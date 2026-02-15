Antena Căutare
Home News Inedit Bebelușul de 8 luni cu extensii de păr care a devenit viral. Cum arată fetița

Bebelușul de 8 luni cu extensii de păr care a devenit viral. Cum arată fetița

Chelsea Falcetti, o tânără mămică din Massachusetts, a ales să îi facă o schimbare fiicei sale de doar 8 luni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 15 Februarie 2026, 08:00 | Actualizat Vineri, 13 Februarie 2026, 12:19
Fetița de doar 8 luni a ajuns pe scaunul de la coafor, iar mama ei nu se gândea că video-ul o să devină viral. | TikTok

Micuța Frankie în vârstă de doar 8 luni a fost modelul mamei ei la salonul de înfrumusețare pe care îl deține. Fetița a primit o schimbare totală după ce mama ei a vrut să vadă cum i-ar sta unui bebeluș cu extensii de păr.

Bebelușa Frankie a primit o "transformare" de zile mari în salonul de frizerie al mamei ei

Video-ul a devenit viral imediat pe rețelele de socializare, iar părerile internauților au fost împărțite.

Citește și: Cum arată acum bebelușul care a impresionat cu părul lui des la naștere. Imaginile care au devenit virale

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chelsea a luat-o pe fiica ei cu ea la muncă, la salonul la care lucrează, și atunci i-a venit ideea de a filma schimbarea la care o supune pe fetița ei.

Bebelușa a furat inimile internauților cu zâmbetul ei gingaș și bucuria care i se citește pe chip atunci când se privește în oglindă. Chelsea, care e mama a patru copii, s-a distrat copios atunci când a văzut rezultatul și, mai ales, când a văzut ce impact a avut video-ul ei pe rețelele de socializare.

„Aproape imediat după ce am postat video-ul telefonul meu a început să bâzâie și tot primeam notificări”, a explicat tânăra mămică, potrivit publicației People.

Citește și: Un bebeluș care s-a născut prematur era mic cât o doză metalică de suc. Cum arăta și ce a urmat

Chelsea, în vârstă de 34 de ani, s-a decis să facă această „schimbare” împreună cu o colegă de-a ei din salon.

„I-am pus o capă pe ea, doar așa de distracție, și la acel moment aveam pe scaun o clientă care voia extensii și ea ne-a dat voie să împrumutăm extensiile ei doar pentru video. De-acolo, idea noastră a devenit virală”, a mai adăugat Chelsea.

Frankie a stat foarte cuminte pe scaunul de la frizerie și a așteptat să vadă rezultatul schimbării pe care i-a făcut-o mama ei, chiar dacă a fost vorba doar de câteva minute.

Utilizatorii de TikTok s-au amuzat copios să o vadă pe fetiță purtând extensii și au adăugat comentarii la video-ul care a devenit imediat viral.

Cu siguranță tânăra mămică va mai încerca să filmeze și alte video-uri cu fiica ei, având în vedere că micuța a devenit rapid atât de populară.

Citește și: O femeie a născut un bebeluș "gigant". Cum arată nou-născutul de aproape 6 kilograme care i-a uimit pe medici

Cum s-au pozat prințul William și Kate Middleton, cu ocazia Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiților). Ce au observat mulți... „Adevăratul Popeye” a murit la vârsta de 55 de ani! Povestea sa de viață i-a surprins pe mulți. Ce și-a injectat în mușc...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul &#8211; FC Argeș 2-1
Observatornews.ro Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
Antena 3 „O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo „O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
SpyNews S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum s-au pozat prințul William și Kate Middleton, cu ocazia Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiților). Ce au observat mulți
Cum s-au pozat prințul William și Kate Middleton, cu ocazia Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiților). Ce au...
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie Catine.ro
Pisica de la Primăria Capitalei care va împărți biroul cu Ciprian Ciucu. Cum a ajuns Cathy să fie adoptată de primar
Pisica de la Primăria Capitalei care va împărți biroul cu Ciprian Ciucu. Cum a ajuns Cathy să fie adoptată de...
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic
Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
După patru ani, instanța a anulat deciziile ilegale pentru care Clotilde Armand a fost declarată, definitiv, în conflict de interese
După patru ani, instanța a anulat deciziile ilegale pentru care Clotilde Armand a fost declarată, definitiv, în... Jurnalul
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici:
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac" Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x