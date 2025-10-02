Antena Căutare
Home News Inedit OpenAI lansează un competitor TikTok. Ce video-uri vor fi publicate pe platformă

OpenAI lansează un competitor TikTok. Ce video-uri vor fi publicate pe platformă

OpenAI lansează un competitor TikTok, cu video-uri diferite față de majoritatea celor care se găsesc pe rețelele de socializare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 12:56 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 12:58
OpenAI pregătește o nouă platformă de socializare | Shutterstock

OpenAI lansează un competitor TikTok, cu o diferență notabilă. Această aplicație ar recomanda un flux constant de video-uri scurte care sunt generate complet prin inteligența artificială.

Potrivit rapoartelor, compania se pregătește să lanseze aplicația în același timp cu unealta AI Sora 2, care poate genera video-uri AI, scrie Futurism.

Aplicația ar avea un flux de video-uri similar cu cel oferit de TikTok pe pagina For You.

Dar, spre deosebire de TikTok, va oferi exclusiv video-uri generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Articolul continuă după reclamă

OpenAI lansează un competitor TikTok

OpenAI lansează un competitor TikTok care se va concentra exclusiv pe conținutul generat cu AI. Utilizatorii nu vor putea distribui fotografii sau video-uri din galeriile telefonului sau din alte aplicații pe această platformă.

În schimb, își vor putea folosi propriul chip ca punct de pornire pentru video-urile AI. Dar și pentru a-și da tag.

Mulți au numit viitoarea platforma un generator de video-uri deepfake „pe steroizi”. Potrivit raportului, utilizatorii vor primi notificări dacă înfățișarea lor e folosită pe platformă.

În acest moment, deja există probleme cu video-urile și imaginile generate de AI pe alte platforme. Dar surse OpenAI au declarat că viitoarea aplicație „a primit un feedback pozitiv copleșitor din partea angajaților” în timpul testării interne. În același timp, nu există informații despre vreun focus grup de testare cu utilizatori obișnuiți, nu unii din interiorul companiei OpenAI, cea care lansează un competitor TikTok.

Citește și: CEO-ul OpenAI vrea să livreze 100 de milioane de dispozitive care vor urmări utilizatorii. Cum vrea să îi convingă să le poarte

Potrivit raportului, directorii OpenAI ar fi glumit că aplicația risca să distragă prea mult angajații.

Momentan nu se știe exact când va lansa OpenAI Sora 2. Compania a lansat Sora, primul său model care transformă text în video, în decembrie 2024. Unealta a fost integrată și în ChatGPT.

De atunci, mai mulți competitori ai firmei, inclusiv Meta și Google, și-au lansat propriile alternative. La începutul acestui an, Google a lansat Veo 3. Acesta e un nou model AI capabil să creeze video-uri.

Aplicația ar include doar video-uri AI

Aceasta nu ar fi prima aplicație dedicată exclusiv distribuirii de conținut AI. Săptămâna trecută, Meta a anunțat o aplicație numită Vibes, care ar fi un „nou flux de videoclipuri AI în centrul aplicației Meta AI”.

Vestea nu a fost primită bine de utilizatori, care nu au ezitat să își exprime opiniile online.

Citește și: Întrebarea care blochează ChatGPT. De ce nu poate răspunde corect la sarcina simplă

„Toată lumea și-a spus deja părerea,” a scris pe Twitter Joe Weisenthal, gazda unui podcast Bloomberg. „Dar și eu simt nevoia să spun că totul arată ca gunoi pur.”

Google integrează, de asemenea, o versiune a Veo 3 în YouTube Shorts. Ceea ce arată clar că toate numele mari în domeniul AI se îndreaptă în aceeași direcție.

Recent, TikTok și-a actualizat politicile pentru a se asigura că utilizatorii „au experiențe autentice”. Aplicația a interzis „dezinformarea care ar putea provoca daune semnificative persoanelor sau societății, indiferent de intenția celui care postează”. În noile reguli, TikTok a menționat în mod special „AIGC”, respectiv conținutul generat de AI.

Fenomenul care ar crește riscul de infarct. Femeile sunt într-un pericol mai mare...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep
Observatornews.ro Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o” Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Fenomenul care ar crește riscul de infarct. Femeile sunt într-un pericol mai mare
Fenomenul care ar crește riscul de infarct. Femeile sunt într-un pericol mai mare
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
Fenomen straniu la malul mării la final de sezon estival! Invazia de meduze pe țărm i-a speriat pe turiști
Fenomen straniu la malul mării la final de sezon estival! Invazia de meduze pe țărm i-a speriat pe turiști
Hande Erçel are probleme pe plan personal și profesional. Ce s-a întâmplat cu noul serial în care joacă rolul de protagonistă
Hande Erçel are probleme pe plan personal și profesional. Ce s-a întâmplat cu noul serial în care joacă rolul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI Libertatea.ro
Dezvăluiri din „dosarul Nordis”. Ce s-a constatat după 1 an de la izbucnirea scandalului
Dezvăluiri din „dosarul Nordis”. Ce s-a constatat după 1 an de la izbucnirea scandalului Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă HelloTaste.ro
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Efectul Reformei Bolojan: se închide la Poliție. Structurile de apărare, sub atacul propriului Guvern
Efectul Reformei Bolojan: se închide la Poliție. Structurile de apărare, sub atacul propriului Guvern Jurnalul
A încetat din viață Jane Goodall – legendara cercetătoare care a schimbat pentru totdeauna felul în care înțelegem cimpanzeii
A încetat din viață Jane Goodall – legendara cercetătoare care a schimbat pentru totdeauna felul în care... Kudika
Se dau ajutoare la căldură. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii până în martie
Se dau ajutoare la căldură. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii până în martie Playtech
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele... Redactia.ro
Meseriile care aproape au dispărut în România.
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea" Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
Vine iarna din octombrie? Când va lovi vortexul polar România
Vine iarna din octombrie? Când va lovi vortexul polar România Gandul
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei: 'Uneori simt că nu mai pot' 😢
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei:... CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Lola Young a leșinat pe scenă la un festival din New York, la doar câteva minute după ce a recunoscut că a avut „câteva zile grele”
Lola Young a leșinat pe scenă la un festival din New York, la doar câteva minute după ce a recunoscut că a avut... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x