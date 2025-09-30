Un nou studiu arată că pisicile și câinii nu sunt doar prieteni loiali, ci și un sprijin pentru sănătatea creierului la vârste înaintate. Află cum animalele de companie încetinesc declinul cognitiv și contribuie la o minte ageră, menținând memoria și fluența verbală mai bune chiar și după 50 de ani.

Femeie tânără ține câinele în brațe. Animalul de companie, secretul unei minți agere pentru înaintarea în vârstă. Iată ce spune cel mai nou studiu | Shutterstock

Poate că te-ai gândit la un animal de companie pentru bucuria și afecțiunea pe care le oferă. Însă știința confirmă acum și un alt beneficiu: câinii și pisicile pot încetini declinul cognitiv la vârsta a treia. Un studiu de lungă durată aduce dovezi surprinzătoare.

Animalele de companie au fost mereu considerate membri ai familiei, care oferă afecțiune, joacă și confort emoțional. Totuși, cercetările recente dezvăluie că rolul lor este mult mai complex. Un studiu publicat în Scientific Reports a analizat date pe parcursul a 18 ani și a arătat că deținerea unui câine sau a unei pisici poate contribui la menținerea sănătății cognitive odată cu înaintarea în vârstă.

Rezultatele sunt clare: persoanele de peste 50 de ani care au avut câini au prezentat o memorie mai bună, în timp ce proprietarii de pisici au suferit un declin mai lent al fluenței verbale. Aceste descoperiri pun în lumină beneficiile extraordinare ale conviețuirii cu animalele de companie.

De ce câinii și pisicile fac diferența?

Cercetarea a comparat efectele deținerii unor câini, pisici, păsări și pești asupra sănătății cognitive. Rezultatele au arătat că doar câinii și pisicile oferă beneficii clare:

câinii și memoria. Se pare că plimbările zilnice și interacțiunile constante îi obligă pe proprietari să rămână activi și să-și mențină o rutină. Această stimulare fizică și mentală contribuie la o memorie mai bună, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

pisicile și fluența verbală. Deși nu necesită plimbări, pisicile creează un mediu stabil, plin de rutine și interacțiuni afective. Acestea par să sprijine menținerea abilităților lingvistice și reducerea declinului cognitiv legat de limbaj.

De ce nu păsările și peștii? Cercetătorii au arătat că animalele de companie care nu cer implicare fizică sau socială constantă nu au aceleași efecte asupra creierului.

Stimulare fizică, emoțională și socială

Specialiștii spun că efectele benefice vin dintr-o combinație de factori:

activitatea fizică: plimbările cu câinele înseamnă mișcare zilnică, extrem de importantă după 50 de ani.

confortul emoțional: mângâierea și interacțiunea cu pisica sau câinele reduc stresul și anxietatea, factori asociați cu declinul cognitiv accelerat.

stimularea socială: câinii, în special, facilitează interacțiuni sociale. O simplă plimbare în parc devine ocazia perfectă de a cunoaște oameni și de a menține conexiuni sociale.

Adriana Rostekova, autoarea principală a studiului, explică faptul că există o posibilitate de stimulare socială sporită atunci când ai un câine sau o pisică, ceea ce poate fi asociat cu declinul cognitiv mai lent observat la proprietari.”

Beneficiile pe termen lung

Rezultatele studiului sugerează că deținerea unui câine sau a unei pisici poate reprezenta o strategie naturală de protejare a sănătății mintale. Prezența unui animal de companie nu înseamnă doar afecțiune și bucurie zilnică, ci aduce și efecte pozitive vizibile asupra calității vieții pe termen lung.

Un prim beneficiu remarcat este încetinirea declinului cognitiv. Persoanele care trăiesc alături de animale își păstrează mai bine capacitatea de memorare și abilitățile de comunicare, fapt ce contribuie la menținerea unei minți active și antrenate odată cu trecerea anilor.

În plus, compania constantă oferită de un animal reduce riscul de izolare socială. Singurătatea este considerată un factor de risc important pentru apariția demenței, iar interacțiunea zilnică cu un animal de companie atenuează acest sentiment, creând un sprijin emoțional stabil și reconfortant.

Nu în ultimul rând, viața alături de un câine sau o pisică încurajează un stil de viață mai sănătos. Rutina zilnică, plimbările, mișcarea și responsabilitatea față de bunăstarea animalului devin obiceiuri benefice care susțin echilibrul fizic, emoțional și mental al stăpânului.

Astfel, legătura cu un animal de companie nu este doar o sursă de afecțiune, ci și un factor real de protecție și îmbunătățire a sănătății pe termen lung.

Cum alegi animalul potrivit?

Dacă te gândești să adopți un animal de companie pentru a te bucura de aceste beneficii, ține cont de câteva aspecte:

stilul de viață. Dacă ești activă, un câine va fi un partener ideal. Dacă preferi un animal mai independent, pisica poate fi alegerea perfectă.

resursele disponibile: timpul, spațiul și bugetul sunt factori importanți.

nevoile emoționale. Unele persoane găsesc mai mult confort într-o relație afectivă constantă (pisică), altele într-una dinamică și activă (câine).

Un animal de companie este mai mult decât o sursă de afecțiune și bucurie. Potrivit științei, câinii și pisicile sunt aliați ai sănătății cognitive, încetinind declinul memoriei și menținând mintea ageră odată cu înaintarea în vârstă.

