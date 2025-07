O tânără și-a comandat niște papuci pe un site folosit de numeroși români. Nu i-a venit să creadă ce a primit, de fapt

O tânără a comandat o pereche de papuci de pe un site celebru de haine, folosit de numeroși români. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut ce a primit, de fapt.

Ritmul vieții de zi cu zi este unul extrem de agitat și tot mai multe persoane aleg să economisească timp și energie făcând cumpărături online. De la alimente, electronice și până la haine, magazinele online acoperă chiar și cele mai exigente nevoi ale clienților din mediul online. Totuși, sunt și situații când cumpărăturile online nu merg atât de bine precum se așteaptă inițial clienții.

De asta s-a convins și o femeie care a decis să își comande o pereche de papuci pe un site folosit de numeroși români. Nu i-a venit să creadă ce a primit, când a deschis coletul adus de curier. Întâmplarea a devenit virală și a stârnit numeroase reacții de la oameni din întreaga lume.

Aceasta este inedita întâmplare prin care a trecut o femeie pe nume Shauna O`

Doamna a fost încântată de un anumit model și de prețul extrem de convenabil, așa că nu a mai stat pe gânduri și a decis să comande o pereche. Femeia în vârstă de 27 de ani din Crewe (Marea Britanie) a dat 3.34 de lire sterline, adică aproximativ 20 de lei. A așteptat comanda și nu mică i-a fost surpriza atunci când a deschis cutia adusă de curier și a văzut ce a primit, de fapt.

A deschis coletul și a rămas mută de uimire, căci a primit papucii comandați, dar într-o varianta miniaturală. Mai exact, respectivele sandale fără barete erau atât de mici încât abia „veneau” câinelui familiei.

„Efectiv nu îmi venea să cred ochilor. Eu și logodnicul meu am izbucnit în lacrimi și nu ne-am putut opri. Nu mi-am dat seama că papucii sunt atât de mici, mai ales că aveau talpa înaltă. Este extrem de amuzant! Am comandat mai multe lucruri și nu am văzut detaliile. E cea mai bună achiziție a mea. După ce am deschis coletul și am văzut despre ce este vorba, m-am uitat iar pe site și pe detaliile comenzii și am realizat că erau papuci de copii. A fost cu siguranță doar vina mea. Am fost mult prea încântatî de chilipir, m-am grăbit să comand și am uitat să verific toate detaliile”, a spus femeia, potrivit mirror.co.uk.

Întâmplarea a ajuns pe internet și a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții de la oameni de pretutindeni.