O femeie a luat examenele de Bacalaureat la 75 de ani. Ce poveste de viață are: „Îmi spuneau «baba»”

Examenul de Bacalaureat este numit și examenul maturității. O femeie de 75 de ani însă dă o nouă însemnătate acestei sintagme.

Dacă unii tineri de clasa a XII-a aleg să nu susțină Bac-ul, având alte planuri de viitor, o femeie de 75 de ani a surprins cu decizia de a da examenele în sesiunea din vară.

Cine este femeia care a sfidat toate normele și a dat Bac-ul la 75 de ani

Ioana Păduraru Rusu a demonstrat că educația este un proces continuu. Femeia are 75 de ani și s-a hotărât să dea Bac-ul. Ambiția, efortul și curajul său au fost răsplătite după ce s-au afișat rezultatele la probele scrise de la Bacalaureat.

Aceasta s-a înscris la cursurile serale ale Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” din comuna Horia și a devenit colegă cu tinerii care-i puteau fi nepoți.

Deși s-a lovit de glume, prejudecăți și situații mai puțin confortabile, Ioana Păduraru Rusu a continuat să frecventeze liceul.

„Îmi spuneau «baba». Mi-au spus că am muncit destul, am crescut copii, am avut greutăți. Ce caut eu la școală? Dar dacă nu faci mișcare și nu-ți antrenezi creierul... Creierul așa se menține, învățând. Eu vreau să trăiesc până la 100 de ani”, a declarat ea, conform unei surse.

După mai bine de 50 de ani, Ioana a revenit în băncile școlii și s-a ținut de treabă. În sesiunea din această vară, ea a susținut examenul de Bacalaureat și l-a promovat cu media generală 6.36.

La Limba și literatura română a obținut 5.15, la Matematică 5.95, iar la Biologie 8.00.

Această reușită i-a confirmat curajul și i-a dat forțe noi. Ea nu se oprește aici, ci dorește să dea admitere la facultate. Ioana vrea să urmeze cursurile Facultății de Psihologie și Pedagogie, fiind fascinată de creierul uman și de potențialul lui.

„Vreau să învăț mai mult. Să înțeleg cum funcționează mintea. Să pot ajuta. Cred că educația poate schimba totul”, precizează Ioana.

Femeia știe sigur ce vrea în viață și este ancorată în realitatea societății astăzi.

„Eu n-am făcut școală de la 20 de ani. Nu mi-a fost ușor, însă am un scop bine definit legat de viața noastră actuală. Ceea ce înseamnă traiul ăsta actual, mocirla asta de astăzi în care se scaldă copiii noștri, tineretul”, a mai spus femeia.

Ioana Păduraru Rusu dorește să fiu un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi, dar nu numai. Povestea sa de viață îi poate motiva și pe alții.

„Dacă îți iubești copilul, nu-l îmbrăca în bani. Îmbracă-l în știință! Fii lângă el, susține-l, ajută-l să învețe, să se dezvolte pe cont propriu”, le transmite ea tuturor părinților.

Femeia de 75 de ani a lucrat o viață întreagă ca asistentă medicală în spitale, dispensare și școli, ajungând chiar și în zone izolate din Delta Dunării și Brăila, unde a văzut greutățile oamenilor, dar și spernața din ochii lor.

La un moment dat, ea a fost atrasă și de politică, dar susține că a fost rapid descurajată din cauza vârstei: „Pur și simplu am fost izolată și mi s-a spus că ei nu lucrează cu bătrâni.”

Reziliența sa este de invidiat. Ioana nu-și dorește să fie un pensionar „de decor”, ci este foarte activă și dorește să se implice în societate.

„Eu sunt de altă părere: să-i adunăm pe toți pensionarii, să le analizăm experienţele, că pensionarii încă mai au multe de spus și de făcut pentru România. Ei au construit acea țară care a lăsat-o Ceaușescu în urmă”, este de părere proaspăta absolventă.

Ioana are trei copii, care au crescut în iubire și cu principii solide: „Noi nu am fost o familie bogată. Bogăția noastră a constat în experiența de viață.”

Curajul, determinarea și spiritul său tânăr îi face mândri pe copiii săi și le dă speranță și altora.

„Toți ne naștem proști. Dar nu trebuie să murim tot proști”, concluzionează ea.