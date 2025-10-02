OpenAI lansează un competitor TikTok. Ce video-uri vor fi publicate pe platformă

OpenAI lansează un competitor TikTok, cu video-uri diferite față de majoritatea celor care se găsesc pe rețelele de socializare.

OpenAI lansează un competitor TikTok, cu o diferență notabilă. Această aplicație ar recomanda un flux constant de video-uri scurte care sunt generate complet prin inteligența artificială.

Potrivit rapoartelor, compania se pregătește să lanseze aplicația în același timp cu unealta AI Sora 2, care poate genera video-uri AI, scrie Futurism.

Aplicația ar avea un flux de video-uri similar cu cel oferit de TikTok pe pagina For You.

Dar, spre deosebire de TikTok, va oferi exclusiv video-uri generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Articolul continuă după reclamă

OpenAI lansează un competitor TikTok

OpenAI lansează un competitor TikTok care se va concentra exclusiv pe conținutul generat cu AI. Utilizatorii nu vor putea distribui fotografii sau video-uri din galeriile telefonului sau din alte aplicații pe această platformă.

În schimb, își vor putea folosi propriul chip ca punct de pornire pentru video-urile AI. Dar și pentru a-și da tag.

Mulți au numit viitoarea platforma un generator de video-uri deepfake „pe steroizi”. Potrivit raportului, utilizatorii vor primi notificări dacă înfățișarea lor e folosită pe platformă.

În acest moment, deja există probleme cu video-urile și imaginile generate de AI pe alte platforme. Dar surse OpenAI au declarat că viitoarea aplicație „a primit un feedback pozitiv copleșitor din partea angajaților” în timpul testării interne. În același timp, nu există informații despre vreun focus grup de testare cu utilizatori obișnuiți, nu unii din interiorul companiei OpenAI, cea care lansează un competitor TikTok.

Citește și: CEO-ul OpenAI vrea să livreze 100 de milioane de dispozitive care vor urmări utilizatorii. Cum vrea să îi convingă să le poarte

Potrivit raportului, directorii OpenAI ar fi glumit că aplicația risca să distragă prea mult angajații.

Momentan nu se știe exact când va lansa OpenAI Sora 2. Compania a lansat Sora, primul său model care transformă text în video, în decembrie 2024. Unealta a fost integrată și în ChatGPT.

De atunci, mai mulți competitori ai firmei, inclusiv Meta și Google, și-au lansat propriile alternative. La începutul acestui an, Google a lansat Veo 3. Acesta e un nou model AI capabil să creeze video-uri.

Aplicația ar include doar video-uri AI

Aceasta nu ar fi prima aplicație dedicată exclusiv distribuirii de conținut AI. Săptămâna trecută, Meta a anunțat o aplicație numită Vibes, care ar fi un „nou flux de videoclipuri AI în centrul aplicației Meta AI”.

Vestea nu a fost primită bine de utilizatori, care nu au ezitat să își exprime opiniile online.

Citește și: Întrebarea care blochează ChatGPT. De ce nu poate răspunde corect la sarcina simplă

„Toată lumea și-a spus deja părerea,” a scris pe Twitter Joe Weisenthal, gazda unui podcast Bloomberg. „Dar și eu simt nevoia să spun că totul arată ca gunoi pur.”

Google integrează, de asemenea, o versiune a Veo 3 în YouTube Shorts. Ceea ce arată clar că toate numele mari în domeniul AI se îndreaptă în aceeași direcție.

Recent, TikTok și-a actualizat politicile pentru a se asigura că utilizatorii „au experiențe autentice”. Aplicația a interzis „dezinformarea care ar putea provoca daune semnificative persoanelor sau societății, indiferent de intenția celui care postează”. În noile reguli, TikTok a menționat în mod special „AIGC”, respectiv conținutul generat de AI.