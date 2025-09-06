Momentul în care un mire își salvează mireasa, chiar în fața altarului. Ce s-a întâmplat când își rosteau jurămintele

Un mire nu a stat pe gânduri și a intervenit să își ajute viitoare soției când a avut parte de un incident nefericit, chiar în fața altarului. Gestul lui a fost lăudat în mediul online și videoclipul s-a viralizat în mediul online.

Nimeni nu își dorește să aibă probele ziua nunții, iar aceasta este una dintre cele mai mari preocupări ale mirilor. Cuplurile petrec zile în șir să aleagă locul perfect, ținutele visate sau să facă lista de invitați. Cu toate acestea, nimeni nu poate controla totul, iar acest videoclip publicat în mediul online este dovada clară că indiferent cât de planificat este un eveniment, mereu poate apărea ceva neprevăzut.

Gestul făcut de mire pentru de viitoarea lui soție, lăudat în mediul online

Un videoclip surprins în timpul unei nunți s-a viralizat în mediul online, după ce mirele și-a salvat mireasa. Imaginile postat pe Tik Tok, Vînfățișează un cuplu, mire și mireasă, stând în fața altarului. Fix în momentul în care tânăra își rostea jurămintele, aceastea s-a oprit brusc după ce a fost „atacată” de o viespe.

Însecta a aterizat fix în rochia ei de mireasă, destul de mulată pe corp și inițial, domnișoara de onoare a venit prima să o ajute, dar nu a reușit. Astfel că, mirele a intervenit pentru a-și proteja viitoarea soție și a scos viespea din rochia ei, iar invitații l-au lăudat pentru curajul său.

Intregul incident s-a întins pe câteva secunde, pentru că rochia de mireasă era destul de strâmtă, însă, în tot acest timp, bărbatul și-a încurajat partenera să rămână calmă.

„Respiră, respiră”, se aude spunând acesta în timp ce scotea viespea.

„Luna de miere vine mai repede”, a glumit și un invitat făcând referire la faptul că trebuie să își deschidă rochia.

După ce întreg incidentul s-a încheiat cu bine, mirii au răsuflat ușurați, iar mireasa a adăugat: „Astea da jurăminte pe care să le ții minte”.

Clipul a fost făcut public de cei care au filmat la eveniment și dincolo de actul de actul de curaj al mirelui, internauții au observat un alt detaliu. În secțiunea de comentarii, cei mai mulți utilizatori nu au putut să treacă peste ținuta acestuia.

În timp ce mireasa era elegantă, bărbatul a optat pentru o ținută mult mai lejeră, la propria sa nuntă. „Da, da, a luat viespea cu mâinile goale, dar poartă blugi, la propria lui nuntă?!”, a scris cineva contrariat.