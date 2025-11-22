O tânără are un bust ce cântărește 25 de kilograme. Cum arată și ce mărime poartă la sutien

Antena Căutare
 O femeie a uimit oameni din întreaga lume atunci când a dezvăluit faptul că bustul ei cântărește aproximativ 25 de kilograme.. Află cum a fost posibil, dar și cum arată în prezent, fără să fi făcut vreo intervenție chirurgicală.

Publicat: Sambata, 22 Noiembrie 2025, 15:05 | Actualizat Luni, 24 Noiembrie 2025, 00:19
Descoperă cum arată tânăra cu bustul de 25 de kilograme | sursa foto: Shutterstock

Aceasta este incredibila poveste de viață a unei femei pe nume Summer Robert, care are 25 de ani și un bust imens, ce cântărește 25 de kilograme! Tânăra a dezvăluit ce măsură poartă la sutien, dar și cum a ajuns să arate așa, fără să fi recurs vreodată la vreo intervenție de mărire a sânilor. Imaginile cu ea au făcut rapid înconjurul lumii.

În general, nu puține sunt femeile care și-ar dori să aibă bustul mai generos. Totuși, aceasta este în mod sigur o dorință pe care Summer Robert nu a avut-o vreodată, căci natura a avut grijă să o înzestreze din plin din acest punct de vedere. În prezent, bustul tinerei este atât de proeminent încât cântărește 25 de kilograme! Este important de menționat faptul că femeia nu a avut niciodată vreo intervenție de mărire a sânilor. Cum a fost posibil așa ceva, totuși?

Încă de când avea șapte ani, aceasta era nevoită să poarte sutiene cu cupă B, ca să nu aibă parte de accidente vestimentare neplăcute.

„Eram atât de mică, dar aveam bustul atât de mare încât parcă eram doar un imens sân umblător, prin toată școala. Arătam în mod clar extrem de ciudat fiindcă asta se vedea cel mai mult la mine, sânii”, a zis tânăra, potrivit metro.co.uk.

Acum, 18 ani mai târziu, la vârsta de 25 de ani și o înălțime de 1,44 metri, tânăra poartă la sutien mărimea 30N sau 28 O, în funcție de tiparul de măsuri folosit de magazine. Sânii tinerei au continuat să crească incredibil de mult, astfel încât în prezent aceștia au ajuns să cântărească în prezent 25 de kilograme. După numeroase teste, medicii au ajuns la concluzia că tânăra suferă de gigantomastie, o afecțiune ce face ca sânii să crească în mod continuu.

În ciuda acestui fapt, medicii i-au refuzat dorința de a face o operație de micșorare a bustului, căci nu îndeplinește anumite condiții impuse de clinicile din Glasgow (Scoția). Summer intră la categoria persoanelor cu obezitate morbidă, dar asta doar din cauza greutății sânilor. Intervenția s-ar putea face dacă situația ar sta altfel, adică dacă indicele de masă corporală (IMC) nu ar depinde strict de greutatea sânilor.

„Un profesor m-a pus să îmi pun un pulover pe mine, dar am refuzat, fiindcă era vară. M-a trimis la director, toate fiindcă el nu se putea concentra din cauza bustului meu”, a povestit tânăra, amintindu-și doar una dinter multele experiențe traumatizante trăite de-a lundul timpului.

