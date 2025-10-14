Antena Căutare
Home News Inedit Ce vârstă au planetele din Sistemul Solar. Puțini știu care e cea mai „tânără”

Ce vârstă au planetele din Sistemul Solar. Puțini știu care e cea mai „tânără”

Te-ai întrebat ce vârstă au planetele din Sistemul Solar? Determinarea celei mai „tinere” dintre ele e un proces mai complicat decât cred mulți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 15:27 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 15:30
Planetele din Sistemul Solar ar avea vârste diferite | Shutterstock

Potrivit experților, e dificil să determini exact ce vârstă au planetele din Sistemul Solar dat fiind modul complex în care se formează.

În urmă cu 4.6 miliarde de ani, un nor spațial s-a prăbușit, ceea ce a permis formarea Sistemului Solar, scrie Live Science.

Ulterior, aici s-a format o nebuloasă, cu o forță gravitațională mare, care a dus la nașterea Soarelui.

Dar există o dezbatere importantă privind care dintre planete s-au format primele.

Articolul continuă după reclamă

Ce vârstă au planetele din Sistemul Solar

În ciuda tehnicilor avansate, experților le e dificil să determine ce vârstă au planetele din Sistemul Solar.

Cercetătorii încă nu sunt siguri care e ordinea exactă în care s-au născut planetele din sistemul solar. Dincolo de formarea inițială a planetelor, există și mai multe teorii care încearcă să explice ordinea în care acestea au apărut.

„Este un proces complex. Nu există răspunsuri simple atunci când încerci să măsori timpul în spațiul cosmic,” a declarat Michael Meyer, expertul din cadrul Universității din Michigan. „E cel mai dificil lucru de făcut în astronomie.”

Cea mai comună explicație pentru modul în care s-au format cele 8 planete ale Sistemului Solar se numește acreție. Acesta e procesul prin care particule mici de gaz și praf se ciocnesc și se lipesc între ele. Astfel, acumulează treptat masă și atracție gravitațională.

Citește și: Planeta record care crește cu 6 miliarde de tone pe secundă. Unde se află gigantul uimitor

O teorie care pornește de la ideea că acreția a avut loc susține că planetele mari s-au format primele, la mare distanță de Soare, potrivit NASA. Pe măsură ce acestea au crescut, s-au deplasat spre exterior. Ca urmare, au lăsat loc planetelor terestre, stâncoase, să se formeze mai târziu. Acestea s-au format mai aproape de Soare, la câteva milioane de ani distanță, o perioadă relativ scurtă în termeni astronomici.

„Pentru a forma o planetă gigant gazoasă, trebuie să ai suficient gaz pentru a face o planetă precum Jupiter. Iar asta ne oferă o limită superioară clară a duratei de formare,” a explicat Meyer. „Dacă procesul nu începe suficient de repede și gazul dispare, atunci nu mai poți forma o planetă gigantă. De aceea credem că planetele gazoase s-au format primele.”

Dar aceasta nu e singura teorie despre ce vârstă au planetele din Sistemul Solar. Alta teorie se numește modelul instabilității de curgere, ce oferă o explicație diferită.

Potrivit acestei teorii, planetele pot să acumuleze masă într-un mod mai spontan. Acest model ar permite o ordine complet diferită a formării lor. Așa că, chiar dacă planetele au o vârstă cuprinsă între 4.5 și 4.6 miliarde de ani, potrivit estimărilor, există diferențe de milioane de ani între ele.

„Aș susține că poate planetele terestre s-au format primele, iar apoi planetele gigantice pur și simplu au încetat să se formeze când nu a mai existat gaz,” a declarat Cauê Borlina, profesor de la Universitatea Purdue. „După aceea, totul devine o acumulare haotică.”

Pământul ar putea fi cea mai tânără planetă din Sistemul Solar

Experții încă dezbat care teorie explică cel mai bine formarea Sistemului Solar. Însă chiar și modul în care gândesc despre vârsta unei planete nu este deloc simplu.

„Există două moduri diferite de a privi vârsta unei planete,” a explicat Gaia Stucky de Quay, cercetător de la MIT. În loc să dateze o planetă în funcție de originea sa, unii oameni de știință își concentrează atenția asupra suprafeței acesteia.

Citește și: Luna din Sistemul Solar pe care s-ar găsi viață extraterestră. Descoperirea care a uimit experții

„Eu privesc vârsta mai degrabă ca vârsta suprafeței, pentru că suprafețele pot fi foarte vechi, dacă sunt bine conservate, sau pot fi foarte tinere dacă încă se întâmplă lucruri, cum ar fi activitatea tectonică,” a spus Stucky de Quay.

Una dintre metodele folosite pentru a determina vârsta unei planete e numărarea craterelor de pe suprafața sa. Din această perspectivă, Pământul ar putea fi considerat cea mai tânără planetă. Deoarece suprafața lui se schimbă continuu, urmat de Venus și Marte, a adăugat ea.

Din păcate, actualele metode de datare planetară au limitări semnificative. Ceea ce înseamnă că oamenii de știință pot doar estima vârsta fiecărei planete. O mică marjă de eroare poate însemna milioane de ani în istoria universului, cercetătorii continuă să adune date pentru a crea o cronologie mai precisă.

Ce specii de animale au dispărut în ultimii ani. Unele dintre ele erau foarte comune în Europa acum câteva decenii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Observatornews.ro Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum vor locui astronauții pe Lună. Structurile cu forme surprinzătoare au fost dezvăluite de NASA
Cum vor locui astronauții pe Lună. Structurile cu forme surprinzătoare au fost dezvăluite de NASA
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
Punctul limită pentru încălzirea globală a fost atins pentru prima dată în istorie. „Daunele catastrofale” pe care le-ar produce
Punctul limită pentru încălzirea globală a fost atins pentru prima dată în istorie. „Daunele catastrofale”...
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în transmisiune live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați Jurnalul
Interviu cu tenorul ŞTEFAN von KORCH: Muzica clasică este baza tuturor muzicilor
Interviu cu tenorul ŞTEFAN von KORCH: Muzica clasică este baza tuturor muzicilor Kudika
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul Playtech
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă Gandul
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x