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Locul spectaculos din Indonezia unde caii aleargă liberi pe plajă și intră în ocean. Ce pot vedea turiștii chiar de la hotel

Există un loc spectaculos în Indonezia acolo unde caii aleargă liberi pe plajă și intră în ocean. Descoperă ce pot vedea turiștii chiar de la hotel și de ce este locul atât de apreciat. 

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 17:00 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 18:00
Descoperă cum arată locul unde caii aleargă liberi pe plajă, în Indonezia | sursa foto: Shutterstock
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În Indonezia există o insulă numită Sumba, unde se află un hotel cu adevărat unic și spectaculos. Aici, turiștii au parte de experiențe de neuitat. Peisajul de vis este complet de caii ce aleargă liberi pe plajă sau se răcoresc în ocean. Descoperă în rândurile de mai jos ce pot vedea turiștii care aleg să își petreacă vacanțele aici, chiar de la hotel.

Locul spectaculos din Indonezia unde caii aleargă liberi pe plajă și intră în ocean. Ce pot vedea turiștii chiar de la hotel

Pe insula Sumba din Indonezia, turiștii se simt ca într-un adevărat colț de rai. Un resort oferă celor cazați aici o experiență cu adevărat unică, peisaje de vis, dar și imaginea unor cai ce aleargă liberi pe nisip și, uneori, intră chiar și în apa oceanului.

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Resortul este conceput în ideea de a fi în strânsă legătură cu natura și cu lumea cailor. Aici, animalele nu sunt folosite doar la clasicile plimbări călare, ci admirate în toată splendoarea lor.

Vizitatorii se pot plimba în liniște pentru a admira nu doar frumusețea Oceanului Indian, ci și caii ce aleargă liberi pe insula Sumba din Indonezia.

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Peisajul este cu adevărat spectaculos și vizitatorii au inclusiv posibilitatea de a intra cu un cal în apa mării, după o plimbare relaxantă.

Este important de menționat faptul că toți caii din resort fac parte dintr-o herghelie unde exemplarele sunt atent alese și îngrijite și că nu este vorba despre cai sălbatici. Inițial au fost doi cai ce au aparținut resortului și, ulterior, lucrurile au evoluat către o herghelie impresionantă. Totuși, din grijă pentru animale, există și reguli cât se poate de ferma. Una dintre ele constă în faptul că este impusă și o anumită greutate: cel mult 85 de kilograme pentru cei care vor plimbări pe plajă, 75 de kilograme pentru cei care doresc să experimenteze un traseu ceva mai dificil și complex.

În plus, turiștii pot vedea de la fereastra hotelului cum aleargă zeci de cai pe plajă, pe lângă ocean.

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Un detaliu ce conferă un plus de farmec locului este faptul că nu doar turiștii se bucură de țărmul oceanului, ci și localnicii care obișnuiesc să vină aici pentru a-și spăla caii în ocean, pentru a înota sau pescui.

Marele avantaj al acestei atracții turistice din Indonezia este faptul că turiștii nu trebuie să călătorească în plus pentru a vizita o rezervație de animale sau o herghelie, ci au totul în resort.

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