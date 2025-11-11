Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților. Cum e posibilă producția acestui tip de hrană

Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților și chiar din aer, pentru a crea noi surse de hrană.

ESA vrea să dezvolte o pudră de proteine care folosește uree | Shutterstock

Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților, pentru a găsi noi surse de hrană pentru călătoriile și misiunile spațiale lungi.

Potrivit experților, astronauții aflați în aceste misiuni viitoare ar putea supraviețui cu o pudră de proteine creată din aer și urină, scrie The Independent.

Acest proiect e creat de Agenția Spațială Europeană, în parteneriat cu o firmă europeană.

Noul program pilot testează posibilitatea de a crea această pudră de proteină, ce se va numi Solein. Pentru a fi creată aceasta ar avea nevoie doar de microorganisme, aer și electricitate.

Articolul continuă după reclamă

Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților

Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților cu această pudră de proteine dezvoltată de startup-ul finlandez Solar Foods.

Pudra se bazează pe uree, care e găsită în urină, ca sursă de azot pentru sinteza proteinelor.

ESA va finanța un proiect pentru a testa fabricarea acestui nou tip de hrană spațială la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS).

Va fi pentru prima dată când principiile tehnologiei de fermentație pe bază de gaze vor fi folosite într-un mediu spațial. Ar putea avea implicații profunde asupra viitoarelor diete ale astronauților.

„Comportamentul gazelor și lichidelor în microgravitație e radical diferit din cauza lipsei flotabilității. Ceea ce poate afecta drastic transportul nutrienților și gazelor pentru microbii Solein,” a declarat Arttu Luukanen, vicepreședinte din cadrul Solar Foods.

Citește și: 3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu. Ce a pățit nava lor și de ce cer oamenii ajutorul lui Elon Musk

„Acest proiect este doar începutul. Lucrăm pentru a atinge capacitatea operațională. Adică posibilitatea de a produce Solein în diverse stadii de producție în spațiu. Viziunea noastră este ca, până în 2035, Solein să fie principala sursă de proteine pentru exploratorii spațiali,” a continuat Luukanen.

Prima fază a proiectului HOBI-WAN (Hydrogen Oxidizing Bacteria In Weightlessness As a source of Nutrition) se va concentra pe dezvoltarea tehnologiei la sol. Ulterior, experții vor testa capacitățile de producție într-un mediu de microgravitație.

Pudra de proteine ar putea fi introdusă în dieta astronauților

„Acest proiect urmărește dezvoltarea unei resurse esențiale, care ne va permite să îmbunătățim autonomia, reziliența și, de asemenea, bunăstarea astronauților noștri,” a spus Angelique Van Ombergen, expertă din cadrul ESA.

Citește și: Cum vor locui astronauții pe Lună. Structurile cu forme surprinzătoare au fost dezvăluite de NASA

„Pentru ca oamenii să poată realiza misiuni de lungă durată pe Lună sau, într-o bună zi, să meargă pe Marte, vor fi necesare soluții inovatoare și sustenabile pentru a supraviețui cu resurse limitate. Prin acest proiect, ESA dezvoltă o capabilitate esențială pentru viitorul explorării spațiale,” a continuat experta.

În ultima perioadă, agențiile spațiale explorează proiecte inedite care vor permite supraviețuirea în spațiu pe termen lung.

Recent, NASA a dezvăluit cum vor locui astronauții pe Lună, cu bule de sticlă care vor fi folosite pe post de locuințe. Agenția spațială a finanțat o cercetare ce a avut ca scop dezvoltarea acestor sfere locuibile care vor putea să fie create chiar pe Lună.

Mici bucăți de sticlă lunară, o componentă din solul satelitului natural, vor fi adunate după aselenizare, pentru a construi structurile. Astronauții vor locui pe Lună în aceste sfere, potrivit NASA. Materialul ar urma să fie topit cu aceeași tehnologie folosită într-un cuptor cu microunde casnic, împreună cu un „cuptor inteligent cu microunde”.