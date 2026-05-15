Femeia care și-a „redus” implanturile mamare la cinci ani după ce a vrut „sâni masivi”. De ce a recurs la un asemenea gest

Jessie James Decker renunță la sânii masivi! Vedeta de 38 de ani explică de ce își micșorează implanturile cupa D și cum i s-a schimbat viața după cele 4 sarcini.

Femeia care și-a redus implanturile mamare la cinci ani după ce a vrut „sâni masivi” face noi dezvăluiri în online.

Tânăra a vorbit deschis în mediul virtual despre motivul pentru care a recurs la o astfel de decizie radicală. Jessie James Decker a hotărât că este timpul „să-și micșoreze” implanturile mamare. Vedeta, în vârstă de 38 de ani, și-a făcut prima operație la bust în 2021. Se pare că lucrurile s-au schimbat radical după ce a trecut pe sub bisturiu, iar acum a decis că este momentul să renunțe la implanturile pentru care poartă cupa D.

Vedeta a oferit mai multe detalii despre hotărârea sa, împărtășindu-și gândurile cu fanii:

„Am decis oficial să reduc dimensiunile. Încerc să-mi dau seama când și unde, dar sunt pregătită”. Conform declarațiilor sale, Jessie nu a stabilit încă data exactă la care va avea loc operația de micșorare a bustului.

De ce a recurs la un asemenea gest

„A fost o călătorie distractivă. Nu voi avea niciodată sâni mici, dar oricum. Cu cât mă pun mai mult în formă, cu atât devin tot mai enervante și este evident cât de mari sunt pentru corpul meu. Sunt pregătită pentru o schimbare”, a declarat vedeta. Jessie a dezvăluit că în 2021 „s-a răsfățat” cu sâni noi, după o perioadă în care corpul ei trecuse prin transformări majore din cauza sarcinilor.

„După ce am decis că am terminat cu făcutul copiilor, eram în sfârșit gata să merg până la capăt: ori o fac lată, ori renunț (go big or go home). Am făcut o reducție și un lifting de sâni acum câțiva ani, când îmi atârnau până la buric. Dar cum pielea era atât de elastică și nu eram mulțumită de mărime, am decis să fac pasul cel mare. Erau atât de mari și fermi înainte de copii și i-am vrut înapoi... plus ceva în plus”, a mai spus ea.

Diva are patru copii cu soțul ei, Eric Decker: Vivianne Rose (12 ani), Eric „Buddy” Thomas II (10 ani), Forrest Bradley (8 ani) și Denver Calloway, în vârstă de doar doi ani. Viața de mamă full-time și stilul de viață activ, bazat pe antrenamente intense, au făcut-o pe Jessie să realizeze că bustul generos nu mai este practic. Fanii au lăudat-o pentru sinceritate, transformând-o într-un exemplu de asumat și transparență în ceea ce privește intervențiile estetice.