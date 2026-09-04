Pericolul ascuns din carnea de porc care îți poate afecta creierul. Ce trebuie să faci ca să te protejezi

Deși carnea de porc e consumată frecvent în România, puțini știu ce pericol se poate ascunde în ea și cum să se protejeze.

Pericolul din carnea de porc poate fi evitat cu doar câteva obiceiuri simple | Shutterstock

Carnea de porc e una dintre cele mai consumate în România, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă.

Dar puțini știu ce pericol se ascunde în ea și cum să se protejeze, scrie Cleveland Clinic.

Pericol e mai răspândit decât credem și poate chiar să afecteze și creierul persoanelor.

Din fericire, există soluții atunci când vine vorba de acest risc, scrie Health Line.

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Pericolul ascuns din carnea de porc care îți poate afecta creierul

Neurocisticercoza e pericolul ascuns din carnea de porc, care afectează numeroase persoane. Aceasta e o infecție parazitară a creierului provocată de larvele teniei porcului. Poate cauza convulsii, dureri de cap, probleme de memorie și alte simptome grave.

Igiena precară și lipsa unor condiții corespunzătoare de salubritate favorizează apariția infecției. Din fericire, tratamentul poate distruge paraziții și ameliora simptomele.

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Neurocisticercoza e provocată de tenia porcului, Taenia solium. Infecția apare atunci când înghiți ouă de tenie, de obicei prin alimente, apă sau suprafețe contaminate.

Odată ajunse în organism, ouăle eclozează. Larvele pătrund în fluxul sanguin și pot ajunge la nivelul creierului, unde formează chisturi, adică saci plini cu lichid în interiorul cărora se află parazitul.

Chisturile pot apăsa pe zone importante ale creierului. Această presiune poate provoca convulsii, dureri de cap persistente sau alte simptome grave.

Simptomele depind de numărul de chisturi existente în creier și de locul în care acestea se află. Uneori, infecția nu provoacă niciun simptom. În alte cazuri, simptomele pot fi foarte neplăcute sau chiar grave, precum dificultăți de vorbire, amețeli, dureri de cap, slăbiciune musculară, convulsii și chiar și dificultăți de gândire, memorie sau concentrare. Simptomele pot apărea abia la câteva luni sau chiar ani după infectarea inițială.

Cum te poți proteja de neurocisticercoza

Riscul de a contracta această infecție e mai mare dacă locuiești sau intri în contact cu o persoană infectată ori purtătoare a unei tenii. Riscul crește și dacă nu ai acces la apă potabilă curată, la sisteme de canalizare și condiții sanitare adecvate și dacă atingi suprafețe sau obiecte contaminate fără să te speli corespunzător pe mâini.

Infecția e întâlnită cel mai frecvent în zonele rurale din Asia, Africa și America Latină. Riscul este mai mare în regiunile în care oamenii cresc porci, iar animalele pot avea acces la materii fecale umane.

Pentru a te proteja, experții recomandă să gătești carnea de porc până la temperatura potrivită. De asemenea, trebuie să te speli pe mâini și să dezinfectezi zona și uneltele care au intrat în contact cu o bucată de carne de porc.

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Tratamentul diferă de la o persoană la alta. Acesta depinde de simptome, de numărul chisturilor și de localizarea lor. Poate include medicamentele antiparazitare care distrug paraziții din organism.

Experții recomandă să consulți un medic cât mai repede dacă bănuiești că ai această infecție. E deosebit de important dacă locuiești în apropierea porcilor sau ai călătorit ori locuit într-o zonă endemică în care această infecție e frecvent întâlnită.

Majoritatea cazurilor pot fi prevenite printr-o igienă corespunzătoare și condiții bune de salubritate. Dacă folosești apă și săpun după folosirea toaletei, după ce îngrijești animalele și înainte de a pregăti mâncarea, și respecți regulile de siguranță privind gătitul cărnii, șansele unei infecții scad considerabil.