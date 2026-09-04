Fenomen rar în Pacific: trei uragane s-au format simultan. Nu s-a mai întâmplat de 11 ani

Un fenomen rar în Pacific a uimit experții, după ce 3 uragane s-au format simultan, eveniment ce nu a mai fost văzut de 11 ani.

În contextul unui an El Nino, are loc un fenomen care nu a mai fost văzut de 11 ani. 3 uragane s-au format în oceanul Pacific în același timp.

În acest moment, în Pacific sunt active simultan 3 uragane, numite Lowell, Karina și Marie, fenomen confirmat de către National Hurricane Center (NOAA).

Ultima dată când a fost observat un fenomen similar a fost în urmă cu 11 ani.

În 2015, Kilo, Ignacio și Jimena s-au format simultan în Pacific, cu o putere impresionantă, potrivit The Weather Channel.

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Fenomen rar în Pacific: trei uragane s-au format simultan

Potrivit NOAA, Lowell e cel mai puternic dintre cele 3 uragane care s-au format simultan în Pacific. Pentru o perioadă scurtă, Lowell a atins și categoria 5, înainte să scadă la categoria 4. Acesta a avut vânturi maxime susținute de aproximativ 220 km/h, potrivit actualizării din 3 septembrie.

În contextul acestui fenomen rar în Pacific, experții monitorizează atent Hawaii, ce are riscul de a fi afectat de Lowell. Experții National Hurricane Center au avertizat locuitorii și autoritățile din Insulele Hawaii trebuie să urmărească evoluția uraganului.

Pe locul 2 ca intensitate dintre cele 3 e Karina, care a ajuns la categoria 4, cu vânturi susținute de aproximativ 165 km/h. În ciuda intensității, uraganul era în proces de slăbire, potrivit The Weather Channel.

Marie, cel de-al 3-lea uragan, poate produce valuri mari și curenți periculoși, inclusiv pe coasta Californiei.

Cum 2026 e an El Nino, fenomen periodic ce încălzește apele și creează condiții atmosferice favorabile dezvoltării și intensificării ciclonilor tropicali, experții avertizează autoritățile că evoluția acestor uragane ar putea fi periculoasă.

Cum s-au format Lowell, Karina și Marie, cele 3 uragane simultane din Pacific

Uraganele sunt unele dintre cele mai puternice fenomene meteorologice, potrivit NOAA. Acestea absorb căldura din apele tropicale pentru a-și alimenta forța devastatoare.

Furtunile violente se formează deasupra oceanelor și pornesc adesea de la un val tropical. Adică o zonă de presiune atmosferică scăzută care se deplasează prin regiunile tropicale bogate în umezeală și care poate intensifica ploile și furtunile.

Pe măsură ce acest sistem meteorologic se deplasează spre vest deasupra tropicelor, aerul cald de deasupra oceanului se ridică în interiorul furtunii. Astfel, formează o zonă de presiune scăzută la baza acesteia.

Acest lucru face ca și mai mult aer să fie atras spre sistem. Aerul se ridică apoi, se răcește și formează nori și furtuni. La altitudine, apa se condensează și formează picături. În acest punct, eliiberează și mai multă căldură, care contribuie la alimentarea furtunii.

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Atunci când viteza vântului din interiorul unei astfel de furtuni ajunge la 119 km/h, aceasta trece de la clasificarea drept furtună tropicală la categoria uragan.

Uragan și ciclon tropical se referă la același tip de fenomen, dar termenul diferă în funcție de zonă.

Se estimează că Lowell va rămâne un uragan major de categoria 4 în următoarele zile, scrie Newsweek. Pe scara Saffir-Simpson, care are 5 niveluri, un uragan de categoria 4 are vânturi susținute cu viteze cuprinse între 209-251 km/h. Ca urmare, poate provoca pagube catastrofale.

Karina se menține la intensitatea de categoria 4, deși slăbește treptat. Marie, în schimb, s-ar putea intensifica în continuare înainte de a începe să slăbească spre sfârșitul weekend-ului.