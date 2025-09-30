Antena Căutare
Home Lifestyle Family Animalul de companie, secretul unei minți agere pentru înaintarea în vârstă. Iată ce spune cel mai nou studiu

Animalul de companie, secretul unei minți agere pentru înaintarea în vârstă. Iată ce spune cel mai nou studiu

Un nou studiu arată că pisicile și câinii nu sunt doar prieteni loiali, ci și un sprijin pentru sănătatea creierului la vârste înaintate. Află cum animalele de companie încetinesc declinul cognitiv și contribuie la o minte ageră, menținând memoria și fluența verbală mai bune chiar și după 50 de ani.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 10:35 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 17:09
Femeie tânără ține câinele în brațe. Animalul de companie, secretul unei minți agere pentru înaintarea în vârstă. Iată ce spune cel mai nou studiu | Shutterstock

Poate că te-ai gândit la un animal de companie pentru bucuria și afecțiunea pe care le oferă. Însă știința confirmă acum și un alt beneficiu: câinii și pisicile pot încetini declinul cognitiv la vârsta a treia. Un studiu de lungă durată aduce dovezi surprinzătoare.

Animalele de companie au fost mereu considerate membri ai familiei, care oferă afecțiune, joacă și confort emoțional. Totuși, cercetările recente dezvăluie că rolul lor este mult mai complex. Un studiu publicat în Scientific Reports a analizat date pe parcursul a 18 ani și a arătat că deținerea unui câine sau a unei pisici poate contribui la menținerea sănătății cognitive odată cu înaintarea în vârstă.

Rezultatele sunt clare: persoanele de peste 50 de ani care au avut câini au prezentat o memorie mai bună, în timp ce proprietarii de pisici au suferit un declin mai lent al fluenței verbale. Aceste descoperiri pun în lumină beneficiile extraordinare ale conviețuirii cu animalele de companie.

De ce câinii și pisicile fac diferența?

Articolul continuă după reclamă

Cercetarea a comparat efectele deținerii unor câini, pisici, păsări și pești asupra sănătății cognitive. Rezultatele au arătat că doar câinii și pisicile oferă beneficii clare:

  • câinii și memoria. Se pare că plimbările zilnice și interacțiunile constante îi obligă pe proprietari să rămână activi și să-și mențină o rutină. Această stimulare fizică și mentală contribuie la o memorie mai bună, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
  • pisicile și fluența verbală. Deși nu necesită plimbări, pisicile creează un mediu stabil, plin de rutine și interacțiuni afective. Acestea par să sprijine menținerea abilităților lingvistice și reducerea declinului cognitiv legat de limbaj.

De ce nu păsările și peștii? Cercetătorii au arătat că animalele de companie care nu cer implicare fizică sau socială constantă nu au aceleași efecte asupra creierului.

Stimulare fizică, emoțională și socială

Specialiștii spun că efectele benefice vin dintr-o combinație de factori:

  • activitatea fizică: plimbările cu câinele înseamnă mișcare zilnică, extrem de importantă după 50 de ani.
  • confortul emoțional: mângâierea și interacțiunea cu pisica sau câinele reduc stresul și anxietatea, factori asociați cu declinul cognitiv accelerat.
  • stimularea socială: câinii, în special, facilitează interacțiuni sociale. O simplă plimbare în parc devine ocazia perfectă de a cunoaște oameni și de a menține conexiuni sociale.

Adriana Rostekova, autoarea principală a studiului, explică faptul că există o posibilitate de stimulare socială sporită atunci când ai un câine sau o pisică, ceea ce poate fi asociat cu declinul cognitiv mai lent observat la proprietari.”

CITEȘTE ȘI: Ar trebui să lași animalul de companie să doarmă în pat? Experții dau verdictul

Beneficiile pe termen lung

Rezultatele studiului sugerează că deținerea unui câine sau a unei pisici poate reprezenta o strategie naturală de protejare a sănătății mintale. Prezența unui animal de companie nu înseamnă doar afecțiune și bucurie zilnică, ci aduce și efecte pozitive vizibile asupra calității vieții pe termen lung.

Un prim beneficiu remarcat este încetinirea declinului cognitiv. Persoanele care trăiesc alături de animale își păstrează mai bine capacitatea de memorare și abilitățile de comunicare, fapt ce contribuie la menținerea unei minți active și antrenate odată cu trecerea anilor.

În plus, compania constantă oferită de un animal reduce riscul de izolare socială. Singurătatea este considerată un factor de risc important pentru apariția demenței, iar interacțiunea zilnică cu un animal de companie atenuează acest sentiment, creând un sprijin emoțional stabil și reconfortant.

Nu în ultimul rând, viața alături de un câine sau o pisică încurajează un stil de viață mai sănătos. Rutina zilnică, plimbările, mișcarea și responsabilitatea față de bunăstarea animalului devin obiceiuri benefice care susțin echilibrul fizic, emoțional și mental al stăpânului.

Astfel, legătura cu un animal de companie nu este doar o sursă de afecțiune, ci și un factor real de protecție și îmbunătățire a sănătății pe termen lung.

Cum alegi animalul potrivit?

Dacă te gândești să adopți un animal de companie pentru a te bucura de aceste beneficii, ține cont de câteva aspecte:

  • stilul de viață. Dacă ești activă, un câine va fi un partener ideal. Dacă preferi un animal mai independent, pisica poate fi alegerea perfectă.
  • resursele disponibile: timpul, spațiul și bugetul sunt factori importanți.
  • nevoile emoționale. Unele persoane găsesc mai mult confort într-o relație afectivă constantă (pisică), altele într-una dinamică și activă (câine).

Un animal de companie este mai mult decât o sursă de afecțiune și bucurie. Potrivit științei, câinii și pisicile sunt aliați ai sănătății cognitive, încetinind declinul memoriei și menținând mintea ageră odată cu înaintarea în vârstă.

CITEȘTE ȘI: Cele mai potrivite rase de câini pentru o familie

Cum să gestionezi accesele de furie ale copiilor mici...
Înapoi la Homepage
AS.ro Florin Piersic a anunţat, la 89 de ani, care e piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră Florin Piersic a anunţat, la 89 de ani, care e piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră
Observatornews.ro La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum îți înveți copilul să împartă cu alții
Cum îți înveți copilul să împartă cu alții
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Copilul refuză să mănânce. Ar trebui să-l las să se culce flămând?
Copilul refuză să mănânce. Ar trebui să-l las să se culce flămând?
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis... Libertatea.ro
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în acel moment se va întâmpla natural”
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x