Ce vârstă au planetele din Sistemul Solar. Puțini știu care e cea mai „tânără”

Te-ai întrebat ce vârstă au planetele din Sistemul Solar? Determinarea celei mai „tinere” dintre ele e un proces mai complicat decât cred mulți.

Potrivit experților, e dificil să determini exact ce vârstă au planetele din Sistemul Solar dat fiind modul complex în care se formează.

În urmă cu 4.6 miliarde de ani, un nor spațial s-a prăbușit, ceea ce a permis formarea Sistemului Solar, scrie Live Science.

Ulterior, aici s-a format o nebuloasă, cu o forță gravitațională mare, care a dus la nașterea Soarelui.

Dar există o dezbatere importantă privind care dintre planete s-au format primele.

Ce vârstă au planetele din Sistemul Solar

În ciuda tehnicilor avansate, experților le e dificil să determine ce vârstă au planetele din Sistemul Solar.

Cercetătorii încă nu sunt siguri care e ordinea exactă în care s-au născut planetele din sistemul solar. Dincolo de formarea inițială a planetelor, există și mai multe teorii care încearcă să explice ordinea în care acestea au apărut.

„Este un proces complex. Nu există răspunsuri simple atunci când încerci să măsori timpul în spațiul cosmic,” a declarat Michael Meyer, expertul din cadrul Universității din Michigan. „E cel mai dificil lucru de făcut în astronomie.”

Cea mai comună explicație pentru modul în care s-au format cele 8 planete ale Sistemului Solar se numește acreție. Acesta e procesul prin care particule mici de gaz și praf se ciocnesc și se lipesc între ele. Astfel, acumulează treptat masă și atracție gravitațională.

O teorie care pornește de la ideea că acreția a avut loc susține că planetele mari s-au format primele, la mare distanță de Soare, potrivit NASA. Pe măsură ce acestea au crescut, s-au deplasat spre exterior. Ca urmare, au lăsat loc planetelor terestre, stâncoase, să se formeze mai târziu. Acestea s-au format mai aproape de Soare, la câteva milioane de ani distanță, o perioadă relativ scurtă în termeni astronomici.

„Pentru a forma o planetă gigant gazoasă, trebuie să ai suficient gaz pentru a face o planetă precum Jupiter. Iar asta ne oferă o limită superioară clară a duratei de formare,” a explicat Meyer. „Dacă procesul nu începe suficient de repede și gazul dispare, atunci nu mai poți forma o planetă gigantă. De aceea credem că planetele gazoase s-au format primele.”

Dar aceasta nu e singura teorie despre ce vârstă au planetele din Sistemul Solar. Alta teorie se numește modelul instabilității de curgere, ce oferă o explicație diferită.

Potrivit acestei teorii, planetele pot să acumuleze masă într-un mod mai spontan. Acest model ar permite o ordine complet diferită a formării lor. Așa că, chiar dacă planetele au o vârstă cuprinsă între 4.5 și 4.6 miliarde de ani, potrivit estimărilor, există diferențe de milioane de ani între ele.

„Aș susține că poate planetele terestre s-au format primele, iar apoi planetele gigantice pur și simplu au încetat să se formeze când nu a mai existat gaz,” a declarat Cauê Borlina, profesor de la Universitatea Purdue. „După aceea, totul devine o acumulare haotică.”

Pământul ar putea fi cea mai tânără planetă din Sistemul Solar

Experții încă dezbat care teorie explică cel mai bine formarea Sistemului Solar. Însă chiar și modul în care gândesc despre vârsta unei planete nu este deloc simplu.

„Există două moduri diferite de a privi vârsta unei planete,” a explicat Gaia Stucky de Quay, cercetător de la MIT. În loc să dateze o planetă în funcție de originea sa, unii oameni de știință își concentrează atenția asupra suprafeței acesteia.

„Eu privesc vârsta mai degrabă ca vârsta suprafeței, pentru că suprafețele pot fi foarte vechi, dacă sunt bine conservate, sau pot fi foarte tinere dacă încă se întâmplă lucruri, cum ar fi activitatea tectonică,” a spus Stucky de Quay.

Una dintre metodele folosite pentru a determina vârsta unei planete e numărarea craterelor de pe suprafața sa. Din această perspectivă, Pământul ar putea fi considerat cea mai tânără planetă. Deoarece suprafața lui se schimbă continuu, urmat de Venus și Marte, a adăugat ea.

Din păcate, actualele metode de datare planetară au limitări semnificative. Ceea ce înseamnă că oamenii de știință pot doar estima vârsta fiecărei planete. O mică marjă de eroare poate însemna milioane de ani în istoria universului, cercetătorii continuă să adune date pentru a crea o cronologie mai precisă.