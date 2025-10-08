Antena Căutare
O româncă măritată cu un nepalez a mers pentru prima dată acasă la soțul ei, în Nepal! Ce i s-a întâmplat când a ajuns acolo

Descoperă ce a pățit o româncă măritată cu un nepalez atunci când aceasta a mers pentru prima dată acasă la soțul ei, în Nepal. Cineva a filmat totul!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 13:52 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 14:55
Galerie
Descoperă ce a pățit românca atunci când a ajuns pentru prima oară în Nepal | sursa foto: Shutterstock

Se spune că dragostea adevărată nu cunoaște limite și că nu contează limba vorbită sau locul de unde vii, fiindăc limbajul iubirii e unul universal. Totuși, o româncă măritată cu un nepalez a avut a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a mers în Nepal pentru prima oară, acasă la soțul ei. Descoperă în rândurile de mai jos ce i s-a întâmplat când a ajuns acolo.

O româncă măritată cu un nepalez a mers pentru prima dată acasă la soțul ei, în Nepal! Ce i s-a întâmplat când a ajuns acolo

Totul a început în urmă cu ceva timp, când o tânără româncă pe nume Elena Daniela Shrestha a cunoscut un tânăr nepalez, pe nume Balaram. Și fiindcă relația lor a fost una fericită, cei doi au decis să se căsătorească. Și-au spus „da” în fața ofițerului stării civile, iar nunta religioasă a avut loc anul trecut la București.

Citește și: Un nepalez care a lucrat 4 ani în România a decis să meargă acasă. Cineva a filmat tot momentul emoționant. Cum îi arată casa

Totuși, deși sunt împreună de câțiva ani, abia în luna septembrie a acestui an tânăra a mers în vizită pentru prima oară în Nepal, acasă la familia soțului său. Totuși, nu bănuia atunci prin ce experiență avea să treacă, odată ajunsă acolo.

Cuplul a mers acasă la Balaram, acolo unde familia tânărului din Nepal i-a pregătit o primire deosebită, cu numeroase buchete de flori, ghirlande, tort și mici tradiții locale și religioase, menite să arate bucuria gazdelor și faptul că îi apreciază pe oaspeți. Mai mult decât atât, deși era pentru prima oară când o vedea fizic pe soția lui Balaram, familia i-a organizat tinerei o petrecere aniversară surpriză, cu baloane, confetti și tort, moment ce a emoționat-o din plin pe româncă.

Cineva a filmat totul și clipul video a fost publicat pe pagina de TikTok a tinerei și a devenit viral, adunând peste un milion de vizionări. Nu puțini au fost românii care au reacționat la filmare și au transmis sute de comentarii și aprecieri, au informat cei de la antena3.ro.

imagine cu un tanar din nepal intr-o camera cu pereti verzi

„Oameni nevinovati ca si noi...si-au trimis in lumea larga copiii ca sa stranga mana de la mana sa poata supravietui…”, „să fiți fericiți toată viața , când o să faceți un copil, vreau sa vin la botez”, „Bravo vouă! Să vă iubiți și viață lungă împreună să aveți! 🌹”, „felicitări sinteti frumoși amândoi sa fiți binecuvantati sa intemeiati o familie mare❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤”, „bravo ție, romanco, daca ti-ai gasit la el o dragoste adevarata, sa fii sanatoasa si fericita, dragostea nu are limite de oprire, sa-i arati la prietenul tau ca te sustin de acolo unde esti❤️🥰”, „Ce primire frumoasa! Si ce oameni calzi! Felicitări, sa fiți mereu fericiti!”, „Sunteți foarte frumoși împreună și sper sa nu mă înșel, dar cred că provine dintr-o familie iubitoare și drăguță 👍. Cred că a fost mai mult decât tradiție și anume o întâmpinare cu inima deschisă. Dar voi doi să aveți mereu o comunicare buna și respect reciproc. Felicitări 🥰”, iată doar o parte din sutele de comentarii transmise de români.

