Fondatorul Telegram își lasă averea celor 106 copii pe care îi are. Ce sumă fantastică vor moșteni

Pavel Durov, fondatorul Telegram, în vârstă de 40 de ani, a anunțat că își lasă averea numeroșilor moștenitori pe care îi are.

Durov are oficial 6 copii cu 3 partenere diferite. Dar, potrivit estimărilor, ar avea peste 100 de copii concepuți după ce a donat spermă pentru zeci de cupluri din 12 țări diferite, scrie Daily Mail.

Durov și-a dezvăluit planurile pentru averea sa într-un interviu recent realizat cu publicația Le Point, din Franța.

Fondatorul Telegram susține că toți copiii săi vor avea acces la averea considerabilă.

Fondatorul Telegram a anunțat că își lasă averea tuturor celor 106 copii pe care îi are și că nu vede vreo diferență între copiii pe care i-a conceput natural și cei pentru care a donat spermă.

„Toți sunt copiii mei și vor avea aceleași drepturi,” a declarat Duvor. „Nu vreau să îi dezbin după moartea mea.”

Durov are o avere estimată la 17 miliarde de dolari. Așa că dacă are într-adevăr 106 copii, atunci fiecare dintre ei ar primi peste 160 de milioane de dolari.

Dar fondatorul Telegram susține că există o clauză importantă pentru această moștenire. Niciun copil nu va primi banii decât după 30 de ani.

„Vreau să trăiască precum oamenii normali, să își construiască singuri viețile, să învețe să aibă încredere în ei, să fie capabili să creeze. Nu să fie dependenți de un cont bancar,” a continuat Durov.

Miliardarul a dezvăluit inițial că e tatăl a numeroși copii prin donare anul trecut, după ce o femeie din Rusia care stă în Elveția a susținut că Durov e tatăl celor 3 copii pe care îi are.

Irina Bolgar, în vârstă de 44 de ani, a declarat că Durov e tatăl fetei și celor 2 băieți pe care îi are. Aceștia s-au născut în Saint Petersburg în 2013, 2016 și 2017 și poartă numele miliardarului. Irina a publicat pe Internet poze cu ea și cei 3 copii.

În acest moment, Telegram are peste 1 miliard de utilizatori activi în fiecare lună, din întreaga lume. Durov a fost numit Mark Zuckerberg sau Elon Musk de Rusia. Potrivit estimărilor, are o avere de 17 miliarde de dolari. Dar fondatorul Telegram susține că își lasă averea celor 106 copii pe care îi are.

Născut în Rusia, Durov a petrecut o mare parte din copilărie în Italia. Ulterior, s-a mutat înapoi în Rusia după ce tatăl său, expert în literatura romană, a primit un job în capitală.

În acest moment, Durov se află sub supraveghere în Franța după ce a fost pornită o investigație legată de crimă organizată de pe Telegram.

La vârsta de 21 de ani, Durov a fondat platforma VK. Atunci, era numită „Facebook de Rusia”.

Durov a refuzat să dea datele protestatarilor din Ucraina serviciilor secrete din Rusia. Ca urmare, a fost forțat să renunțe la companie și s-a mutat în afara Rusiei în 2014.

Miliardarul susține că absența unei forme sigure de comunicare în Rusia i-a dat ideea pentru Telegram. Durov continuă să fie singurul proprietar al Telegram.