Bebelușul de 8 luni cu extensii de păr care a devenit viral. Cum arată fetița

Chelsea Falcetti, o tânără mămică din Massachusetts, a ales să îi facă o schimbare fiicei sale de doar 8 luni.

Fetița de doar 8 luni a ajuns pe scaunul de la coafor, iar mama ei nu se gândea că video-ul o să devină viral. | TikTok

Micuța Frankie în vârstă de doar 8 luni a fost modelul mamei ei la salonul de înfrumusețare pe care îl deține. Fetița a primit o schimbare totală după ce mama ei a vrut să vadă cum i-ar sta unui bebeluș cu extensii de păr.

Bebelușa Frankie a primit o "transformare" de zile mari în salonul de frizerie al mamei ei

Video-ul a devenit viral imediat pe rețelele de socializare, iar părerile internauților au fost împărțite.

Chelsea a luat-o pe fiica ei cu ea la muncă, la salonul la care lucrează, și atunci i-a venit ideea de a filma schimbarea la care o supune pe fetița ei.

Bebelușa a furat inimile internauților cu zâmbetul ei gingaș și bucuria care i se citește pe chip atunci când se privește în oglindă. Chelsea, care e mama a patru copii, s-a distrat copios atunci când a văzut rezultatul și, mai ales, când a văzut ce impact a avut video-ul ei pe rețelele de socializare.

„Aproape imediat după ce am postat video-ul telefonul meu a început să bâzâie și tot primeam notificări”, a explicat tânăra mămică, potrivit publicației People.

Chelsea, în vârstă de 34 de ani, s-a decis să facă această „schimbare” împreună cu o colegă de-a ei din salon.

„I-am pus o capă pe ea, doar așa de distracție, și la acel moment aveam pe scaun o clientă care voia extensii și ea ne-a dat voie să împrumutăm extensiile ei doar pentru video. De-acolo, idea noastră a devenit virală”, a mai adăugat Chelsea.

Frankie a stat foarte cuminte pe scaunul de la frizerie și a așteptat să vadă rezultatul schimbării pe care i-a făcut-o mama ei, chiar dacă a fost vorba doar de câteva minute.

Utilizatorii de TikTok s-au amuzat copios să o vadă pe fetiță purtând extensii și au adăugat comentarii la video-ul care a devenit imediat viral.

Cu siguranță tânăra mămică va mai încerca să filmeze și alte video-uri cu fiica ei, având în vedere că micuța a devenit rapid atât de populară.

