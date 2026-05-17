Nu te întinde după ce iei antibiotice! Regula de 30 de minute care îți poate salva sănătatea. Ce avertizează un specialist

Un specialist trage un semnal de alarmă pentru toate persoanele care urmează tratamente medicamentoase. Un obicei aparent banal te poate face să te simți și mai rău.

Craig Watt, director de farmacie, avertizează că statul întins imediat după administrarea pastilelor poate avea efecte nedorite asupra organismului, potrivit mirror.co.uk.

De ce nu e bine să te întinzi imediat după ce ai luat antibiotice

Deși pare firesc să te întinzi în pat după ce iei medicamente, mai ales când ești bolnav, acest gest poate face mai mult rău decât bine.

„Dacă te întinzi prea repede, există riscul ca pastila să rămână în esofag în loc să ajungă în stomac. Acest lucru poate provoca iritații, disconfort sau senzație de arsură, cunoscută drept esofagită medicamentoasă”, a explicat specialistul, citat de sursa menționată mai sus.

Anumite medicamente, precum antibioticele, antiinflamatoarele sau tratamentele pentru osteoporoză, sunt mai susceptibile să provoace acest tip de iritație. Pentru a evita astfel de probleme este recomandat să rămâi în poziție verticală și să iei medicamentele cu un pahar mare de apă.

Pentru unele pastile, este recomandat să rămâi în poziție verticală aproximativ 30 de minute pentru a reduce riscul de iritație.

Greșeala pe care o faci dacă ai alergie la polen

Specialistul a atras atenția și asupra unui obicei comun în sezonul cald: aerisirea locuinței.

„Poate părea natural să deschizi ferestrele pentru a aerisi camera, mai ales când e cald afară, dar acest lucru poate crește expunerea la polen. Nivelurile de polen sunt, adesea, cele mai ridicate dimineața și seara, iar, atunci când ferestrele sunt deschise, aceste particule microscopice pot intra cu ușurință în locuința ta și se pot depune pe suprafețe, lenjerie de pat și mobilier. Odată ajuns în interior, polenul poate persista și poate continua să declanșeze simptome precum strănut, mâncărimi ale ochilor și congestie nazală”, a afirmat Craig Watt, potrivit mirror.co.uk.

Soluția? Ține ferestrele închise în perioadele critice și folosește ventilatoare sau purificatoare de aer.

De ce ar trebui să porți ochelari de soare mai des

Specialistul a recomandat, de asemenea, să purtăm ochelari de soare cât mai des, deoarece lumina puternică nu afectează doar vederea, ci poate declanșa și dureri de cap.

„Nu este vorba doar despre protejarea ochilor, lumina puternică poate acționa, de asemenea, ca un factor declanșator pentru durerile de cap și migrene la unele persoane. Aproximativ 80% dintre persoanele care suferă de migrene experimentează sensibilitate la lumină, cunoscută și sub numele de fotofobie”, a spus acesta, citat de sursa menționată mai sus.

Expunerea la soare puternic poate agrava simptomele, iar ochelarii de soare pot reduce riscul apariției durerilor.

Cauza surprinzătoare a respirației urât mirositoare

„Respirația urât mirositoare nu ține întotdeauna doar de igiena orală, ci poate fi legată și de uscăciunea gurii. Saliva joacă un rol esențial în menținerea sănătății orale, ajutând la eliminarea particulelor alimentare și a bacteriilor. Atunci când gura este uscată, bacteriile se pot acumula mai ușor, ducând la mirosuri neplăcute.

O hidratare corespunzătoare susține producția de salivă, ceea ce ajută la menținerea unui echilibru sănătos în cavitatea bucală. Pe lângă periajul regulat, folosirea aței dentare și consumul suficient de apă sunt practici simple, dar eficiente, care ajută la gestionarea respirației urât mirositoare”, a mai explicat el.

Ce haine să eviți dacă nu vrei să fii „ținta” țânțarilor

În final, Craig Watt le-a oferit câteva sfaturi și celor care pleacă în vacanță în zonele mai calde. Se pare că țânțarii sunt atrași de nuanțe închise precum: negru, bleumarin și roșu. În schimb, hainele lejere acționează ca o barieră fizică împotriva înțepăturilor.

„Poate părea surprinzător, dar ceea ce porți poate influența cât de atractiv ești pentru țânțari. Se pare că țânțarii sunt atrași de culori mai închise, precum negru, bleumarin și roșu, deoarece aceste nuanțe sunt mai ușor de detectat, în special în lumină slabă. Culoarea hainelor poate influența atracția țânțarilor, deși este doar unul dintre mai mulți factori, inclusiv căldura corporală, și mirosul. Hainele lejere pot acționa ca o barieră fizică, făcând mai dificil pentru țânțari să ajungă la piele”, a mai spus specialistul, potrivit mirror.co.uk.

Dacă ai fost înțepat, este important să tratezi zona rapid pentru a reduce iritația și a scădea riscul de infecție.