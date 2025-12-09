Primăria Sectorului 6 al Capitalei va fi condusă de către viceprimarul PNL, Paul Moldovan, după ce Ciprian Ciucu va demisiona pentru a prelua mandatul de primar general.

Cine e Paul Moldovan, succesorul lui Ciprian Ciucu la conducerea Primăriei Sectorului 6. Cum s-a remarcat | facebook/ Hepta

În vârstă de 46 de ani, absolvent al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Universităţii ”Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca şi al masteratului la aceeaşi facultate, Moldovan şi-a început cariera ca expert în fonduri europene şi a a lucrat cu Banca Mondială la elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare locală a judeţului Ilfov şi municipiului Bucureşti.

El face parte din echipa lui Ciprian Ciucu de cinci ani.

Primăria Sectorului 6 a anunţat, marţi, că primarul general ales, Ciprian Ciucu, îşi va da demisia din funcţia de edil al Sectorului 6, înainte de a depune jurământul pentru noul mandat. Acest lucru se va întâmpla imediat după ce vor fi parcurşi toţi paşii prevăzuţi de Codul Administrativ.

Ca urmare, Primăria Sectorului 6 va fi condusă de viceprimarul PNL, Paul Moldovan, care face echipă cu Ciprian Ciucu de cinci ani. Acesta are 46 de ani, este căsătorit şi are doi copii, potrivit news.ro.

În perioada octombrie 2020 - iunie 2024, Moldovan a fost administratorul public al Sectorului 6, iar din decembrie 2024 a fost ales de Consiliul Local viceprimar. El este şi preşedintele PNL Sector 6.

Conform CV-ului său, Paul Moldovan este absolvent al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Universităţii ”Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca şi al programului de masterat în limba engleză al aceleiaşi facultăţi.

El şi-a început cariera ca expert în fonduri europene la Consiliul Judeţean Cluj, după care a continuat la Ministerul de Interne, întâi în domeniul politicilor publice şi apoi în calitate de expert în fonduri europene la Autoritatea de Management a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Din 2012, şi-a desfăşurat activitatea în domeniul privat, în calitate de consultant pentru administraţia publică centrală şi locală. A lucrat în proiecte destinate simplificării costurilor administrative, a scris strategii de dezvoltare locală pentru primarii de municipii şi comune sau judeţe, studii de dezvoltare regională, a lucrat pentru Şcoala Naţională de Administraţie în Albania, în domeniul reformei funcţiei publice, a ţinut cursuri de management al proiectelor şi politici publice pentru primării din România, conform informaţiilor transmise de Primărie.

De asemenea, Moldovan a lucrat cu Banca Mondială la elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare locală a judeţului Ilfov şi Municipiului Bucureşti.

Din 2019, a revenit în administraţie alături de Ciprian Ciucu la ANFP şi apoi la Primăria Sectorului 6, ca administrator public (în primul mandat dintre 2020-2024) şi viceprimar (din 2024).

Moldovan a intrat în PNL în 1999, unde a activat până în 2006, iar apoi a revenit în partid în 2019.