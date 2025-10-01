O femeie și-a comandat un tricou ieftin de pe un site chinezesc de cumpărături, folosit de numeroși români. Ce a primit, de fapt

O femeie și-a comandat un tricou extrem de ieftin de pe un site chinezesc de cumpărături, folosit de numeroși români. Nu i-a venit să creadă ce a primit, de fapt.

Ritmul vieții de zi cu zi este unul extrem de agitat și tot mai multe persoane aleg să economisească timp și energie făcând cumpărături online. De la alimente, electronice și până la haine, magazinele online acoperă chiar și cele mai exigente nevoi ale clienților din mediul online. Totuși, sunt și situații când cumpărăturile online nu merg atât de bine precum se așteaptă inițial clienții.

Fix de acest lucru s-a convins și o femeie care a decis să își comande un tricou extrem de ieftin de pe un celebru site chinezesc de cumpărături, folosit de numeroși români. A trăit o surpriză de proporții atunci când a văzut ce a putut să primească, de fapt.

O femeie și-a comandat un tricou ieftin de pe un site chinezesc de cumpărături, folosit de numeroși români. Ce a primit în colet, de fapt

Aceasta este inedita și nu tocmai plăcuta situație prin care a trecut o femeie pe nume Courtney Couper. Aceasta naviga pe internet pe un cunoscut site de cumpărături din China, folosit de numeroși români. La un moment dat, aceasta a găsit un tricou al cărui model i-a plăcut foarte mult și, fără să mai stea prea mult pe gânduri, a decis să și-l comande. A plătit pentru respectiva piesă vestimentară prețul de 3,96 de lire sterline, adică echivalentul sumei de doar 23 de lei. A așteptat coletul și, când livratorul i l-a înmânat, aceasta a deschis nerăbdătoare cutia. Totuși, nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit ce primise, de fapt.

Femeia comandase un tricou albastru personalizat, deși nu avea nevoie să scrie nimic. Totuși, platforma era concepută astfel încât să fie necesară trimiterea mesajului pentru tricoul personalizat, așa că doamna a scris, de fapt, niște indicații pentru vânzător: „Stimate vânzător, nu vreau nimic printat pe partea din spate a tricoului, mi-aș dori să rămână gol. Mulțumesc.

Totuși, în loc să primească un tricou albastru fără text, femeie a primit un tricou albastru cu indicațiile oferite vânzătorului, probabil din cauza unei neînțelegeri sau a unei neatenții. Din fericire, după ce femeia a făcut publică povestea, cei de la magazinul chinezesc online au fost fericiți să returneze femeii suma de 4 lire sterline, pe care o plătise pentru comanda greșită, au informat cei de la mirror.co.uk.

Povestea a făcut rapid înconjurul lumii și Courtney Couper a profitat de situație ca să atragă atenția asupra situațiilor ce pot apărea când comanzi produse de pe internet.