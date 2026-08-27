Motivul surprinzător pentru care cercetătorii au numit oaia Dolly după Dolly Parton. Puțini știu adevărul

Puțini știu că faimoasa oaie clonată Dolly a fost numită după Dolly Parton, una dintre cele mai importante artiste din ultimele decenii.

Dolly Parton, una dintre cele mai mari cântărețe și compozitoare din istoria muzicii country, apreciată și pentru activitatea sa filantropică, a murit la vârsta de 80 de ani.

Artista a lăsat în urmă un portofoliu muzical impresionant, dar și numeroase proiecte caritabile, scrie The Guardian.

Printre numeroasele moduri prin care Parton și-a lăsat amprenta asupra lumii se numără și o curiozitate despre care puțini știu.

Artista a inspirat cercetătorii care au numit prima oaie clonată, Dolly.

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Dolly Parton a murit la 80 de ani

După o carieră de succes de decenii, Parton a murit la vârsta de 80 de ani, „după ce a înfruntat cu curaj o scurtă luptă cu cancerul”, potrivit echipei sale.

„Mi-am imaginat cât de greu va fi acest moment, dar abia acum am simțit cu adevărat greutatea lui,” a declarat nepotul ei, Brian Seaver, care a anunțat public decesul. „E o onoare, o onoare amestecată cu o mândrie absolută și o mare tristețe.”

Parton era cunoscută pentru impactul pe care l-a avut asupra muzicii country. Ea a scris în aceeași zi 2 dintre cele mai cunoscute melodii din ultimul secol, Jolene și I Will Always Love You.

Parton a scris sute de cântece de-a lungul carierei sale, majoritatea country, dar și unele pop, precum hitul 9 to 5.

Ea a fost nominalizată și de 2 ori la Globurile de Aur pentru rolurile sale. E cunoscută și pentru proiectul său de alfabetizare Imagination Library, prin care au fost donate peste 300 de milioane de cărți.

Parton s-a născut într-o familie săracă, într-o cabană cu o singură cameră din Tennessee. Era al 4-lea născut dintr-o familie cu 12 copii.

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Prima chitară a lui Parton a fost improvizată dintr-o mandolină căreia i-au fost montate corzi de chitară bas. Prima ei chitară adevărată i-a fost dăruită de unchiul său la vârsta de 8 ani.

„Am crezut întotdeauna că lucrurile vor merge bine și am visat că vor merge bine chiar înainte să ajung la liceu,” a declarat Parton. „Întotdeauna mi-am dorit să fiu o vedetă. Mi s-a părut ceva firesc.”

După ce a absolvit liceul în 1964, s-a mutat la Nashville și a început să scrie melodii pentru alți artiști. În anul următor, a semnat un contract ca artistă și a fost inițial promovată drept cântăreață pop, fără succes. După ce i s-a permis să treacă la muzica country, a obținut mai multe hituri consecutive și și-a lansat albumul de debut, Hello, I’m Dolly.

În 1966, s-a căsătorit cu Carl Dean, care a murit în 2025, iar cei 2 și-au reînnoit jurămintele în 2016, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsnicie.

Motivul surprinzător pentru care cercetătorii au numit oaia Dolly după Dolly Parton

Una dintre cele mai neobișnuite distincții ale lui Parton e faptul că primul mamifer clonat din lume, oaia Dolly, a primit numele ei.

La prima vedere, alegerea făcută de echipa de la Institutul Roslin din Scoția poate părea una neobișnuită.

Însă exista un motiv important pentru alegerea numelui Dolly, care avea legătură cu tipul de celulă din care a fost clonată oaia.

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Dolly a fost creată folosind nucleul unei singure celule mamare, iar cum Dolly Parton era cunoscută și pentru formele sale, numele a părut alegerea evidentă pentru cercetători.

Mai mult, Parton a declarat în trecut că s-a s-a simțit „măgulită” de alegerea acestui nume pentru mamiferul istoric.

Dolly a fost primul mamifer clonat din lume și și-a început viața ca o singură celulă într-o eprubetă.

Nucleul unei celule din glanda mamară a unei oi din rasa Finn Dorset a fost prelevat și introdus într-o celulă-ou fără nucleu provenită de la o oaie din rasa Scottish Blackface.

După ce, în laborator, s-a confirmat dezvoltarea normală a embrionului la 6 zile, acesta a fost transferat unei mame surogat. În cele din urmă, Dolly s-a născut pe 5 iulie 1996.

Numele a fost ales de unul dintre cercetătorii de la Roslin, John Bracken, au susținut colegii săi.

„Dolly a fost botezată de John Bracken, unul dintre oamenii care au mers neliniștiți de colo-colo zi și noapte în timp ce așteptam nașterea mielului,” a declarat un fost coleg.

„M-am simțit măgulită. Știți, când oamenii de știință au clonat-o pe oaia Dolly, au folosit glandele mamare,” a declarat Parton.