O femeie a fost păcălită după ce o persoană care a folosit AI s-a dat drept Brad Pitt. Ce sumă colosală de bani i-a cerut

O femeie din Franța, pe nume Anne, a dezvăluit că a fost înșelată și păcălită să trimită o sumă uriașă de bani unei persoane care a folosit inteligența artificială să se dea drept Brad Pitt.

Femeia a rămas surprinsă inițial când așa-zisul Brad Pitt i-a cerut o sumă uriașă de bani. Anne, în vârstă de 53ani, care credea că este într-o relație cu Brad Pitt de un an și jumătate a rămas complet surprinsă să afle adevărul.

Povestea lui Anne a devenit virală după ce a apărut pe mai multe canale de știri locale. Femeia, escrocată de o persoană care a folosit inteligența artificială, s-a rușinat cu faptul că a putut să cadă într-o asemenea capcană.

Femeia escrocată de așa-zisul Brad Pitt

Franțuzoaica este designer de interior și a spus în repetate rânduri că mulți dintre apropiații ei o consideră nebună sau complet neatentă pentru că s-a lăsat păcălită de inteligența artificială.

„Pur și simplu am fost păcălită, recunosc, și de-asta am recunoscut totul și am vrut să povestesc totul, pentru că sigur nu sunt singura care a fost păcălită”, spune Anne.

Un reprezentant al lui Brad Pitt a declarat pentru Entertainment Weekly că este absolut oribil faptul că unele persoane profită de celebritatea actorilor și faptul că au o bază solidă de fani și încearcă să îi manipuleze pe aceștia.

De asemenea, reprezentantul i-a rugat pe cei care sunt victimele unei astfel de înșelătorii să fie foarte atenți, să nu își dea datele personale și să nu răspundă mesajelor nesolicitate din mediul online pentru a evita acest gen de păcăleli.

Atunci când povestea lui Anne s-a propagat în mediul online, mulți internauți au râs de inocența ei și de felul în care a putut să creadă o astfel de poveste.

Femeia și-a pierdut economiile de o viață pentru că i-a dat așa-zisului Brad Pitt suma uriașă de 830.000 euro. Din cauza disperării și a frustrării după ce a aflat adevărul, Anne a mărturisit că a încercat să se sinucidă de trei ori.

Anne a fost hărțuită în mediul online și a devenit victima bullyingului atunci când povestea escrocheriei a ajuns virală. Au apărut multe meme-uri și postări de la branduri mari pe seama suferinței ei.

În interviul pe care l-a oferit, potrivit BBC, femeia a povestit că totul a început în februarie 2023 atunci când a descarcat pe telefon Instagram. Aproape imediat cineva a contactat-o și s-a dat drept mama lui Brad Pitt, Jane Etta.

Aparent, „mama lui Brad Pitt” i-ar fi zis lui Anne că ea este exact genul de femeie de care actorul are nevoie, iar ea a crezut-o imediat. În ziua imediat următoare a contactat-o cineva care s-a dat drept Brad Pitt și semăna izbitor de mult cu faimosul actor.

„Pentru cineva care nu e familiarizată cu rețelele de socializare nu prea înțelegeam ce mi se întâmplă”, a mai spus Anne.

De asemenea, Brad Pitt i-ar fi zis lui Anne că a încercat să îi trimită prin poștă niște cadouri, dar conturile lui au fost blocate din cauza demersurilor sale de divorț cu actrița Angelina Jolie. El a rugat-o pe Anne să îi trimită 9000 euro, iar ea i-a trimis imediat.

„De câte ori m-am îndoit de el, el a reușit cumva să facă toată îndoielile mele să dispară”, a mai explicat Anne.

Apoi acest Brad Pitt fals a rugat-o pe Anne să îi plătească un așa-zis tratament de cancer la rinichi, trimițându-i femeii poze generate cu inteligența artificială în care Brad Pitt apărea pe patul de spital.

„Am crezut că salvez viața unui om”, a mai adăugat Anne, care i-a mai trimis bărbatului încă 775.000 euro pentru un tratament de cancer fictiv.

Fiica lui Anne, în vârstă de 22 ani, care a auzit întreaga poveste de la mama ei, a încercat să îi explice că e imposibil să fie totul adevărat și că e o înșelătorie, dar femeia în vârstă de 53 ani nu a vrut să creadă asta.

Din nefericire, Anne a pierdut foarte mulți bani, economiile ei de o viață, și nu știe dacă va putea să găsească escrocul care i-a făcut așa ceva. Acum Anne încearcă doar să treacă peste acest episod neplăcut din viața ei și să fie atentă cu cine împărtășește informații personale pe rețelele de socializare.

