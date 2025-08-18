Prima olimpiadă a roboților a început într-un mod surprinzător. Ce s-a întâmplat din prima zi a competiției

Prima olimpiadă a roboților a avut loc în China, în cadrul evenimentului World Humanoid Robot Games, ce va dura 3 zile.

La prima olimpiadă a roboților, roboți umanoizi din 16 țări se vor întrece în diferite probe olimpice.

Roboții beneficiază de pe urma inteligenței artificiale și vor concura în evenimente precum fotbal, alergat, box și tenis de masă, scrie Daily Mail.

Mai mult, vor avea și evenimente specifice pentru roboți, precum sortarea medicamentelor și gestionarea materialelor de curățare.

Dar evenimentul a început într-un mod surprinzător.

Articolul continuă după reclamă

Prima olimpiadă a roboților a început într-un mod surprinzător

La prima olimpiadă a roboților a avut loc inițial și un meci de fotbal, cu echipe de 5 la 5. Dar acest meci de fotbal a fost diferit față de cele obișnuite. 10 roboți de mărimea unor copii de 7 ani s-au mișcat greoi pe teren. S-au blocat des și au văzut unii peste alții de mai multe ori.

La proba de atletism, un robot s-a izbit direct de un operator uman, care a fost trântit la pământ.

Echipele de roboți - și oamenii care îi controlează - provin din țări precum Statele Unite, Germania și Brazilia. 192 dintre ei reprezintă universități și 88 provin din întreprinderi private.

Jocurile loc la Beijing, cu peste 500 de roboți umanoizi care au avut probleme de mișcare, dar au dat dovadă și de momente de adevărată forță.

Citește și: Conferința Mondială de Robotică 2025 a uimit participanții. Cât de realist arată și ce pot face noii roboți

„Am venit aici să jucăm și să câștigăm. Dar suntem interesați și de cercetare,” a spus Max Polter, membru al echipei de fotbal HTWK Robots din Germania, în parteneriat cu Universitătea de Științe Aplicate din Leipzig. „Poți testa multe abordări noi și interesante în acest concurs. Dacă încercăm ceva și nu funcționează, pierdem meciul. E trist, dar e mai bine decât să investești foarte mulți bani într-un produs care eșuează.”

Într-o cursă de 1.500 de metri, roboții umanoizi ai companiei chineze Unitree, campioană națională, au alergat pe pistă într-un ritm impresionant. Astfel, și-au depășit cu ușurință rivalii.

Cel mai rapid robot a terminat în 6:29:37 la prima olimpiadă a roboților. Recordul mondial la proba masculină pentru oameni e de 3:26:00.

China mizează pe robotică

Guvernul de la Beijing se numără printre organizatorii evenimentului. În ultimii ani, autoritățile chineze au pus accent pe industria roboticii și au ambiții mari în domeniile inteligenței artificiale și automatizării.

Impulsul Chinei în robotică vine, de asemenea, în contextul în care țara se confruntă cu o populație îmbătrânită și cu o creștere economică încetinită.

Citește și: Primul meci de box între roboți umanoizi. Unde a avut loc înfruntarea istorică

Industria a primit și subvenții guvernamentale ce depășesc 20 de miliarde de dolari în ultimul an. Beijingul plănuiește să înființeze un fond de un trilion de yuani (137 de miliarde de dolari) pentru a sprijini startup-urile din AI și robotică.

China a organizat în ultimele luni o serie de evenimente de robotică, inclusiv ceea ce a numit primul maraton de roboți umanoizi din lume, o conferință despre roboți și deschiderea unor magazine dedicate roboților umanoizi.

Totuși, maratonul a atras critici după ce mai mulți roboți concurenți au scos fum în timpul cursei, iar unii nu au reușit să termine traseul. Ceea ce ridică semne de întrebare privind capabilitățile reale ale tehnologiei.