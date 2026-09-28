Cercetătorii au descoperit obiceiul care e asociat cu un risc cu 63% mai mic de moarte subită cardiacă.

Obiceiul asociat cu un risc cu 63% mai mic de moarte subită cardiacă. Ce au descoperit cercetătorii după 21 de ani | Shutterstok

Studiul a inclus 2.315 bărbați din estul Finlandei, cu vârste cuprinse între 42 și 60 de ani la începutul cercetării. Participanții au fost urmăriți pentru o perioadă mediană de 20,7 ani, potrivit jamanetwork.com.

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Ce au descoperit cercetătorii după 21 de ani

Este vorba despre saună. Dintre participanți, 601 foloseau sauna o dată pe săptămână, 1.513 mergeau de două-trei ori pe săptămână, iar 201 foloseau sauna de patru până la șapte ori pe săptămână, potrivit sursei citate mai sus.

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Pe parcursul perioadei de monitorizare au fost înregistrate 190 de cazuri de moarte subită cardiacă, 281 de decese provocate de boală coronariană, 407 decese cardiovasculare și 929 de decese din toate cauzele.

După ajustarea pentru mai mulți factori de risc, bărbații care foloseau sauna de patru până la șapte ori pe săptămână au prezentat un risc de moarte subită cardiacă cu aproximativ 63% mai mic decât cei care mergeau la saună o singură dată pe săptămână. Raportul de risc calculat de cercetători a fost de 0,37, conform jamanetwork.com.

Cercetătorii au observat și o asociere între folosirea mai frecventă a saunei și un risc mai redus de deces prin boală coronariană, deces cardiovascular și mortalitate din toate cauzele.

Studiul este observațional, iar rezultatele arată o asociere, nu demonstrează că sauna a determinat singură reducerea riscului.

O analiză ulterioară publicată în Mayo Clinic Proceedings a trecut în revistă cercetările privind sauna și sănătatea. Autorii arată că posibilele mecanisme cardiovasculare includ îmbunătățirea funcției endoteliului, reducerea rigidității arteriale, influențarea sistemului nervos autonom și scăderea tensiunii arteriale.

Un studiu separat privind efectele imediate ale saunei asupra sistemului cardiovascular a constatat modificări ale tensiunii arteriale și rigidității arteriale după o ședință de saună, susținând ideea că expunerea la căldură produce efecte măsurabile asupra circulației, potrivit pubmed.ncbi.nlm.nih.gov și nature.com.

Cercetările ulterioare au găsit asocieri și între folosirea saunei și un risc mai redus pentru hipertensiune sau anumite boli neurocognitive. Aceste rezultate nu înseamnă, însă, că sauna previne sau tratează aceste afecțiuni.

Rezultatele studiului principal nu pot fi extrapolate automat tuturor. Participanții erau bărbați finlandezi de vârstă mijlocie, iar sauna tradițională este o componentă obișnuită a stilului de viață finlandez, mai relatează jamanetwork.com.

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