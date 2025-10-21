Antena Căutare
Oaia cu lână roz de la Botoșani. Cum au reușit cercetătorii români să pregătească o premieră mondială în zootehnie

Cercetătorii români pregătesc o premieră mondială. Cum a apărut oaia cu lâna roz.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 17:00 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 17:01
Premieră mondială în zootehnie | Shutterstock

În Botoșani, la Stațiunea de Cercetare Popăuți, cercetătorii sunt pe cale să finalizeze un studiu important. Aceștia au lucrat aproape patru decenii la omologarea primei oi Karakul cu lâna de nuanță roz.

Cum au reușit cercetătorii români să facă un astfel de proiect

În anii '80, cercetătorii români începeau un proiect care avea să se întindă pe aproape 40 de ani. Efortul a fost unul de proporții, fiind realizată o selecție genetică menită să îmbine finețea pielii Karakulului uzbec cu rezistența rasei românești Țurcană, conform unei surse. Astfel a rezultat Karakulul de Botoșani, considerat acum una dintre cele mai valoroase linii de cercetare zootehnică din țară.

Oaia Țurcană este cea mai veche și cea mai cunoscută rasă de oaie din România. Este rezistentă la boli, nu necesită costuri mari pentru hrană, se adaptează ușor la condițiile climatice diverse, iar carnea este de calitate superioară.

Oaia Karakul este originară din Asia Centrală și este renumită pentru rezistența ca condiții vitrege de supraviețuire, reținând vitamine și nutrienți în grăsimea din coadă. Sunt crescute din varii motive, precum lapte, carne, piele și blană.

Stațiunea Popăuți din Botoșani este coordonată de Academia de Științe Agricole și Silvice. Acolo s-a lucrat constant timp de zeci de ani pentru un rezultat cu totul inovator recunoscut la nivel internațional. Karakulul de Botoșani păstrează 85% sânge Karakul și 15% sânge Țurcană. Animalul este adaptat la condițiile climatice din Moldova.

„Această rasă este o rasă sensibilă, mai ales în primul an de viață, de aceea în primul an creștem această rasă la stabulație, deoarece le ferim de paraziţi…”, explică inginerul zootehnic Daniel Nechifor.

Mieii sunt crescuți în adăposturi controlate, protejați de variații de temperatură, de paraziți și sunt analizați constant pentru a se asigura o continuitate a trăsăturilor pentru generațiile viitoare.

Femelele pot ajunge până la 45 de kilograme, în timp ce berbecii pot avea chiar și 75 de kilograme.

Potrivit sursei menționate anterior, de la începutul cercetărilor până în prezent au fost omologate trei varietăți de Karakul de Botoșani: brumărie și neagră, în 1989, maro, în 2010, și sur, în 2018. Cercetătorii lucrează acum pentru a omologa alte două: alb și roz. Cea roz este planificată pentru 2026.

Oaia cu lâna roz e o premieră mondială. Aceasta ar avea o nuanță de roz pal pe spate, laterale și cap. Însă cercetătorii vor să sublinieze faptul că nu nuanța este cea care ofer valoare, ci genetica și adaptabilitatea rasei.

„Nu este vorba doar despre o curiozitate coloristică, ci despre un pas important pentru păstrarea diversităţii genetice”, au precizat specialiștii de la Stațiunea Popăuți.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

