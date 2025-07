O influenceriță a cheltuit peste 30.000 de dolari pe tatuaje și nu se oprește aici. Cum arată și ce impact a avut asupra vieții ei

O creatoare de conținut a cheltuit mai bine de 30.000 de dolari pentru a-și transforma complet corpul. Iată ce impact a avut asta asupra vieții sale de zi cu zi.

O influenceriță și-a tatuat întregul corp cu 33.000 de dolari. Ea are mai bine de 200 de tatuaje, iar asta i-a schimbat complet viața.

Cum arată femeia și ce impedimente a întâlnit în viața sa cotidiană

Blue Valentine are 28 de ani, locuiește în Melbourne, Australia, și este creatoare de conținut. Aceasta are 250 de tatuaje, cheltuind o sumă de 33.000 de dolari pentru a realiza asta.

„Întotdeauna am știu că vreau să mă tatuez”, a spus ea.

Influencerița se descrie ca fiind o persoană care merge pe premisa „totul sau nimic”, iar asta se reflectă și în imaginea sa. În ultimii cinci ani, tânăra a dorit să ducă la bun sfârșit ”călătoria” în ceea ce privește corpul său.

Deși la începutul aventurii, acum cinci ani, când și-a făcut primul tatuaj era reticentă că nu ar putea suporta durerea, imediat după prima ședință a revenit cu o programare pentru un sleeve complet.

„Inițial mi-a fost teamă că nu voi putea face față durerii, deoarece nu-mi plac acele sau să mi se ia sânge. Mi-am făcut o mică floare, un tatuaj tradițional, pe coaste, așa că dacă aș fi abandonat proiectul, nu ar trebui să mă uit prea mult la ea”, a declarat tânăra, conform unei surse.

În ciuda durerii resimțite după prima sesiunea, imediat ce a părăsit studioul, Blue Valentine s-a hotărât să își facă o nouă programare.

„Când am ieșit din studio, am trecut peste asta și mi-am rezervat prima tatuare pe braț cam o săptămână mai târziu”, a adăugat ea.

„Costumul” ei are o semnificație mult mai profundă decât ceea ce se observă cu ochiul liber, tânăra având tatuaje de la gât în jos. Fiecare ”mânecă” sau grupaj de tatuaje sunt realizate în diferite stiluri: Diner, Military, Sailor, Circus, Garage, Western și Vintage. Ceea ce le dă o imagine coerentă este tipul ilustrațiilor din anii '50 pin-up culture. Acest stil o influențează pe tânără și în materie de vestimentație.

„Încă de la început am știu că vreau să fie tematice. Îmi place organizarea lor. Am ales temele mele preferate, am evaluat care dintre ele aveau cele mai multe imagini dorite și acestea au primit porțiuni mai mari pe corpul meu. (...)

Preferatul meu este cel de pe gât: <<Not your Valentine>> (Nu sunt Valentine a ta), Valentine fiind și numele de familie al meu. Cred că este un manifest puternic și ceea ce îmi reprezintă perfect personalitatea.

Pe urmă sunt cele reprezentative pentru familia mea, precum cea cu imaginea părinților”, a relatat tânăra.

Blue Valentine își creează propriile tatuaje. Mai întâi le schițează pe iPad, după care le prezintă artistului tatuator. Până acum a colaborat cu trei artiști din Australia, Ben Tuckey, Ben Koopman și Allegra Maeva cu toate acestea nu s-a tatuat niciodată singură.

„De regulă, rezervam sesiuni de o zi întreagă de șase până la șapte ore și merg fie săptămânal, fie de două ori pe lună, până terminam orice manșetă sau secțiune tematică pe care o aveam în plan. După care luam o pauză de o lună sau cam așa pentru a desena următoarea manșetă, dacă nu o aveam deja pregătită. De obicei, într-o zi întreagă poți finaliza două piese mari sau trei piese medii. De asemenea, ar mai fi putut fi sesiuni de o zi întreagă concentrate doar pe piese de umplutură pentru a închide orice goluri, care erau de obicei desenate liber de artist”, a explicat tânăra procesul.

Aceasta a cheltuit în medie aproximativ 522 de dolari în timpul unei sesiuni.

În ciuda sumei de bani pe care a cheltuit-o în ultimii ani, pe Blue Valentine a costat-o mai mult transformarea sa. Aceasta a dezvăluit că s-a confruntat cu răspunsuri nefavorabile și atitudini negative din partea oamenilor. Cu toate acestea, se bucură de sprijinul necondiționat al partenerului său, care a înțeles-o încă de la început.

„Bărbații se uită cu siguranță și pun întrebări nepotrivite. De asemenea, lucrez într-un bar, așa că nu trece o noapte fără o formă sau alta de hărțuire și comentarii făcute la adresa mea și a tatuajelor mele”, spune Blue Valentine, care pe lângă creator de conținut este și managerul unui bar.

„Nu iau în serios părerea nimănui despre asta, deoarece tatuajele mele sunt tot ceea ce am planificat singură și mi-am dorit. Sunt foarte mândră de ceea ce am realizat eu și artiștii mei și am devenit incredibil de încrezătoare în pielea mea datorită acestui lucru”, a specificat ea.

De asemenea, aceasta a precizat că este bucuroasă că a așteptat până la vârsta de 23 de ani pentru a începe această călătorie.

„Mai am doar tălpile picioarelor, fața și urechile libere”, a mărturisit ea, deși are în plan să-și tatueze și urechile. Cu toate acestea nu dorește să își facă tatuaje pe față.