămică.

Faptul că a devenit mamă pentru a cincea oară a făcut-o pe Marie să își dea seama că acum îi e mult mai ușor decât i-a fost în primele patru dăți.

Marie s-a bazat pe faptul că mereu a fost o femeie sănătoasă și nu și-a făcut griji atunci când medicii i-au oferi șanse mici să rămână din nou însărcinată la vârsta ei înaintată.

Acum femeia împreună cu soțul ei și ceilalți 4 copii ai lor trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor și se bucură din plin de viața de familie pe care și-au construit-o.

Citește și: Bebelușul de 8 luni cu extensii de păr care a devenit viral. Cum arată fetița