O mamă și-a dus copilul la Disneyland în Paris și a fost bulversată! Cât a putut plăti, pentru câteva ore de distracție

Aceasta este inedita situație prin care a trecut o femeie, la scurt timp după ce a decis să facă o bucurie copilului său și să îl ducă la celebrul parc de distracții Disneyland, din Paris. Totuși, nu a bănuit cât avea să o coste câteva ore de distracție.

O mamă și-a dus copilul la Disneyland în Paris și a fost uluito când a văzut cât a putut plăti pentru câteva ore de distracție

Se spune că părinții ar face orice pentru fericirea copiilor lor, chiar dacă asta ar însemna să plătească o adevărată avere. Același lucru îl crede și Samantha Barlett și fix această idee a determinat-o pe mamă să decidă să își ducă băiatul la Disneyland, în Paris (Franța).

Să ajungi la celebrul parc de distracții e visul oricărui copil, dar și al părinților care doresc să ofere celor mici o surpriză de neuitat și o amintire pe viață. Samantha Barlett a cumpărat bilete de intrare și bilete de avion și costurile au fost mari, însă marea surpriză abia apoi a venit!

„Știm că toți turiștii au accesorii la vânzare la Disneyland și acestea nu sunt ieftine, însă am fost șocată să descopăr cât de scumpe sunt unele! Am cumpărat niște urechi de Mickey Mouse de acasă, dar băiatul meu a vrut altceva de la parc, mai strălucitor decât ce aveam noi. Așa că am dat câte 25 de de euro pe pereche. Dacă ai mai mulți copii, atunci fă calculul. A fost fericit de urechile lui, dar apoi a vrut baloane de săpun Disney, care au costat și acelea 25 de euro. Ca să mai umplem rezerva cu săpun, am mai dat doi euro. A mâncat o pungă de popcorn pe care am dat 8 euro, o înghețată pe care am dat 4,5 euro. Și uite așa, sumele au început să crească. Apoi, cel mic a vrut un hot dog, care m-a costat 10 dolari.

A servit cu cartofi prăjiți (4 euro) și un suc (3,5 euro). Eu mi-am luat chili vegan cu 8 euro. Pe niște waffles am dat câte 5 dolari bucata. Dacă vrei să intri mai repede la carusel sau alte locații, atunci poți plăti 90 de euro sau câte 5 euro taxa de a merge mai repede la coadă. Cel puțin câteva sute de euro, am atât am cheltuit pe o distracție de câteva ore la Disneyland, pe lângă biletele de intrare și parcarea”, a zis femeia, potrivit mirror.co.uk.

Reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate mamei și au spus că o vizită la celebrul parc de distracții este, într-adevărat, extrem de costisitoare.