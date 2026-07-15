Noua funcție WhatsApp care a înfuriat utilizatorii. Ce apare acum pe aplicație

Noua funcție WhatsApp care a înfuriat utilizatorii a devenit recent virală pe rețelele de socializare, după ce mai mulți internauți s-au plâns de schimbare.

Cu miliarde de utilizatori la nivel mondial, WhatsApp e una dintre cele mai folosite platforme din lume.

Meta, care deține WhatsApp, introduce frecvent noi opțiuni, unele apreciate de utilizatori, scrie Daily Mail.

Dar altele nu au la fel de mult succes și cea mai recentă funcție e un exemplu în acest sens.

Deși schimbarea nu e importantă, mulți utilizatori s-au plâns pe rețelele de socializare din cauza ei.

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Noua funcție WhatsApp care a înfuriat utilizatorii

Aplicația deținută de Meta a introdus discret o nouă animație pentru bulele mesajelor trimise. Până acum, mesajele apăreau instantaneu pe ecran.

În prezent însă, acestea intră din partea dreaptă a ecranului printr-o animație fluidă. Deși pare o modificare minoră, schimbarea a stârnit numeroase reacții negative.

„Noua animație a mesajelor trimise în WhatsApp pe iOS îmi provoacă greață,” a scris un utilizator pe X.

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„Noua animație din WhatsApp atunci când trimiți un mesaj mă scoate complet din minți,” a continuat alt utilizator.

„Noua animație din WhatsApp îmi scurtează viața. Nu mai vreau să o văd,” a scris altcineva.

Din fericire, există o metodă simplă prin care poți reveni la versiunea veche dacă ai aceleași probleme cu schimbarea.

Modificarea subtilă a fost introdusă săptămâna trecută în versiunea WhatsApp pentru iOS. Deși WhatsApp nu a anunțat oficial această schimbare, ea a atras deja foarte multă atenție pe rețelele sociale.

Cum poți dezactiva noua animație introdusă pe WhatsApp

Dacă noua animație te deranjează, o poți dezactiva foarte ușor din setări. Deschide aplicația WhatsApp și apasă pe Settings (Setări), în colțul din dreapta jos al ecranului.

Apoi accesează Appearance (Aspect), selectează Animations (Animații) și dezactivează opțiunea Messages (Mesaje).

Vestea vine la scurt timp după ce WhatsApp a introdus o funcție care permite utilizatorilor să comunice folosind un nume de utilizator.

Funcția, care va fi lansată la nivel global în următoarele luni, va elimina necesitatea de a-ți dezvălui numărul de telefon pentru a trimite mesaje unei persoane.

În această săptămână, aplicația a început să permită rezervarea numelor de utilizator pentru o parte dintre utilizatori, inclusiv în Europa. Însă lansarea pare să fie realizată treptat, nu simultan în toate teritoriile.

Cu aproximativ trei miliarde de utilizatori la nivel mondial, cei care își doresc un anumit nume de utilizator vor trebui să se grăbească pentru a-l rezerva.

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„Am conceput această funcție ca o măsură importantă de protejare a confidențialității,” a declarat Alice Newton-Rex, vicepreședinte pentru produse în cadrul WhatsApp.

„Pentru ca cineva să vă poată contacta pentru prima dată, va trebui să vă cunoască exact numele de utilizator,” a continuat Newton-Rex.

Numele de utilizator scurte și ușor de reținut sunt foarte căutate, iar compania anticipează că utilizatorii se vor grăbi să le revendice.

„Cred că foarte mulți oameni vor încerca să își rezerve un nume de utilizator, motiv pentru care am decis să deschidem procesul de rezervare mai devreme,” susține Newton-Rex.