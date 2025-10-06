Tipuri de sare: albă, neagră, roz, Kosher, Himalaya, celtică, iodată, neiodată. Ce sunt și cum se folosesc

Sarea este unul dintre cele mai vechi și esențiale condimente ale lumii, folosită nu doar pentru gust, ci și pentru conservare și sănătate.

Deși pentru mulți „sarea” înseamnă doar cristale albe într-un solnițar, pe piață există numeroase tipuri, fiecare cu textură, culoare și utilizări diferite. Alegerea lor depinde atât de preferințele culinare, cât și de efectele dorite asupra preparatelor.

În funcție de originea geografică, metoda de extracție și gradul de procesare, sarea poate varia de la cea fină și iodată, potrivită pentru consum zilnic, până la variante exotice, precum sarea neagră sau cea celtică. Fiecare are o poveste și o utilitate aparte în bucătărie.

CITEȘTE ȘI: Ce este sarea kosher și la ce o folosești. Cu ce diferă față de alte tipuri de sare

Sare albă

Articolul continuă după reclamă

Este cea mai comună și cea mai folosită în gospodării. Se obține prin evaporarea apei de mare sau prin extracție din mine de sare. Se prezintă sub formă fină sau grunjoasă și este ideală pentru gătit, asezonat și conservat. Se păstrează în recipiente etanșe, ferite de umiditate, deoarece absoarbe rapid apa din aer. În Antichitate, sarea era atât de valoroasă încât era folosită ca monedă.

Sare neagră (Kala Namak)

Provenită în special din India și Nepal, sarea neagră are o culoare gri-violacee și un miros distinct de sulf, asemănător cu cel de ou fiert. Este extrasă din depozite vulcanice și folosită frecvent în bucătăria indiană, în preparate precum chat masala sau chutney. Se păstrează la fel ca sarea obișnuită, dar se recomandă folosirea cu moderație din cauza aromei puternice. Este adesea utilizată în dietele vegane pentru a reda gustul de „ou” preparatelor.

CITEȘTE ȘI: Câtă sare se ascunde în alimentele pe care le consumi în mod obișnuit

Sare roz de Himalaya

Extrasă din minele din Pakistan, la poalele Himalayei, este apreciată pentru nuanța sa roz datorată mineralelor precum fierul și magneziul. Se găsește sub formă grunjoasă sau blocuri de sare folosite pentru gătit și servit. Este utilizată atât la asezonare, cât și ca sare de baie. Se păstrează în recipiente ermetice, ferite de lumină. Deși are o compoziție minerală diferită, din punct de vedere nutrițional nu este cu mult mai „sănătoasă” decât sarea obișnuită.

Sare Kosher

Este o sare granulată, fără aditivi, folosită tradițional în bucătăria evreiască pentru procesul de kashering al cărnii. Cristalele sale mari și neregulate o fac ideală pentru asezonarea uniformă și pentru rețetele unde textura contează. Se păstrează într-un recipient închis, dar fiind fără iod, are o durată de viață foarte lungă. Este preferată de mulți bucătari profesioniști datorită ușurinței cu care se poate controla cantitatea presărată.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism

Sare de Himalaya (în varianta albă sau translucidă)

Pe lângă populara variantă roz, există și sare de Himalaya albă, mai rară, extrasă din aceleași depozite. Este folosită la fel ca cea roz, dar se remarcă prin puritatea sa. Se păstrează uscată și ferită de umezeală. Unele blocuri de sare sunt folosite ca suport pentru servirea cărnii sau peștelui la grătar, dând o aromă subtilă.

Sare celtică

Este o sare marină obținută prin evaporare naturală în regiunile de coastă ale Franței, în special Bretania. Are o culoare gri și o textură umedă, fiind bogată în oligoelemente. Este folosită pentru asezonarea preparatelor mediteraneene și a salatelor. Se păstrează într-un recipient închis, dar nu complet etanș, pentru a-și menține umiditatea naturală. Datorită procesului tradițional de colectare, este considerată una dintre cele mai „artizanale” săruri.

CITEȘTE ȘI: O adevărată comoară pentru sănătate: Care este tipul de sare ce poate trata peste 20 de boli și cum o poți folosi pentru a te bucura de efectele miraculoase

Sare iodată

Este sarea de masă obișnuită, la care se adaugă iod pentru a preveni deficitul de iod și bolile tiroidiene. Este fină, albă și ușor solubilă, ideală pentru consum zilnic și pentru toate tipurile de gătit. Trebuie păstrată în recipiente bine închise, deoarece iodul se poate volatiliza în timp. Introducerea sării iodate la nivel global a redus semnificativ cazurile de gușă endemică.

Sare neiodată

Este sarea simplă, fără adaos de iod. Este preferată în anumite rețete, mai ales la murături și conserve, pentru că iodul ar putea modifica textura legumelor. Se păstrează uscată și la adăpost de umezeală. În multe gospodării tradiționale, sarea neiodată era singura folosită la conservare, fiind considerată „mai naturală”.