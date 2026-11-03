O femeie din Olanda a descoperit într-un sertar 35 de gravuri autentice Rembrandt, cumpărate de bunicul ei cu doar câțiva guldeni.

O femeie a descoperit o avere într-un sertar. 35 de gravuri de Rembrandt ce fuseseră cumpărate de bunicul ei cu doar câțiva bani | Profimedia Images

O descoperire neașteptată a scos la iveală o adevărată comoară artistică, ascunsă timp de peste un secol într-un seif de familie.

Descoperire uluitoare într-un seif de familie

Charlotte Meyer, o femeie din Olanda, a găsit 35 de gravuri autentice realizate de celebrul pictor Rembrandt, după ce a început să sorteze documentele și amintirile familiei în timpul pandemiei de COVID-19, în 2020. Lucrările fuseseră cumpărate de bunicul său cu doar câțiva guldeni fiecare, la începutul secolului trecut.

Totul a pornit de la un dosar uitat, păstrat într-un seif al familiei. În interior se aflau mai multe foi de hârtie de mici dimensiuni, pe care Charlotte nu le-a recunoscut inițial drept lucrări de o asemenea importanță. După ce a descoperit gravurile, femeia a decis să solicite ajutorul specialiștilor pentru a afla mai multe despre proveniența și autenticitatea acestora.

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Experții de la Muzeul Stedelijk Zutphen au examinat lucrările și au confirmat că acestea sunt gravuri autentice ale lui Rembrandt. Descoperirea a fost cu atât mai importantă cu cât piesele rămăseseră în posesia aceleiași familii timp de aproximativ trei generații, fără să fie prezentate publicului, scrie presa internațională.

Cum au ajuns gravurile lui Rembrandt în seiful familiei

Povestea colecției începe în primele decenii ale secolului al XX-lea, când bunicul lui Charlotte Meyer a început să cumpere gravuri realizate de Rembrandt. Acesta achiziționa lucrările la prețuri modeste, plătind doar câțiva guldeni olandezi pentru fiecare exemplar.

Unele dintre gravuri aveau dimensiuni foarte mici, de doar câțiva centimetri, însă valoarea lor artistică era considerabilă. De-a lungul anilor, colecția a fost păstrată în familie, iar existența ei nu a fost cunoscută publicului larg.

După descoperirea din 2020, Charlotte Meyer a devenit tot mai interesată de opera artistului și și-a extins colecția personală. Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu această descoperire, femeia a ajuns să dețină peste 70 de gravuri Rembrandt.

Expoziție specială dedicată operelor lui Rembrandt

Descoperirea a stat la baza expoziției „Rembrandt: Din întuneric la lumină”, organizată la Muzeul Stedelijk Zutphen, în perioada 21 martie – 14 iunie 2026. Cele 35 de gravuri găsite în seiful familiei au fost prezentate publicului alături de alte lucrări istorice din colecția muzeului și de la Muzeul Henriette Polak.

Expoziția le-a oferit vizitatorilor ocazia de a observa îndeaproape tehnica prin care Rembrandt a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști ai istoriei.

Celebrul pictor olandez, cunoscut mai ales pentru măiestria portretelor și pentru folosirea spectaculoasă a luminii și umbrelor, a realizat și numeroase gravuri. Tehnica presupune folosirea unor instrumente fine pentru a crea linii și modele pe plăci metalice, care sunt apoi acoperite cu cerneală și presate pe hârtie.

Prin jocul dintre lumină și întuneric, Rembrandt a reușit să creeze imagini cu o profunzime și o expresivitate remarcabile. Ceea ce a început ca o simplă sortare a amintirilor de familie în timpul pandemiei s-a transformat într-o descoperire artistică deosebită, care a readus în atenția publicului 35 de lucrări păstrate în privat timp de mai bine de 100 de ani.