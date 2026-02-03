Antena Căutare
Costul real al „substanțelor chimice eterne”. Ce sumă enormă va pierde Europa din cauza lor până în 2050

Experții au dezvăluit care e costul real al „substanțelor chimice eterne”, care sunt folosite de diferite industrii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 03 Februarie 2026, 17:01 | Actualizat Marti, 03 Februarie 2026, 17:03
Substanțele chimice eterne pot avea un efect semnificativ asupra sănătății oamenilor | Shutterstock

Aceste substanțe chimice sunt numite așa pentru că nu se pot descompune. O altă denumire pentru ele e PFA și această categorie include peste 10.000 de substanțe chimice.

PFA-urile se găsesc în diferite obiecte folosite zilnic, de la tigăi care nu se lipesc până la produse de curățenie, scrie Daily Mail.

În ultimii ani, studiile au scos la iveală efectul devastator pe care îl pot avea aceste substanțe asupra sănătății umane.

Printre acestea se numără probleme legate de sarcină, insuficiență hepatică și mai multe tipuri de cancer.

Costul real al „substanțelor chimice eterne”

Un nou raport UE sugerează că interzicerea PFA-urilor chiar acum ar putea duce la economii de 2 trilioane de dolari până în anul 2050.

Dacă nu se vor schimba lucrurile, impactul asupra sănătății și mediului este de așteptat să coste 521 de miliarde de dolari până la mijlocul secolului, doar în Europa.

Citește și: Experții au dezvăluit de ce trebuie să speli hainele noi înainte de a le purta. Riscul la care te expui dacă nu faci acest lucru

Cu toate acestea, raportul descrie această notă de plată uriașă drept doar costurile „de bază” ale continuării utilizării PFA-urile. Dacă Europa încearcă să trateze solul și apa poluate fără a interzice aceste substanțe, costurile vor exploda la aproximativ 2 miliarde de dolari.

PFA-urile au nevoie de sute sau chiar mii de ani pentru a se descompune. Ca urmare, micile cantități care se infiltrează în ape, sol și în corpurile noastre se acumulează în timp până ajung la niveluri toxice.

Cum afectează PFA-urile sănătatea umană

Datorită capacității lor de a respinge căldura, uleiul și apa, PFA-urile au devenit esențiale pentru o gamă largă de produse pe care le folosești zilnic.

Studiul, realizat de firmele de consultanță WSP, Ricardo și Trinomics, sugerează că eliminarea treptată a PFA-urile ar putea duce la economii de miliarde.

Dacă UE ar adopta o interdicție asupra „substanțelor chimice eterne”, costul anual al tratării problemelor de sănătate cauzate de acești poluanți ar scădea la 593 de milioane de dolari până în 2040.

Până în anul 2050, acest lucru ar duce la economii totale de peste130 de miliarde de dolari în domeniul sănătății.

„Studiul confirmă că interzicerea PFA-urilor de la sursă e atât de importantă din punct de vedere economic,” a declarat Jessika Roswall, comisarul UE pentru mediu.

Citește și: Ingredientul ascuns din sarea de masă. Ce secret nu e trecut pe etichetă

Cercetări anterioare au arătat că 98% dintre râurile din numeroase țări, precum Marea Britanie, sunt contaminate cu substanțe chimice eterne nocive. Aceste substanțe pot duce la diferite afecțiuni la oameni, precum probleme în timpul sarcinii și la creșterea riscului apariției mai multor tipuri de cancer.

Anul trecut, un tribunal din Italia a condamnat directori ai unei fabrici chimice la pedepse cu închisoarea de până la 17 ani pentru că au poluat apa folosită de sute de mii de oameni cu aceste substanțe chimice.

UE s-ar pregăti să propună o interdicție mai târziu în acest an, dar se așteaptă o opoziție puternică, din motive economice.

