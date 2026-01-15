Un muncitor în construcții săpa în pământ atunci când a găsit o adevărată comoară! Peste ce a putut să dea, când a deschis sacul

În timp ce făcea lucrură de săpare, un angajat în construcții a făcut o descoperire de-a dreptul uluitoare. Peste ce comoară a dat.

Un muncitor în construcți săpa în pământ atunci când a dat, în mod complet neașteptat, peste un sac negru. Nu mică a fost surpriza omului atunci când l-a deschis și a descoperit peste ce a putut să dea. Imaginile au ajuns rapid pe internet și au făcut înconjurul lumii. Descoperă în rândurile de mai jos ce era în sacul negru, de fapt.

Un angajat în construcții a trecut printr-o întâmplare cât se poate de neobișnuită. Ceea ce inițial părea o zi obișnuită de muncă s-a transformat într-o amintire pe care în mod sigur omul nu o va putea uita prea curând. Astfel, în timpul serviciului, chiat când săpa în pământ, un muncitor în construcții din Sandnes (Norvegia) a descoperit, în data de 5 ianurie 2026, un sac negru destul de greu.

Curios din fire, omul l-a deschis și nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut peste ce a putut să dea. În interior, acesta a descoperit câteva milioane de coronae norvegiene, echivalentul sumei de 85.000 de euro pentru fiecare milion de coroane. Din primele informații oferite de autorități se pare că sunt șanse foarte mari ca acești bani să provină din cel mai mare jaf din istoria Norvegiei, au transmis cei de la NRK, potrivit libertatea.ro.

Jaful la care se face referire a avut loc în anul 2004 și este unul celebru. O bandă de hoți cu mitraliere și veste antiglonț ar fi furat atunci 57,4 milioane de coroane, adică aproximativ 6 milioane de euro la cursul vremii de atunci.

Printr-o situație similară a trecut și Rich Gilson din New Jersey (Statele Unite ale Americii) atunci când a văzut că fundația casei sale are nevoie de anumite lucrări de reparații și întreținere. Nu a mai amânat momentul și s-a apucat de treabă. Totuși, chiar în timp ce săpa în grădină, omul a observat ceva straniu în pământ, ca niște trabucuri. Curios, acesta s-a apropiat și a privit mai atent și acesta a fost momentul în care și-a dat seama că a găsit o adevărată „comoară”. Practic, în pământ erau bancnote de 10 și de 20 de dolari, rulate. Rich Gilson a înțeles atunci că este vorba despre bani din anul 1934. Povestea lui a făcut rapid înconjurul lumii și i-a uimit pe mulți.