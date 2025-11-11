Antena Căutare
Home News Inedit Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților. Cum e posibilă producția acestui tip de hrană

Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților. Cum e posibilă producția acestui tip de hrană

Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților și chiar din aer, pentru a crea noi surse de hrană.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 15:11 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 15:13
ESA vrea să dezvolte o pudră de proteine care folosește uree | Shutterstock

Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților, pentru a găsi noi surse de hrană pentru călătoriile și misiunile spațiale lungi.

Potrivit experților, astronauții aflați în aceste misiuni viitoare ar putea supraviețui cu o pudră de proteine creată din aer și urină, scrie The Independent.

Acest proiect e creat de Agenția Spațială Europeană, în parteneriat cu o firmă europeană.

Noul program pilot testează posibilitatea de a crea această pudră de proteină, ce se va numi Solein. Pentru a fi creată aceasta ar avea nevoie doar de microorganisme, aer și electricitate.

Articolul continuă după reclamă

Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților

Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților cu această pudră de proteine dezvoltată de startup-ul finlandez Solar Foods.

Pudra se bazează pe uree, care e găsită în urină, ca sursă de azot pentru sinteza proteinelor.

ESA va finanța un proiect pentru a testa fabricarea acestui nou tip de hrană spațială la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS).

Va fi pentru prima dată când principiile tehnologiei de fermentație pe bază de gaze vor fi folosite într-un mediu spațial. Ar putea avea implicații profunde asupra viitoarelor diete ale astronauților.

„Comportamentul gazelor și lichidelor în microgravitație e radical diferit din cauza lipsei flotabilității. Ceea ce poate afecta drastic transportul nutrienților și gazelor pentru microbii Solein,” a declarat Arttu Luukanen, vicepreședinte din cadrul Solar Foods.

Citește și: 3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu. Ce a pățit nava lor și de ce cer oamenii ajutorul lui Elon Musk

„Acest proiect este doar începutul. Lucrăm pentru a atinge capacitatea operațională. Adică posibilitatea de a produce Solein în diverse stadii de producție în spațiu. Viziunea noastră este ca, până în 2035, Solein să fie principala sursă de proteine pentru exploratorii spațiali,” a continuat Luukanen.

Prima fază a proiectului HOBI-WAN (Hydrogen Oxidizing Bacteria In Weightlessness As a source of Nutrition) se va concentra pe dezvoltarea tehnologiei la sol. Ulterior, experții vor testa capacitățile de producție într-un mediu de microgravitație.

Pudra de proteine ar putea fi introdusă în dieta astronauților

„Acest proiect urmărește dezvoltarea unei resurse esențiale, care ne va permite să îmbunătățim autonomia, reziliența și, de asemenea, bunăstarea astronauților noștri,” a spus Angelique Van Ombergen, expertă din cadrul ESA.

Citește și: Cum vor locui astronauții pe Lună. Structurile cu forme surprinzătoare au fost dezvăluite de NASA

„Pentru ca oamenii să poată realiza misiuni de lungă durată pe Lună sau, într-o bună zi, să meargă pe Marte, vor fi necesare soluții inovatoare și sustenabile pentru a supraviețui cu resurse limitate. Prin acest proiect, ESA dezvoltă o capabilitate esențială pentru viitorul explorării spațiale,” a continuat experta.

În ultima perioadă, agențiile spațiale explorează proiecte inedite care vor permite supraviețuirea în spațiu pe termen lung.

Recent, NASA a dezvăluit cum vor locui astronauții pe Lună, cu bule de sticlă care vor fi folosite pe post de locuințe. Agenția spațială a finanțat o cercetare ce a avut ca scop dezvoltarea acestor sfere locuibile care vor putea să fie create chiar pe Lună.

Mici bucăți de sticlă lunară, o componentă din solul satelitului natural, vor fi adunate după aselenizare, pentru a construi structurile. Astronauții vor locui pe Lună în aceste sfere, potrivit NASA. Materialul ar urma să fie topit cu aceeași tehnologie folosită într-un cuptor cu microunde casnic, împreună cu un „cuptor inteligent cu microunde”.

De ce au orașele europene ierni mai blânde decât cele americane, chiar dacă se află la aceeași latitudine...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau” Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Observatornews.ro Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat” Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu. Ce a pățit nava lor și de ce cer oamenii ajutorul lui Elon Musk
3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu. Ce a pățit nava lor și de ce cer oamenii ajutorul lui Elon Musk
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Obiectul interstelar misterios s-a schimbat după ce s-a apropiat de Soare. Transformarea care a uimit experții
Obiectul interstelar misterios s-a schimbat după ce s-a apropiat de Soare. Transformarea care a uimit experții
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai tânăra. E căsătorit de 57 de ani, iubita e cu 32 de ani mai tânără
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai... Libertatea.ro
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile, oricât de neplăcute, nu pot constitui fapte penale”
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile,... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite HelloTaste.ro
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța „Înghețați în case!”
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța... Jurnalul
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină!
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină! Kudika
Interzis la petarde și artficii pentru români în 2025, s-a schimbat legea. Cu ce mai poți să ”te joci” de sărbători ca să nu iei amendă de 7.500 de lei
Interzis la petarde și artficii pentru români în 2025, s-a schimbat legea. Cu ce mai poți să ”te joci” de... Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Oraşul ideal să te retragi la pensionare. Casele au preţuri accesibile şi nu există taxe locale
Oraşul ideal să te retragi la pensionare. Casele au preţuri accesibile şi nu există taxe locale Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x