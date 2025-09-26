Antena Căutare
Secretul care a ajutat-o pe Maria Branyas să ajungă la 117 ani. Poți cumpăra ingredientul din orice supermarket

Experții au dezvăluit secretul care a ajutat-o pe Maria Branyas să ajungă la 117 ani, după o analiză genetică amănunțită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 15:08 | Actualizat Vineri, 26 Septembrie 2025, 15:12
Un ingredient comun ar ajuta la longevitate | Shutterstock

Experții au dezvăluit secretul care a ajutat-o pe Maria Bayans să ajungă la 117 ani și, potrivit rezultatelor, e un ingredient care se poate găsi în orice supermarket.

Potrivit analizei, consumul a 3 iaurturi pe zi ar putea fi cheia unei vieți mai sănătoase, susțin experții, scrie Daily Mail.

Maria Branyas Morera a fost numită, la un moment dat, cea mai bătrână persoană din lume.

Ea a decedat anul trecut, la vârsta de 117 ani.

Secretul care a ajutat-o pe Maria Branyas să ajungă la 117 ani

Medicii din Spania au studiat ADN-ul și profilul biologic al Mariei Branyas Morera, pentru a descoperi secretul care a ajutat-o să ajungă la vârsta de 117 ani.

Rutina zilnică a femeii includea consumul de iaurturi probiotice. Unii experți sugerează că acestea „au jucat un rol important în îmbătrânirea ei sănătoasă”. La acest consum de iaurt s-au adăugat și evitarea alcoolului și a tutunului.

Genetica favorabilă, pe care Maria o atribuia longevității sale, s-a dovedit, de asemenea, a fi un factor important.

Branyas, născută în San Francisco în 1907, s-a mutat în Spania la vârsta de 8 ani. A supraviețuit celor două Războaie Mondiale, Războiului Civil Spaniol, precum și pandemiilor de gripă spaniolă și Covid.

Maria a avut Covid la 113 ani. Dar s-a recuperat complet și le-a cerut medicilor „vă rog, studiați-mă ca să îi pot ajuta și pe alții” înainte de moartea sa.

Iaurtul ei preferat, pe care l-a consumat zilnic timp de 10 ani, era un brand local catalan numit La Fageda. Acesta conține cantități mari de bacterii benefice. Inclusiv Lactobacillus delbrueckii bulgaricus și Streptococcus thermophilus, care pot combate inflamațiile.

De asemenea, bea zilnic un smoothie care conținea 8 tipuri de cereale. Maria nici nu fuma, nu consuma alcool și nu era supraponderală.

Maria și-a menținut o viață socială activă și avea prieteni și familie în apropiere.

Maria Branyas avea o vârstă biologică mai mică

Experții au descoperit că vârsta biologică a lui Branyas era cu până la 15 ani mai mică decât vârsta ei reală.

„Regula generală este că, pe măsură ce îmbătrânim, ne îmbolnăvim. Dar ea a fost o excepție și am vrut să înțelegem de ce. Pentru prima dată, am reușit să separăm bătrânețea de boală,” a declarat dr. Manel Esteller, conducătorul studiului.

„Există foarte puține dovezi anterioare care să arate beneficiile iaurturilor pentru o viață lungă și sănătoasă. Așa că acest lucru este complet nou,” a adăugat el.

O echipă internațională de cercetători, condusă de grupul de epigenetică de la Institutul de Cercetare a Leucemiei Josep Carreras și de Universitatea din Barcelona, a analizat întreaga gamă de gene ale Mariei Branyas.


Maria nu prezenta markeri moleculari ai bolilor asociate vârstei. Avea un metabolism eficient al colesterolului și lipidelor, ceea ce este legat de o viață mai lungă și o bună sănătate cognitivă.

„Toate acestea sunt critice, pentru că sunt asociate cu boli tipice vârstei înaintate și care, în cele din urmă, sunt fatale,” a declarat dr. Esteller.

