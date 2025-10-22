OpenAI lansează ChatGPT Atlas. Cum funcționează rivalul Google cu inteligență artificială

Antena Căutare
OpenAI lansează ChatGPT Atlas, un rival pentru motorul de căutare Google, care a dominat acest sector aproape 2 decenii.

Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 15:18 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 15:25
OpenAI lansează un rival pentru browserul Google Chrome, numit Atlas | Shutterstock

OpenAI lansează ChatGPT Atlas, ce poate pune în pericol monopolul Google atunci când vine vorba de căutările online. ChatGPT Atlas va avea la bază programul de inteligență artificială creat de companie.

Potrivit OpenAI, Atlas va fi inițial disponibil pentru macOS, scrie Tech Crunch.

Ulterior, va fi disponibil și pe Windows, iOS și Android.

Mai mult, OpenAI susține că acest produs va fi disponibil gratuit pentru toți utilizatorii la lansare.

OpenAI lansează ChatGPT Atlas

OpenAI lansează ChatGPT Atlas într-o perioadă în care browserele și motoarele de căutare vor să integreze cât mai multe abilități AI.

Deși Google Chrome domină acest sector de ani de zile, există tot mai mult sentimentul că chatboții și programele AI schimbă fundamental modul în care oamenii își desfășoară activitatea online.

Câteva startup-uri au încercat să profite de această tranziție prin lansarea propriilor browsere bazate pe inteligență artificială, precum Comet de la Perplexity și Dia de la The Browser Company.

Între timp, Google și Microsoft au încercat să adauge funcții AI în Chrome și Edge, pentru a-și face produsele mai competitive.

Dar, acum, OpenAI a creat un browser nou, bazat pe programul ChatGPT.

Potrivit lui Ben Goodger, directorul proiectului, utilizatorii ChatGPT Atlas pot conversa direct cu rezultatele căutării, asemănător cu modul în care funcționează Perplexity sau AI Mode din Google.

O funcție importantă a altor browsere cu AI e chatbotul integrat în bara laterală, care are automat context pentru ceea ce e afișat pe ecran. OpenAI a confirmat că și Atlas va avea această funcție.

Ca urmare, utilizatorii vor putea cere browserului să analizeze datele în timp real în această fereastră, fără să fie nevoie ca informațiile să fie transferate pe platforma ChatGPT.

În plus, browserul va avea „istoric de navigare”. Ceea ce înseamnă că ChatGPT va putea înregistra site-urile vizitate și acțiunile utilizatorului. Va folosi aceste date pentru a oferi răspunsuri mai personalizate.

ChatGPT Atlas va avea un agent AI integrat

Browserele cu AI includ adesea și un agent inteligent capabil să automatizeze sarcini online în numele utilizatorului.

Și browserul OpenAI include un agent web. În modul „agent mode”, utilizatorii îi pot cere lui ChatGPT să îndeplinească sarcini mici direct în browser.

Compania a anunțat că „agent mode” va fi disponibil inițial doar pentru utilizatorii ChatGPT Plus, Pro și Business.

Nick Turley, șeful ChatGPT, a spus că Atlas s-a inspirat din modul în care browserele „au redefinit noțiunea de sistem de operare.”

Turley a subliniat că browserele au revoluționat modul în care oamenii lucrează online. El crede că ChatGPT reprezintă un fenomen similar.

Rămâne de văzut dacă ChatGPT Atlas va putea să afecteze monopolul Google Chrome, care are peste 3 miliarde de utilizatori în întreaga lume. Google a integrat propriul program AI în produsele sale, numit Gemini. Acum, cele mai multe căutări pe Google includ un rezumat AI în partea de sus.

