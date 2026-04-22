În ce stare a fost returnat Coiful de la Coțofenești. Cum pot vedea românii ce daune a suferit în urma furtului

Coiful de la Coțofenești și brățările dacice au revenit în România după furtul de la Drents Museum. Află ce daune au suferit artefactele și detalii despre anchetă.

Coiful de la Coțofenești s-a întors în țară, iar românii pot vedea acum cu ochii lor ce daune a suferit în urma furtului. Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice de aur, recuperate în urma furtului de la Drents Museum, sunt din nou expuse la Muzeul Național de Istorie a României.

În ce stare a fost returnat Coiful de la Coțofenești

Piesele din tezaur au făcut parte din expoziția „Dacia! Kingdom of Gold and Silver”. Acestea, inclusiv o a treia brățară care nu a fost găsită încă de autorități, au fost împrumutate de Muzeul Național de Istorie a României muzeului din Assen, Regatul Țărilor de Jos.

Coiful dacic s-a întors acasă și a fost prezentat presei marți seara. Începând de miercuri, 22 aprilie, și până pe 3 mai, piesele pot fi văzute de public la Muzeul Național de Istorie a României, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00. După această dată, artefactele vor intra într-un amplu proces de restaurare.

Cum pot vedea românii ce daune a suferit în urma furtului

Cele trei artefacte au ajuns la Aeroportul Otopeni, de unde au fost preluate de militari ai Jandarmeriei Române și transportate sub escortă la muzeu. La evenimentul de prezentare au participat reprezentanți ai MNIR, ai IGPR, directorul Muzeului Drents din Assen, Robert van Langh, ambasadorul Olandei la București, Willemijn van Haaften, precum și procurorul general al României, în contextul anchetei în desfășurare.

Coiful a suferit, potrivit specialiștilor, o ușoară deformare și o deteriorare la nivelul unui obrăzar, în zona în care mai fusese restaurat anterior. De asemenea, experții vor analiza în detaliu toate microfisurile apărute în urma manipulării și a tentativei de furt. Una dintre brățările dacice rămâne dispărută.

Jaful de la Drents Museum din Assen a avut loc în timpul nopții, când mai mulți suspecți au reușit să pătrundă în expoziție folosind un dispozitiv exploziv pentru a sparge vitrina de securitate. Incidentul a dus la declanșarea unei ample anchete internaționale, coordonate de autoritățile din România și Olanda